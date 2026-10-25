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Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body

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  23:17
Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Kyliana Mbappého.

Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Kyliana Mbappého. | foto: AP

Záložník Frenkie de Jong z Barcelony si hlídá míč před Aurelienem Tchouamenim z...
Jude Bellingham z Realu Madrid si kryje míč v souboji s Gerardem Martinem z...
Útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid slaví svůj gól proti Barceloně.
Záložník Fermín López z Barcelony se raduje z vyrovnávacího gólu v utkání proti...
6 fotografií
Barcelona prohrála v 10. kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atlétikem Madrid. Real se radoval na hřišti rivala poprvé od října 2023 a na třetím místě má tříbodovou ztrátu. El Clásico rozhodl dvěma góly Francouz Kylian Mbappé.

V předvečer udělování Zlatého míče se na Camp Nou potkali dva vážní uchazeči o prestižní cenu domácí Yamal a Mbappé, který se štěstím otevřel skóre. Obránce Martín ve 41. minutě ve snaze odvrátit centr trefil holeň francouzského kanonýra a od ní se míč odrazil do sítě. Yamal mohl rychle odpovědět, ale svou šanci nevyužil.

Angličan Bellingham, který poslední výhru Realu v Barceloně před dvěma lety režíroval dvěma góly, měl i dnes velkou šanci. Ale spolupráce s Mbappém se tentokrát zadrhla.

Hostům chyběl Brazilec Vinícius Júnior, který si odpykává trest za vyloučení, a belgický brankář Courtois, jehož vyřadila ze hry chřipka. Jeho náhradník Ukrajinec Lunin dlouho držel čisté konto.

Až v 62. minutě ho překonal po rozehraném rohovém kopu nejlepší ligový střelec Brazilec Raphinha svým 13. gólem v La Lize. Jenže tři minuty před koncem Mbappé využil ideální přihrávku střídajícího Camavingy a do odkryté branky dal svůj 11. gól v soutěži.

Bilbao rozdrtilo Getafe 4:0 a po pěti kolech ukončilo čekání na výhru. Hosté venku prohráli i pátý ligový zápas bez vstřelené branky. Getafe v minulé sezoně vyhrálo oba vzájemné duely, ale nyní má nejslabší útok z celé La Ligy. V deseti zápasech vstřelilo pouhých pět branek a venku ještě ani jednu.

Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Kyliana Mbappého.
Záložník Frenkie de Jong z Barcelony si hlídá míč před Aurelienem Tchouamenim z Real Madrid.
Jude Bellingham z Realu Madrid si kryje míč v souboji s Gerardem Martinem z Barcelony.
Útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid slaví svůj gól proti Barceloně.
6 fotografií

Na další porážce měl hlavní podíl Berenguer, který se nejprve trefil z přímého kopu a pak připravil další tři branky. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Martína. Brankář Jiří Letáček má sice v Getafe dres s číslem jedna, ale opět byl jen na lavičce.

Celta Vigo se pyšní nejlepší obranou ve španělské lize a potvrdila to i v zápase s Betisem Sevilla, jemuž dovolila jen dvě střely na branku a jednu do břevna. Sama ale má také problémy se zakončením, a tak bezbranková remíza nikoho nepřekvapila.

San Sebastian si po čtvrtečních šesti gólech v síti Lilleströmu v Evropské lize připsal čtvrtou výhru v domácí soutěži po sobě, když zdolal Levante 2:1. Tři body zařídili Islanďan Óskarsson a Turrientes, pro něhož to byl první gól v La Lize, v níž hraje už šestým rokem. Baskický tým, který v lednu přivítá Viktorii Plzeň, si v tabulce upevnil páté místo.

Španělská La Liga
10. kolo 25. 10. 2026 18:30
Real Sociedad Real Sociedad : Levante UD Levante UD 2:1 (2:1)
Góly:
6. Óskarsson
27. Turrientes
Góly:
23. N. Pérez
Sestavy:
Remiro – Fort (62. Aramburu), J. Martín, Sarr, S. Gómez – Sučić (62. Barrenetxea), Gorrotxategi, Turrientes (71. Y. Herrera), Guedes (85. Ochieng) – Oyarzabal (C), Óskarsson (85. Zacharjan).
Sestavy:
Ryan – N. Pérez, Mándí, Ndukwe, M. Sánchez – Brugué (C) (46. V. García), Olasagasti, Requena (80. Musuayi), Thiago Fernández (80. P. Cortés) – Iván Romero (62. Tape), Ratkov (62. Etta Eyong).
Náhradníci:
Marrero – Kubo, Marín, A. Muñoz, Pacheco, Soler, Zubeldia.
Náhradníci:
Cunat, Primo – Cabello, Rey, Marc Santos, Sotelo, Toljan.
Žluté karty:
65. J. Martín
Žluté karty:
75. M. Sánchez, 81. Musuayi, 87. V. García

Rozhodčí: Rojas – Moreno, Mateo

Počet diváků: 30035

Španělská La Liga
10. kolo 25. 10. 2026 14:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Getafe Getafe 4:0 (2:0)
Góly:
17. Berenguer
35. I. Williams
70. Paredes
88. Berchiche
Góly:
Sestavy:
Simón – Rincón, Vivian, Paredes, Berchiche – Ruiz de Galarreta (18. Gerenabarrena), P. Canales (85. Prados) – I. Williams (C) (85. Vizcay), Berenguer, N. Williams (68. Imga) – Sannadi (68. Rego).
Sestavy:
Soria (C) – Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica (71. Davinchi) – Femenía (46. A. García), M. Martín, F. Serrano (46. Sazonov), Terrats (71. Mayoral) – Azón (71. Ünal), Satriano.
Náhradníci:
Álex Padilla – Y. Álvarez, Areso, Jauregizar, Louis-Jean, R. Navarro, N. Serrano.
Náhradníci:
Ferrer, Letáček – Abqár, Boselli, Risco.
Žluté karty:
72. Gerenabarrena
Žluté karty:
39. Terrats, 43. Carvajal, 63. Mojica
Červené karty:
Červené karty:
86. M. Martín

Rozhodčí: Hernández Maeso – Massó Granado, Pérez Dapía

Počet diváků: 44160

Španělská La Liga
10. kolo 25. 10. 2026 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Real Madrid Real Madrid 1:2 (0:1)
Góly:
61. Raphinha
Góly:
41. Mbappé
87. Mbappé
Sestavy:
J. García – Espart (30. Balde), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, Rodri, F. López (74. de Jong) – Yamal, Raphinha (C) (86. Jesus), Gordon (85. Adeyemi).
Sestavy:
Lunin – Valverde (C) (62. Dumfries), Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (90+4. Alexander-Arnold), Tchouaméni, Silva (80. Camavinga), Bellingham – Mbappé, Diomande (90+4. Espí).
Náhradníci:
Livaković, Szczęsny – Abdalkarím, M. Bernal, A. Campos, Fariñas, Gavi, Goren.
Náhradníci:
Mestre, Vološyn – Á. Carreras, B. Díaz, Militão, Endrick, Pitarch, Rüdiger.
Žluté karty:
84. Gordon, 90+6. Balde, 90+6. Adeyemi
Žluté karty:
46. Tchouaméni, 90+2. Cucurella, 90+4. Mbappé

Rozhodčí: Manuera – Gutiérrez, Villanueva

Počet diváků: 62055

Španělská La Liga
10. kolo 25. 10. 2026 16:15
Celta Vigo Celta Vigo : Real Betis Real Betis 0:0 (0:0)
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Lago, M. Alonso (C) – Rueda (68. Carreira), Moriba, Febas (81. Burcio), Galán – H. González (58. Swedberg), Durán (68. Aspas), H. Álvarez (57. Jutglà).
Sestavy:
Valles – Á. Ortiz, D. Llorente (68. Bartra), Natan, V. Gómez – Roca, Ceballos (75. Fidalgo) – Antony (61. Fornals), Isco (C) (68. Lo Celso), Ezalzúlí – Deossa (61. Parrott).
Náhradníci:
Bayındır, I. Villar – Antañón, Cáceres, Dríweš, Faye.
Náhradníci:
Conde, M. González – Bellerín, F. García, Morante, R. Riquelme, Ruibal.
Žluté karty:
30. Moriba, 80. Carreira
Žluté karty:
44. D. Llorente

Rozhodčí: Diaz – Gonzalo, Caparrós

Počet diváků: 20007

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

10. kolo

Sevilla FC vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
26.10. 21:00
  • 1.94
  • 3.44
  • 4.49

11. kolo

Villarreal vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
30.10. 21:00
  • 1.50
  • 4.70
  • 5.99
Levante UD vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
31.10. 14:00
  • 4.49
  • 4.40
  • 1.63
Rayo Vallecano vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:15
  • 2.32
  • 3.35
  • 2.97
Real Betis vs. Málaga CF //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:30
  • 1.38
  • 5.06
  • 6.92
FC Barcelona vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 1.13
  • 9.41
  • 15.70
Getafe vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 2.97
  • 2.92
  • 2.57
Racing Santander vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
1.11. 16:15
  • 8.59
  • 6.84
  • 1.25
Elche CF vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 2.52
  • 3.30
  • 2.73
Athletic Bilbao vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
1.11. 21:00
  • 2.03
  • 3.53
  • 3.45
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 10 9 0 1 40:11 27
2. Atlético MadridAtlético 10 8 1 1 20:8 25
3. Real MadridReal Madrid 10 8 0 2 25:10 24
4. Real BetisBetis 10 6 2 2 16:14 20
5. Real SociedadReal Sociedad 10 6 1 3 19:18 19
6. Sevilla FCSevilla 9 4 2 3 14:16 14
7. Athletic BilbaoBilbao 9 3 3 3 12:9 12
8. Celta VigoCelta Vigo 10 2 6 2 10:7 12
9. Deportivo AlavésAlavés 10 3 3 4 14:11 12
10. VillarrealVillarreal 10 3 3 4 15:14 12
11. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 10 2 5 3 13:13 11
12. OsasunaOsasuna 9 3 2 4 10:18 11
13. Racing SantanderSantander 10 3 2 5 15:26 11
14. Levante UDLevante 10 2 4 4 16:19 10
15. Elche CFElche 10 2 4 4 14:17 10
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 9 2 3 4 12:20 9
17. GetafeGetafe 10 2 3 5 5:15 9
18. Espaňol BarcelonaEspaňol 10 2 2 6 12:14 8
19. ValenciaValencia 10 1 3 6 7:17 6
20. Málaga CFMálaga 10 0 5 5 7:19 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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