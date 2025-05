Existuje už jen teoretická možnost, že by nejúspěšnější fotbalová značka vyhrála španělskou ligu. Tři kola před koncem ztrácí na Barcelonu sedm bodů. Spíš než na zázračný obrat je reálnější středeční ztráta s Mallorkou, která by Barceloně přinesla titul, aniž by kopla do míče. A co pak? Jak? A s kým?

Mbappé, francouzský fenomén s raketovým zrychlením, bude hrát v nové éře jistě hlavní roli. Ještě nikomu se nepovedlo, aby během premiérové sezony v bílém dresu nastřílel devětatřicet soutěžních gólů. Mbappé překonal brazilského cvalíka Ronalda, nizozemského snajpra Van Nistelrooye, portugalské monstrum Cristiana Ronalda i počin chilského lučištníka Zamorana z roku 1993. Kvůli tomu si ho Real přece pořídil, aby měl k dispozici jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Jenže jak zjistili historici, od roku 1943 se nestalo, aby fotbalista Realu, když v ligovém utkání nasbíral hattrick, odcházel ze zápasu s porážkou.

Až on. Mbappé prohrál 3:4.

Poprvé to v lize dopadlo s Barcelonou děsivě 0:4. Ve španělském Superpoháru 2:5, ve finále Královského poháru 2:3 v prodloužení. Ne, Mbappé rozhodně není spoluviník, byť se mu po letním přestupu z Paříže nevedlo, jak by si přál. Chyba je v Realu samotném, neboť přešlapoval na místě a neviděl, že se konkurence zlepšuje. Vždyť i v neděli vedl po čtvrthodině 2:0, načež se nechal zmuchlat. Nevyhrál dvanáct z pětatřiceti ligových zápasů. Nemá nejlepší obranu a útok už vůbec ne. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů byl očividně pod úrovní Arsenalu.

Rozhněvaný Carlo Ancelotti udílí pokyny svým svěřencům během utkání s Barcelonou.

Stačí si povšimnout, kdo se dělí o kapitánskou pásku, když si klubový patriot Dani Carvajal v říjnu potrhal kolenní vazy. Luka Modrič se v téměř čtyřiceti blíží důchodu. Lucas Vázquez opakovaně chybuje. Zarputilý Fede Valverde sice roste do role osobnosti, ale že by měl vést slavný Real, o tom by se zatím dalo polemizovat.

Vzhledem k tomu, že klub před rokem vyhrál popatnácté Ligu mistrů (plus pohodlně ovládl španělskou ligu), šéfům se nezdálo, že by měli s mužstvem zatřást a občerstvit ho. Musí to udělat teď. Podobně jako Sparta, které v závěru sezony hrozí, že zůstane příští sezonu úplně bez Evropy. Zatímco Spartu může lehce ukonejšit, pokud zvládne středeční finále poháru v Olomouci, Real už se musí chystat na novou éru.

Určitě bude bez trenéra Carla Ancelottiho, jehož klidný, až monotónní styl se okoukal.

„Moje líbánky s Realem nekončí. Budou pokračovat, dokud budu naživu,“ pravil romanticky Don Carlo. Zatímco Ancelotti na konci května převezme brazilskou reprezentaci, na cestu do Realu se vydává Xabi Alonso z Leverkusenu. Oficiální informace sice ještě nezazněla, ale není důvod si myslet, že se stane něco jiného, protože...

Real nutně potřebuje impulz.

Konzervativní Ancelotti nový cíl.

A rozjetý Alonso povýšení.

Jako začínající kouč posunul Leverkusen během necelých tří let mezi evropskou elitu a kromě jiného k historickému bundesligovému titulu. Vzhledem k tomu, že v Realu pět let kopal ve středové řadě, vyhrál třeba Ligu mistrů 2014 a pak zahájil trenérskou éru u mládeže, všechno dává smysl.

Těžko se divit, pokud si z Leverkusenu přetáhne asistenty Parrillu a Encinase. Dá se čekat, že zkusí přesvědčit i dva tři hráče, na které spoléhal. Prioritou musí být zázračný režisér Florian Wirtz, kluk za nejméně dvě miliardy. Od věci by nebyla ani nabídka pro ekvádorského stopera Piera Hincapiého. To všechno klidně už do půlky června, než ve Spojených státech začne zmodernizované a bláznivě rozšířené mistrovství světa klubů.