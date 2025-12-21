Tohle je pro tebe, Cristiano! Jak Mbappé vyrovnal svého idola a půjčil si jeho oslavu

Oba jich vstřelili 59, byť se sluší dodat, že Mbappé na to potřeboval o devět zápasů více. Buďte si ale jistí, že tohle v sobotu večer vůbec neřešil.
Vyrovnal rekord svého idola.
V den svých sedmadvacátých narozenin.
V bílém dresu, jenž si odmalička přál obléct.
Co víc si přát?
„Je to neuvěřitelné, zvlášť když se mi to povedlo v mém prvním kompletním roce tady. Srovnal jsem rekord Cristiana, což je hráč, kterého jsem vždycky obdivoval. Je to nejlepší hráč historie Realu Madrid,“ rozplýval se po utkání francouzský forvard.
Na Ronalda si vzpomněl hned po vstřelení branky.
Místo svého typického založení rukou v bok se rozeběhl, ve výskoku se otočil a dopadl s rukama vedle těla. „Siuuu“, zaburácelo stadionem Santiaga Bernabéua.
„Ta oslava byla pro něj. Mám sice svou vlastní, ale chtěl jsem mu ten okamžik věnovat a tímhle způsobem mu poděkovat,“ pokračoval Mbappé, jenž se ještě cestou zpátky ke středovému kruhu otočil, oslavu zopakoval a následně poslal polibek směrem do kamery.
„Vždycky se ke mně choval hezky, hodně mi pomohl s adaptací tady v Madridu a jsem rád, že teď můžu klubu pomáhat vyhrávat zápasy. Mám s ním skvělý vztah, je to můj přítel.“
V první půlce loňské sezony si po příchodu z PSG zvykal na nové prostředí a z jeho strany to nebylo ono. Postupně se ale dostal do formy a aktuální sezona je pro něj zatím jednou z těch vůbec nejlepších v kariéře. Posuďte sami: 23 zápasů v dresu Realu, 28 branek a pět asistencí.
Nikoho by nepřekvapilo, kdyby Ronaldův rekord dokonce překonal.
A že na to jenom v sobotu proti Seville měl šancí víc než dost. Celkem zakončoval devětkrát a jednou trefil i břevno. Nakonec se ale musel spokojit pouze s jednou brankou.
„Ale i tak je to výjimečný den, zvlášť když se mi to povedlo v den mých narozenin. Už když jsem byl malý, přál jsem si odehrát zápas v den narozenin. A zvlášť v dresu Realu, klubu mých snů,“ zářil.
Na sociálně sítě pak přidal i fotku, kde jako malý klučina pózuje po Ronaldově boku v klubové mikině Realu.
Ale zatímco on sám prožívá skvělé období, madridský celek se trápí.
I proti Seville měl několikrát namále a může být rád, že ho podržel brankář Courtois. Nakonec z toho byla třetí výhra v řadě, rozhodně však ne přesvědčivá a Xabi Alonso, jehož budoucnost na lavičce je nejistá, rozhodně nemůže být v klidu.
„Náš výkon se mi nelíbil, musíme se zlepšit hned v několika aspektech,“ zdůraznil po utkání. „Teď máme čas vyhodnotit si, jak na tom jsme. Poslední zápas roku jsme zvládli, ale víme, že můžeme být lepší a chceme být lepší.“
Real odstartuje nový rok doma s Betisem a pak poletí do Saúdské Arábie, kde se už tradičně koná španělský superpohár. V semifinále vyzve Atlético, městského rivala.
„Poslední zápasy jsme měli problémy, ale teď si odpočineme a do příštího roku vyběhneme s chutí vyhrávat trofeje. A začneme španělským superpohárem,“ burcoval Mbappé.