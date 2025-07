Autor: iDNES.cz , ČTK

Veleúspěšný trenér Carlo Ancelotti je další hvězdou fotbalového světa, která si od španělského soudu odnesla trest za finanční delikt. V roce 2014 totiž nezaplatil daň z příjmu z osobnostních práv. Do vězení však pravděpodobně nebude muset nastoupit; podle agentury Reuters při trestu do dvou let za nenásilný čin sahá španělské justice k odnětí svobody jen zřídka.