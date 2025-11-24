Ostuda. Real uctil památku Joty, jeho bratra si ale spletl s jiným fotbalistou

  13:05
Bylo to dobře míněné gesto, nakonec si ale Real Madrid utrhl pořádnou ostudu. Na jedné z klubových akcí totiž chtěl během prezentace uctít památku zesnulého fotbalisty Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy. Jenže si druhého jmenovaného spletl s jiným, stále žijícím hráčem. Za nastalou situaci už se omluvil.
Liverpoolský fotbalista Diogo Jota zemřel při autonehodě.

Liverpoolský fotbalista Diogo Jota zemřel při autonehodě. | foto: Reuters

Liverpoolská vlajka na půl žerdi po tragickém úmrtí Dioga Joty.
Zdrcení liverpoolští fanoušci míří k pietnímu místu pro Dioga Jotu.
Kousek od stadionu Anfield vzniklo pietní místo na počest tragicky zesnulého...
Liverpoolské fanynky truchlí po úmrtí Dioga Joty.
„Velmi nás to mrzí,“ napsal klub na sociální sítě.

Real nastoupil v neděli k ligovému zápasu s Elche (2:2) a právě za něj hraje třicetiletý André Silva, jmenovec Jotova bratra a shodou okolností také odchovanec portugalského Porta, za nějž oba sourozenci kopali.

„Omlouváme se Elche i jeho hráči Andrému Silvovi, že jsme jeho fotku použili ve videu namísto bratra Dioga Joty, hráče Liverpoolu,“ doplnil španělský klub.

Zmíněný Silva odehrál v neděli devětasedmdesát minut, než ho vystřídal Alvaro Rodriguez, jenž vzápětí vstřelil druhý gól svého týmu.

Jota s Andrém zemřeli začátkem července při tragické autonehodě ve Španělsku, když mířili na trajekt směrem do Anglie. Jotovi bylo 28 let, jeho bratrovi 25.

Jejich smrt silně zasáhla celý sportovní svět.

Portugalský fotbalista Diogo Jota tragicky zemřel. Dva týdny po svatbě

Nejenom anglické kluby za ně držely minutu ticha a právě hráči Realu Madrid nedávno před vzájemným zápasem s Liverpoolem v Lize mistrů k Jotově soše před stadionem Anfield přinesli květiny.

Bek Alexander-Arnold, Jotův někdejší parťák z Liverpoolu, k nim přiložil dojemný vzkaz: „Kamaráde, všem chybíš a nikdy tě nepřestaneme milovat. Vzpomínky na tebe a na Andrého budou žít navěky. Vždycky, když na tebe pomyslím, tak se usměju.“

Gesto před zápasem s Elche se ale madridskému celku příliš nepovedlo.

