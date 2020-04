Chorály z reproduktorů, obrazy místo diváků a Real na maličkém stadionu

I tak by mohl vypadat závěr španělské fotbalové ligy, pokud to situace v zemi dovolí a sezona by se znovu rozběhla.

Real Madrid už podle místních médií požádal vedení soutěže o potřebné povolení, aby mohl hrát ve svém tréninkovém centru ve Valdebebas, konkrétně na stadionu Alfreda di Stéfana, který využívá rezerva týmu a od příští sezony by tam měl hrát i ženský tým.

Jako by Real využíval například stadion v Jablonci, v Českých Budějovicích či v Karviné.

Proč hrát na obřím Santiago Bernabeu pro víc než osmdesát tisíc diváků, když na tribunách stejně žádní fanoušci být nemohou? Navíc by toto opatření Realu usnadnilo plánovou rekonstrukci.

Mezitím vedení ligy debatuje, přemýšlí a řeší v kooperaci s Evropskou fotbalovou unií (UEFA), jak by zápasy mohly audiovizuálně vypadat.

„Když na stadionu nebudou lidi, i televizní přenos ztratí emoce,“ říká pro deník Marca Melcior Soler, šéf Mediapro, která vysílání zajišťuje.

„Jsme v předběžné fázi těchto příprav, protože zatím priority byly logicky jiné. Ale už teď dáváme přednost společné produkci. Už jsme hovořili o plachtách, aby to vypadalo, že tam lidi jsou. Diskutovali jsme o možnosti využití zvuků z předchozích zápasů.“

V současném ročníku se ve španělské lize už hrálo bez diváků, duel Eibar - San Sebastian z 10. března se uskutečnil těsně před přerušením sezony. U něj se žádné projekty neřešily.

„Máme minimálně měsíc, abychom našli možnosti jak to to vylepšit. Je to velmi nová situace pro všechny ve sportovním vysílání. Nejde jen o jeden zápas v Eibaru, ale může jít o dlouhodobé řešení. Fotbal bez lidí se může hrát měsíce a my musíme změnit vysílání tak, aby diváci u televizí měli lepší zážitek,“ vysvětlil Óscar Lago, vedoucí produkce z Mediapro.

Uvažuje se, že by se pro televizní přenos využily záběry z pohyblivých kamer.

„Jedna věc je, když máte zápas bez diváků kvůli trestu za jejich chování. Ale z dlouhodobého hlediska to nikdy projednáno nebylo. Jednou z priorit je minimalizovat obraz prázdných tribun. A taky naší výhodou je, že kamery můžeme umístit libovolně, hledat pro ně lepší pozice. Mohli bychom je dát tam, kde běžně sedí fanoušci,“ podotkl Lago.