Vyptávaly se na něj Liverpool i Bayern, tedy kluby, jejichž dresy dřív sám oblékal. Jenže on si ještě další rok počkal, protože vytušil, že hned příští nabídka může být rovnou životní.
Real Madrid!
Ve třiačtyřiceti letech.
Po legendárním Donu Carlovi, jak se přezdívalo starému lišákovi Ancelottimu.
Ale udělal dobře, když kývl?
|
Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou
„Možná to pro něj po Leverkusenu, prvním velkém trenérském džobu ve fotbale, byl až příliš velký skok,“ objevují se kritické hlasy nejen ve španělských médiích. Třeba po víkendové remíze s trápící se Gironou, už třetí ligové ztrátě v řadě, prý panuje silné rozčarování také uvnitř klubu.
„Musíme pokračovat v tvrdé práci. S upřímnou a nezbytnou sebekritikou vůči sobě samým,“ snažil se mírnit emoce kouč Realu.
Jeho královská mise odstartovala na červnovém šampionátu klubů, z něhož se tým po čtyřgólovém výprasku v semifinále s pařížským St. Germain poroučel bez trofeje. Pro Alonsa byl však zámořský trip důležitý hlavně proto, že si udělal detailní obrázek o novém mužstvu.
Vadila mu rozvolněná atmosféra a nezdál se mu přístup některých hvězd. Hlavně proto po návratu do tréninkového komplexu v madridském Valdebebas nadnesl změny.
Přísnější nároky na hru bez balonu, víc hodin v posilovně i u videa, mnohem větší důraz na dochvilnost při týmových poradách či striktní pravidla pro vstup do kabiny a tréninkového centra.
Zatímco v minulosti se v něm často promenádovali rodinní příslušníci nebo agenti hráčů, Alonso – možná i kvůli opakovaným únikům citlivých informací do médií – řekl dost!
Ale to je jen jedna část příběhu, jakkoli s tou druhou úzce souvisí.
Ve Španělsku se totiž hojně spekuluje o trenérově napjatém vztahu s hráči. Třeba server The Athletic nedávno uvedl, že brazilský útočník a tahoun Vinicius Júnior odmítá podepsat novou smlouvu, dokud bude Alonso ve funkci. Nejen jeho zaskočilo, jak moc se dávno zajeté zvyky s novým koučem proměnily. Ancelotti byl pro hráče oblíbený strýček, zatímco přísňák Alonso si drží odstup.
Lpí na detailech, jimiž sešněroval dříve nespoutaný a totálně svobodný styl. A u mnohých naráží.
Už v minulosti hráči v některých fázích sezony obtížně hledali motivaci v „obyčejných“ zápasech a výkony během posledních ligových duelů s Vallecanem (0:0), Elche (2:2) či zmiňovanou Gironou (1:1) naznačují, že stejný problém se pod novým vedením možná ještě prohloubil.
|
Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl
Však ani divoká výhra 4:3 nad Olympiakosem v Lize mistrů z minulého týdne nebyla dvakrát přesvědčivá. Postupně mizí vůdčí typy a pamětníci úspěšných časů, naposledy třeba Kroos s Modričem, a současné hvězdy v čele s Mbappém či Bellinghamem jako by nedokázaly mnohdy rozhárané mužstvo strhnout.
Přitom ještě před měsícem Alonso slavil vítězství 2:1 ve svém prvním El Clásiku s Barcelonou, což byl důležitý krok vzhledem k zářijovému výprasku 2:5 s Atlétikem.
Přesto nyní experti připomínají podobnost s podzimem 2016, kdy fotbalisty Realu, odjakživa zvyklé na zvláštní zacházení, zahltil taktickými pokyny španělský kouč Rafael Benítez. U týmu, jemuž tenkrát veleli Ronaldo, Benzema, Ramos nebo Marcelo, končil už po pětadvaceti zápasech a jeho nástupce Zinedine Zidane pak se stejným kádrem za necelé tři sezony získal devět trofejí.
Alonsova pozice je ve srovnání s Benítezem zatím pořád pevnější.
Ale idylická rozhodně ne.
Real v tabulce klesl za vedoucí Barcelonu a v domácí soutěži potřebuje po třech kolech konečně zvítězit. Už ve středu večer v Bilbau?