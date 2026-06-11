Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky

Podle vyjádření klubu se Mourinho funkce ujme na startu předsezonní přípravy 13. července.
V Realu už trenér s přezdívkou „The Special One“ působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden ligový titul a trofej v domácím poháru. Nyní přichází z Benfiky Lisabon. Portugalský klub již v úterý večer avizoval, že madridský tým za kouče zaplatí odstupné 15 milionů eur (asi 362 milionů korun).
Na lavičce Realu Mourinho nahradí Álvara Arbelou, jenž se mužstva ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa a odešel po nepovedené sezoně. „Bílý balet“ v lize skončil druhý se ztrátou osmi bodů za Barcelonou, ve Španělském poháru vypadl už v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.
Mourinho kromě Realu vedl například Inter Milán, se kterým v roce 2010 získal treble za triumf v Serii A, italském poháru a Lize mistrů. Milionářskou soutěž ovládl i s Portem, na kontě má také tři tituly s Chelsea.