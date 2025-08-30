Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real prohrával od 18. minuty, kdy se po rohovém kopu a centru Pabla Torreho prosadil Vedat Muriqi. Domácí rozehráli v 37. minutě roh nakrátko a po kombinační akci vyrovnal Arda Güler.
Hned vzápětí předvedl individuální akci Vinícius Júnior a zařídil obrat. Brazilský kanonýr skóroval stejně jako před týdnem při výhře 3:0 v Oviedu.
Atlético poslal v 7. minutě do vedení syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente. Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.
Nováček z Ovieda si připsal první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad San Sebastianem. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.
Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.
37. Güler
38. Vinícius Júnior
18. Muriqi
Courtois – Alexander-Arnold (72. Carvajal), Militão, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (C), Tchouaméni – Mastantuono (67. B. Díaz), Güler (71. Ceballos), Vinícius Júnior (72. Rodrygo) – Mbappé (90+5. G. García).
L. Román – Morey (78. A. Sánchez), Valjent, Raíllo (C), Kumbulla, Lato (79. Mojica) – Morlanes (87. Virgili), Darder, Torre (64. S. Costa) – Joseph (87. Asano), Muriqi.
Lunin, Mestre – Alaba, Asencio, F. García, Pinar, Rüdiger.
Bergström – Domènech, Llabrés, David López, Mascarell, Prats, Dani Rodríguez.
68. Huijsen, 90. Militão
14. Vicente
7. Simeone
Sivera – Otto, Garces, Tenaglia, Diarra (57. Guevara) – Ibáñez (80. Protesoni, 89. Suárez), Blanco (C), Aleñá – Vicente, T. Martínez (80. M. Díaz), Guridi (57. Parada).
Oblak (C) – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (73. Gallagher) – Simeone (88. Koke), Cardoso (73. Ruggeri), Barrios, Almada (73. Griezmann) – Sørloth, Julián Álvarez (88. Raspadori).
Raúl Fernández, Montero – Calebe, Lander Pinillos, Rebbáš, Enríquez, Pacheco.
Esquivel, Musso – Galán, C. Martín, Molina, Monserrate, Pubill.
38. Diarra, 84. Parada
29. Cardoso, 41. Sørloth, 90+4. Koke
Rozhodčí: García Verdura – Fernández González, Villaseñor Julián
Počet diváků: 18042
40. Dendoncker
Escandell – N. Vidal, Costas, Calvo (C), Alhassane – Šírá (31. Hassan), Dendoncker, Reina (73. Sibo), Ejaria (61. Cazorla) – Ilić (73. Brekalo), Viñas (61. Rondón).
Remiro – Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, A. Muñoz (71. S. Gómez) – Kubo (65. Guedes), P. Marín (56. Karrikaburu), Gorrotxategi (78. Turrientes), Barrenetxea – Oyarzabal (C) (78. Sučić), Óskarsson (56. B. Méndez).
Moldovan – Bailly, Colombatto, Falah, Forés, Esteban, B. Sánchez.
Marrero, Folgado – Elustondo, Goti, J. Martín, Zacharjan.
84. Brekalo, 90+3. Hassan
45+6. Ćaleta-Car
Rozhodčí: Vega – Rodríguez, García
Počet diváků: 25688
30. A. González
55. Isaac Romero
Gazzaniga – A. Martínez (64. Rincón), Á. Moreno, Witsel (78. Portu), David López (64. Blind) – V. Reis, Asprilla, Lemar (78. Solís), Stuani (C) (64. Camara), I. Martín – J. Roca.
Nyland – Carmona, Suazo, Gudelj (C), Castrín – K. Salas, Ejuke (18. J. Sánchez), Agoumé (84. Marcão), Isaac Romero (84. Peque) – Vargas (78. Bueno), A. González.
Krapyvcov – Jordana, Francés, Ba.
Vlachodimos, Flores – Altonazo, Sierra, Oso, Costa.
90+2. Nyland
Rozhodčí: Miguel Ángel Ortiz Arias. Asistenti: José Antonio Garrido Romero, Guillermo Santiago Sacristán. Čtvrtý rozhodčí: David Cambronero González. VAR: Javier Iglesias Villanueva. AVAR: Guillermo Cuadra Fernández
Počet diváků: 11305