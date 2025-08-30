Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Autor: ,
  23:51
Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se opět nepovedlo zvítězit. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.
Fotbalisté Realu Madrid slaví gól proti Mallorce.

Fotbalisté Realu Madrid slaví gól proti Mallorce. | foto: AP

Xabi Alonso, kouč Realu Madrid, sleduje utkání s Mallorkou.
Vinicius Júnior pálí v utkání Realu Madrid s Mallorkou.
Vinicius Júnior se raduje z gólu v utkání s Mallorkou.
Arda Güler posílá hlavou míč v utkání s Mallorkou.
6 fotografií

Real prohrával od 18. minuty, kdy se po rohovém kopu a centru Pabla Torreho prosadil Vedat Muriqi. Domácí rozehráli v 37. minutě roh nakrátko a po kombinační akci vyrovnal Arda Güler.

Hned vzápětí předvedl individuální akci Vinícius Júnior a zařídil obrat. Brazilský kanonýr skóroval stejně jako před týdnem při výhře 3:0 v Oviedu.

Vinicius Júnior se raduje z gólu v utkání s Mallorcou.

Atlético poslal v 7. minutě do vedení syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente. Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.

Nováček z Ovieda si připsal první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad San Sebastianem. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.

Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.

Španělská La Liga
3. kolo 30. 8. 2025 21:30
Real Madrid Real Madrid : Mallorca Mallorca 2:1 (2:1)
Góly:
37. Güler
38. Vinícius Júnior
Góly:
18. Muriqi
Sestavy:
Courtois – Alexander-Arnold (72. Carvajal), Militão, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (C), Tchouaméni – Mastantuono (67. B. Díaz), Güler (71. Ceballos), Vinícius Júnior (72. Rodrygo) – Mbappé (90+5. G. García).
Sestavy:
L. Román – Morey (78. A. Sánchez), Valjent, Raíllo (C), Kumbulla, Lato (79. Mojica) – Morlanes (87. Virgili), Darder, Torre (64. S. Costa) – Joseph (87. Asano), Muriqi.
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Alaba, Asencio, F. García, Pinar, Rüdiger.
Náhradníci:
Bergström – Domènech, Llabrés, David López, Mascarell, Prats, Dani Rodríguez.
Žluté karty:
68. Huijsen, 90. Militão
Žluté karty:
Španělská La Liga
3. kolo 30. 8. 2025 17:00
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Atlético Madrid Atlético Madrid 1:1 (1:1)
Góly:
14. Vicente
Góly:
7. Simeone
Sestavy:
Sivera – Otto, Garces, Tenaglia, Diarra (57. Guevara) – Ibáñez (80. Protesoni, 89. Suárez), Blanco (C), Aleñá – Vicente, T. Martínez (80. M. Díaz), Guridi (57. Parada).
Sestavy:
Oblak (C) – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (73. Gallagher) – Simeone (88. Koke), Cardoso (73. Ruggeri), Barrios, Almada (73. Griezmann) – Sørloth, Julián Álvarez (88. Raspadori).
Náhradníci:
Raúl Fernández, Montero – Calebe, Lander Pinillos, Rebbáš, Enríquez, Pacheco.
Náhradníci:
Esquivel, Musso – Galán, C. Martín, Molina, Monserrate, Pubill.
Žluté karty:
38. Diarra, 84. Parada
Žluté karty:
29. Cardoso, 41. Sørloth, 90+4. Koke

Rozhodčí: García Verdura – Fernández González, Villaseñor Julián

Počet diváků: 18042

Španělská La Liga
3. kolo 30. 8. 2025 19:00
Real Oviedo Real Oviedo : Real Sociedad Real Sociedad 1:0 (1:0)
Góly:
40. Dendoncker
Góly:
Sestavy:
Escandell – N. Vidal, Costas, Calvo (C), Alhassane – Šírá (31. Hassan), Dendoncker, Reina (73. Sibo), Ejaria (61. Cazorla) – Ilić (73. Brekalo), Viñas (61. Rondón).
Sestavy:
Remiro – Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, A. Muñoz (71. S. Gómez) – Kubo (65. Guedes), P. Marín (56. Karrikaburu), Gorrotxategi (78. Turrientes), Barrenetxea – Oyarzabal (C) (78. Sučić), Óskarsson (56. B. Méndez).
Náhradníci:
Moldovan – Bailly, Colombatto, Falah, Forés, Esteban, B. Sánchez.
Náhradníci:
Marrero, Folgado – Elustondo, Goti, J. Martín, Zacharjan.
Žluté karty:
84. Brekalo, 90+3. Hassan
Žluté karty:
45+6. Ćaleta-Car

Rozhodčí: Vega – Rodríguez, García

Počet diváků: 25688

Španělská La Liga
3. kolo 30. 8. 2025 19:30
Girona Girona : Sevilla FC Sevilla FC 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
30. A. González
55. Isaac Romero
Sestavy:
Gazzaniga – A. Martínez (64. Rincón), Á. Moreno, Witsel (78. Portu), David López (64. Blind) – V. Reis, Asprilla, Lemar (78. Solís), Stuani (C) (64. Camara), I. Martín – J. Roca.
Sestavy:
Nyland – Carmona, Suazo, Gudelj (C), Castrín – K. Salas, Ejuke (18. J. Sánchez), Agoumé (84. Marcão), Isaac Romero (84. Peque) – Vargas (78. Bueno), A. González.
Náhradníci:
Krapyvcov – Jordana, Francés, Ba.
Náhradníci:
Vlachodimos, Flores – Altonazo, Sierra, Oso, Costa.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+2. Nyland

Rozhodčí: Miguel Ángel Ortiz Arias. Asistenti: José Antonio Garrido Romero, Guillermo Santiago Sacristán. Čtvrtý rozhodčí: David Cambronero González. VAR: Javier Iglesias Villanueva. AVAR: Guillermo Cuadra Fernández

Počet diváků: 11305

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

Celta Vigo vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
31.8. 17:00
  • 2.86
  • 3.70
  • 2.46
Real Betis vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
31.8. 19:00
  • 3.13
  • 3.21
  • 2.52
Espaňol Barcelona vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
31.8. 19:30
  • 2.42
  • 3.21
  • 3.30
Rayo Vallecano vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:30
  • 6.80
  • 5.44
  • 1.42

4. kolo

Osasuna vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
14.9. 18:00
  • 2.27
  • 3.12
  • 3.27
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

6. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 6:1 9
2. VillarrealVillarreal 2 2 0 0 7:0 6
3. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 6:2 6
4. Athletic BilbaoBilbao 2 2 0 0 4:2 6
5. GetafeGetafe 3 2 0 1 4:4 6
6. Elche CFElche 3 1 2 0 4:2 5
7. Real BetisBetis 3 1 2 0 3:2 5
8. ValenciaValencia 3 1 1 1 4:2 4
9. Espaňol BarcelonaEspaňol 2 1 1 0 4:3 4
10. Deportivo AlavésAlavés 3 1 1 1 3:3 4
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 0 1 3:2 3
12. Sevilla FCSevilla 3 1 0 2 5:5 3
13. OsasunaOsasuna 2 1 0 1 1:1 3
14. Real OviedoOviedo 3 1 0 2 1:5 3
15. Real SociedadReal Sociedad 3 0 2 1 3:4 2
15. Atlético MadridAtlético 3 0 2 1 3:4 2
17. Celta VigoCelta Vigo 3 0 2 1 2:4 2
18. MallorcaMallorca 3 0 1 2 2:6 1
19. Levante UDLevante 3 0 0 3 3:7 0
20. GironaGirona 3 0 0 3 1:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

Zaplaťpánbůh za bod. Ale i přes trable týmu jsme chtěli víc, řekl Kadlec po remíze

Do konce už moc času nezbývalo. Běžela 86. minuta sobotního utkání v Pardubicích, když se při rohu odpoutal od pardubického stopera Noslina a následně z pravé strany propálil brankáře Šeráka. Adam...

30. srpna 2025  22:04

Krejčí sledoval z lavičky prohru Wolves. United ustáli drama, slaví také Chelsea

Na debut v novém působišti si musí ještě počkat. Český obránce Ladislav Krejčí strávil utkání Wolverhamptonu s Evertonem na lavičce, odkud sledoval porážku 2:3. Chelsea na úvod sobotního programu...

30. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  21:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

30. srpna 2025  20:57

Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších...

30. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  20:55

Sen o Lize mistryň je pryč. Sparta i Slavia končí, zahrají si alespoň Europa Cup

Fotbalová Liga mistryň bude stejně jako loni bez českého zástupce. Sparta i Slavia skončily už ve 2. předkole. Slávistky prohrály s Valerengou Oslo ve finále miniturnaje v Helsinkách 0:4, sparťanky...

30. srpna 2025  18:06,  aktualizováno  20:35

Program Evropské ligy: Plzeň nejdřív s Ferencvárosem, na AS Řím hraje v říjnu

Fotbalisté Viktorie Plzně vstoupí do Evropské ligy v Budapešti proti domácímu Ferencvárosi. Atraktivní utkání s AS Řím sehrají na konci října, v lednu doma přivítají FC Porto. Kompletní jízdní řád...

30. srpna 2025  20:08,  aktualizováno  20:24

Program Konferenční ligy: Sparta začíná i končí doma, Olomouc má na úvod favorita

Sparťanští fotbalisté podzim v Konferenční lize odstartují i ukončí doma na Letné. Postupně je čekají zápasy s Shamrockem Rovers, Rijekou, Čenstochovou, Legií, Craiovou a Aberdeenem. Přesný rozpis...

30. srpna 2025  20:20

Dukla - Hr. Králové 1:1, Fokam srovnal a mohl rozhodnout, za hosty pálil Van Buren

Hradečtí fotbalisté v Praze na Julisce po trefě Micka Van Burena dlouho vedli, nakonec jsou však rádi za remízu. Střídající domácí útočník Jacques Fokam ve druhém poločase srovnal a vzápětí...

30. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:51

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

Fotbalový Jablonec potvrdil vynikající vstup do sezony i v Uherském Hradišti a po vítězství 2:0 nad Slováckem je v neúplné tabulce těsně za vedoucí Spartou. Utkání 7. kola, které je poslední před...

30. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.