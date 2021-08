Real Madrid hodlá podniknout právní kroky proti šéfovi ligy kvůli smlouvě s CVC

Smlouva s CVC má přinést 2,7 miliardy eur (přes 68,8 miliardy korun), jež by měly zlepšit finanční situaci klubů, pomoci lize růst a snížit odstup za dominantní anglickou Premier League. Smlouvu už jednomyslně schválila výkonná rada soutěže.



O dohodě se bude hlasovat ve čtvrtek na ligovém valném shromáždění. Očekává se, že většina z 42 týmů první a druhé ligy návrh schválí, ale dva nejslavnější kluby Real Madrid a Barcelona se už postavily proti. Jejich představitelé tvrdí, že ačkoli by smlouva představovala pro příští tři roky důležitou finanční injekci, z dlouhodobého hlediska by mohla poškodit klubová televizní práva.

Již dříve uvedl prezident Barcelony Joan Laporta, že také jeho klub podnikne právní kroky proti dohodě, pokud ji ligové shromáždění schválí. Řekl, že nemůže podepsat smlouvu na 50 let, která by podle jeho názoru klub poškodila.

Vedení španělské ligy dnes nařklo Real z toho, že ostatní kluby zastrašuje. „Tyhle metody, které už léta využívá soukromě FP (prezident Realu Florentino Pérez), se nyní dostaly na veřejnost,“ uvedl na twitteru šéf ligy Tebas, jenž má s madridským šéfem dlouhodobě napjaté vztahy.

Společnost CVC dříve vlastnila formuli 1. V rámci smlouvy získá zhruba 10 procent z výdělků ligy a desetiprocentní podíl v novém komerčním subjektu, který stanovil hodnotu ligy na 24,2 miliardy eur (614 miliard korun). Kluby by z peněz od CVC dostaly 90 procent, přičemž 70 procent by bylo na dlouhodobé investice. Část by naopak mohla posloužit k uhrazení aktuálních dluhů.