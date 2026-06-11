Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky

Autor: ,
  22:09
Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra Josého Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na tři roky do června 2029.

José Mourinho na lavičce Benfiky. | foto: Reuters

Podle vyjádření klubu se Mourinho funkce ujme na startu předsezonní přípravy 13. července.

V Realu už trenér s přezdívkou „The Special One“ působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden ligový titul a trofej v domácím poháru. Nyní přichází z Benfiky Lisabon. Portugalský klub již v úterý večer avizoval, že madridský tým za kouče zaplatí odstupné 15 milionů eur (asi 362 milionů korun).

Na lavičce Realu Mourinho nahradí Álvara Arbelou, jenž se mužstva ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa a odešel po nepovedené sezoně. „Bílý balet“ v lize skončil druhý se ztrátou osmi bodů za Barcelonou, ve Španělském poháru vypadl už v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.

Mourinho kromě Realu vedl například Inter Milán, se kterým v roce 2010 získal treble za triumf v Serii A, italském poháru a Lize mistrů. Milionářskou soutěž ovládl i s Portem, na kontě má také tři tituly s Chelsea.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Mexiko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 11. 6. 2026:Mexiko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 180.00
Jižní Korea vs. ČeskoFotbal - Skupina A - 12. 6. 2026:Jižní Korea vs. Česko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 04:00
  • 2.72
  • 3.07
  • 3.00
Zbrojovka Brno B vs. HraniceFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
12. 6. 16:30
  • 1.63
  • 3.87
  • 3.40
Frýdek-Místek vs. HlubinaFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Frýdek-Místek vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
12. 6. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Vrchovina vs. HlučínFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Vrchovina vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
12. 6. 18:00
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Kanada vs. BosnaFotbal - Skupina B - 12. 6. 2026:Kanada vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
12. 6. 21:00
  • 1.87
  • 3.58
  • 4.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i Češi. Národní tým si na světovém šampionátu...

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra Josého Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na tři roky...

11. června 2026  22:09

Korejci a fotbal: Óóó! Posedlost v asijské zemi nepolevuje. Boom spustil Nizozemec

Guus Hiddink s korejskou vlajkou v Soulu po MS 2002.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Korejské turisty byste určitě čekali spíš v pulzujícím Amsterdamu. Nebo v nedalekém Haarlemu, kde na vás na každém rohu dýchne historie. Snad i v malebném Utrechtu, na romantické procházce. Ale co by...

11. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko vede v zahajovacím duelu, domácí fandí odevšad

Sledujeme online
Domácí fanoušci ve Guadalajaře během úvodního duelu Mexika proti Jihoafrické...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

11. června 2026  21:57

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

11. června 2026  21:52

ONLINE: Mexiko - JAR 1:0, domácí po gólu Quinonese stále drží náskok. Zvítězí?

Sledujeme online
Mexický útočník Julián Quiňones slaví úvodní gól v zápase s Jihoafrickou...

Po šestnácti letech otevřou další šampionát. Mexiko, tentokrát v roli domácího týmu, hostí v úvodním utkání letošního mistrovství světa fotbalisty Jihoafrické republiky. Zápas má výkop ve 21 hodin a...

11. června 2026  20:33,  aktualizováno  21:38

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

11. června 2026  19:20,  aktualizováno  20:59

OBRAZEM: Šílí celé Mexiko! Všichni mají dresy, na ulicích fandí babičky i malé děti

Od našeho zpravodaje v Mexiku Všichni mají dresy. Recepční v hotelu, řidiči taxíků, prodavačky v obchodech. Celé město, nebo možná spíš celá země! Mexická Guadalajara, kde po půlnoci českého času vstoupí do mistrovství světa také...

11. června 2026  20:11

Ústí povede trenér Oulehla. Sportovní šéf: Chceme nejpracovitější tým 2. ligy

Jihlavský trenér David Oulehla

Cestu za postupovým snem bude ústecký Viagem startovat s trenérem Davidem Oulehlou. Ambiciózní klub ve čtvrtek představil nástupce Svatopluka Habance, který má s druhou ligou bohaté zkušenosti....

11. června 2026  19:21

Česko-polské přátelství, Slavia uzavřela spolupráci s klubem z Gdyně

Čelní představitelé Slavie a Arky Gdyně se domluvili na spolupráci. Zleva...

Jeden druhým rokem vládne fotbalové lize v Česku, je znovu v Champions League. Druhý naopak z nejvyšší soutěže v Polsku jako nováček sestoupil. Přesto Slavia a Arka Gdyně uzavřely dohodu o...

11. června 2026  18:29

Somálský sudí v létě odřídí Superpohár. Fotbal má spojovat, řekla UEFA

Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan.

Měl pískat na nadcházejícím mistrovství světa, ale do USA ho nakonec nepustili. UEFA, Evropská fotbalová unie, teď oznámila, že somálský sudí Omar Abdulkadir Artan odřídí v létě zápas Superpoháru...

11. června 2026  17:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čeští soupeři na MS: Nestárnoucí gólman, elitní Korejci i tým, kterému odečítali body

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Možná nevyhlíží atraktivně či dvakrát zajímavě, ale vězte, že skupina českých fotbalistů na mistrovství světa bude rozmanitá až až. Nejenže se postupně střetnou čtyři různé kultury ze všech koutů...

11. června 2026  16:16

Slavia hostila v Edenu turnaj partnerů, vyhrála Fortuna. V akci byl i „Kalkulátor“

Tým Fortuna, vítězové turnaje partnerů v Edenu.

Fotbalová Slavia uspořádala na stadionu v pražském Edenu druhý ročník turnaje pro partnerské firmy. Pod heslem „Zažij sílu Edenu“ se tu střetlo 15 týmů. Zatímco loni ovládl turnaj tým televizní...

11. června 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.