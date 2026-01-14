Vedení Realu odvolalo Alonsa den po porážce ve finále španělského Superpoháru s Barcelonou. Mužstvo převzal další bývalý hráč Realu Arbeloa, jenž do té doby trénoval rezervní tým.
Debut u „áčka“ mu ale pořádně zhořkl. Značnou část základní sestavy včetně kanonýra Mbappého k zápasu nenominoval.
|
Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider
Celek ze španělské metropole odpověděl na první i druhou trefu domácích, kteří jsou ve druhé lize těsně nad sestupovými příčkami, na třetí mu však nezbyl čas. V úvodu závěrečného nastavení srovnal Gonzalo García na 2:2, jenže střídající Betancor o chvíli později druhým gólem v utkání odvrátil prodloužení a zařídil Albacete překvapivý postup.