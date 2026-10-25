Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body

V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.
Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i dnes velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se tentokrát zadrhla.
Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.
Až v 62. minutě ho překonal po rozehraném rohovém kopu nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým 13. gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj 11. gól v soutěži.
Bilbao rozdrtilo Getafe 4:0 a po pěti kolech ukončilo čekání na výhru. Hosté venku prohráli i pátý ligový zápas bez vstřelené branky. Getafe v minulé sezoně vyhrálo oba vzájemné duely, ale nyní má nejslabší útok z celé La Ligy. V deseti zápasech vstřelilo pouhých pět branek a venku ještě ani jednu.
Na další porážce měl hlavní podíl Berenguer, který se nejprve trefil z přímého kopu a pak připravil další tři branky. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Martína. Brankář Jiří Letáček má sice v Getafe dres s číslem jedna, ale opět byl jen na lavičce.
Celta Vigo se pyšní nejlepší obranou ve španělské lize a potvrdila to i v zápase s Betisem Sevilla, jemuž dovolila jen dvě střely na branku a jednu do břevna. Sama ale má také problémy se zakončením, a tak bezbranková remíza nikoho nepřekvapila.
San Sebastian si po čtvrtečních šesti gólech v síti Lilleströmu v Evropské lize připsal čtvrtou výhru v domácí soutěži po sobě, když zdolal Levante 2:1. Tři body zařídili Islanďan Óskarsson a Turrientes, pro něhož to byl první gól v La Lize, v níž hraje už šestým rokem. Baskický tým, který v lednu přivítá Viktorii Plzeň, si v tabulce upevnil páté místo.
6. Óskarsson
27. Turrientes
23. N. Pérez
Remiro – Fort (62. Aramburu), J. Martín, Sarr, S. Gómez – Sučić (62. Barrenetxea), Gorrotxategi, Turrientes (71. Y. Herrera), Guedes (85. Ochieng) – Oyarzabal (C), Óskarsson (85. Zacharjan).
Ryan – N. Pérez, Mándí, Ndukwe, M. Sánchez – Brugué (C) (46. V. García), Olasagasti, Requena (80. Musuayi), Thiago Fernández (80. P. Cortés) – Iván Romero (62. Tape), Ratkov (62. Etta Eyong).
Marrero – Kubo, Marín, A. Muñoz, Pacheco, Soler, Zubeldia.
Cunat, Primo – Cabello, Rey, Marc Santos, Sotelo, Toljan.
65. J. Martín
75. M. Sánchez, 81. Musuayi, 87. V. García
Rozhodčí: Rojas – Moreno, Mateo
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17. Berenguer
35. I. Williams
70. Paredes
88. Berchiche
Simón – Rincón, Vivian, Paredes, Berchiche – Ruiz de Galarreta (18. Gerenabarrena), P. Canales (85. Prados) – I. Williams (C) (85. Vizcay), Berenguer, N. Williams (68. Imga) – Sannadi (68. Rego).
Soria (C) – Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica (71. Davinchi) – Femenía (46. A. García), M. Martín, F. Serrano (46. Sazonov), Terrats (71. Mayoral) – Azón (71. Ünal), Satriano.
Álex Padilla – Y. Álvarez, Areso, Jauregizar, Louis-Jean, R. Navarro, N. Serrano.
Ferrer, Letáček – Abqár, Boselli, Risco.
72. Gerenabarrena
39. Terrats, 43. Carvajal, 63. Mojica
86. M. Martín
Rozhodčí: Hernández Maeso – Massó Granado, Pérez Dapía
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61. Raphinha
41. Mbappé
87. Mbappé
J. García – Espart (30. Balde), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, Rodri, F. López (74. de Jong) – Yamal, Raphinha (C) (86. Jesus), Gordon (85. Adeyemi).
Lunin – Valverde (C) (62. Dumfries), Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (90+4. Alexander-Arnold), Tchouaméni, Silva (80. Camavinga), Bellingham – Mbappé, Diomande (90+4. Espí).
Livaković, Szczęsny – Abdalkarím, M. Bernal, A. Campos, Fariñas, Gavi, Goren.
Mestre, Vološyn – Á. Carreras, B. Díaz, Militão, Endrick, Pitarch, Rüdiger.
84. Gordon, 90+6. Balde, 90+6. Adeyemi
46. Tchouaméni, 90+2. Cucurella, 90+4. Mbappé
Rozhodčí: Manuera – Gutiérrez, Villanueva
Počet diváků: 62055
Radu – J. Rodríguez, Lago, M. Alonso (C) – Rueda (68. Carreira), Moriba, Febas (81. Burcio), Galán – H. González (58. Swedberg), Durán (68. Aspas), H. Álvarez (57. Jutglà).
Valles – Á. Ortiz, D. Llorente (68. Bartra), Natan, V. Gómez – Roca, Ceballos (75. Fidalgo) – Antony (61. Fornals), Isco (C) (68. Lo Celso), Ezalzúlí – Deossa (61. Parrott).
Bayındır, I. Villar – Antañón, Cáceres, Dríweš, Faye.
Conde, M. González – Bellerín, F. García, Morante, R. Riquelme, Ruibal.
30. Moriba, 80. Carreira
44. D. Llorente
Rozhodčí: Diaz – Gonzalo, Caparrós
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