Čestnou stráž Barceloně dělat nebudeme! Frustrovaný Mbappé odmítl uctít soupeře

Z reakce některých hráčů jste mohli vidět, že byli také překvapení. Poté, co si fotbalisté Realu Madrid převzali po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou (2:3) stříbrné medaile, chtěli jít soupeři tradičně udělat tzv. čestnou stráž a zatleskat mu, zatímco si jde pro pohár. Pak ale Kylian Mbappé zavelel: „Nikam nechoďte!“
Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po porážce ve finále superpoháru s...

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou. | foto: Reuters

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé (uprostřed) po porážce ve finále...
Fotbalisté Barcelony s trofejí pro vítěze španělského superpoháru.
Hráči Barcelony se radují z výhry ve španělském superpoháru proti Realu Madrid.
Raphinha z Barcelony se raduje z gólu ve španělském superpoháru proti Realu...
A tak hráči Realu nakonec jen zpovzdálí přihlíželi, jak si jejich největší rival přebírá trofej – podruhé v řadě.

Mbappého gesto pochopitelně vyvolalo rozruch.

Někteří ho hájí, že nedovolil, aby mužstvo čelilo ještě většímu ponížení. Jiní ho zase kritizují za nedostatek respektu vůči soupeři.

Co ho k tomu vedlo?

Těžko říct. Mohlo v něm ještě bublat naštvání z ostrého zákroku Frenkieho de Jonga, jenž byl v závěru utkání vyloučen. A nebo čistá frustrace z toho, že s Realem nezvládl další finále.

Madridský celek na něj přitom spoléhal, byť Mbappé do Saúdské Arábie dorazil až v pátek po semifinále – poté, co alespoň částečně vyléčil poraněné koleno. Na finále tak sice byl připravený, ale v základu se neobjevil a po příchodu z lavičky toho příliš nezmohl.

„Nebyl připravený hrát v základu, ale chtěli jsme ho využít alespoň z lavičky. Chtěli jsme na hřiště přinést novou energii,“ vysvětloval pak kouč Xabi Alonso.

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso během finále španělského superpoháru s Barcelonou.

„Musíme co nejrychleji otočit stránku. Byl to jen jeden zápas, jedna soutěž, a navíc ta nejméně významná. Teď se už musíme dívat dopředu, sjednotit se a pokračovat za společným cílem,“ doplnil.

Jeho pozice sice momentálně není tak ohrožená jako na podzim, moc dobře ale ví, že úspěch ve finále by mužstvu nesmírně pomohl.

Jenže místo toho se ve vzájemné střetu radovala Barcelona, stejně jako pokaždé v minulé sezoně. Realu tak oplatila podzimní porážku při Alonsově premiéře. Zatímco tehdy se s četnými absencemi potýkali Katalánci, tentokrát to byl madridský celek.

I proto v zápase zvolil velmi pragmatický přístup – většinu času hrál na jistotu, bránil se u vlastního vápna a nechával soupeře útočit. Nejednomu fanouškovi se v tu chvíli vybavila éra Josého Mourinha, jenž pravidelně volil podobnou taktiku. Real sice dvakrát v první půli inkasoval, pokaždé ale dokázal odpovědět.

Superpohár pro Barcelonu pošestnácté, finále s Realem rozhodl Raphinha

„V první půli jsme hráli až příliš defenzivně, což se v té druhé zlepšilo, jelikož Barcelona trochu zvolnila. Měli jsme šance, ale další gól už nám tam nepadl,“ hodnotil brankář Thibaut Courtois.

Místo toho v 73. minutě rozhodla Raphinhova tečovaná střela, kterou vsítil svůj druhý gól v zápase.

„Dali jsme do toho všechno, je to pro nás hodně emotivní okamžik. Takovouhle výhru jsme potřebovali,“ rozplýval se po utkání barcelonský hrdina z Brazílie, jenž si odnesl ocenění pro hráče utkání.

„Ta teč byla v té situaci klíčová, takové okamžiky rozhodují. Naopak my jsme v závěru dvakrát mířili přesně do rukavic jejich brankáře,“ připomněl Courtois dvě velké šance Realu z nastavení.

Fotbalisté Barcelony s trofejí pro vítěze španělského superpoháru.

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé (uprostřed) po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou.

Ale vyrovnat se nepovedlo, a tak Real ze Saúdské Arábie odjel bez trofeje.

„Každá porážka bolí, ale teď se opravdu musíme soustředit jen na to, co je před námi,“ zopakoval Alonso.

Real hned ve středu čeká zápas osmifinále domácího poháru, pak utkání v lize, kde na Barcelonu ztrácí čtyři body. A do toho bojuje v Champions League, kde se chce v základní části umístit mezi nejlepší osmičkou a ušetřit si jeden dvojzápas.

Jak nakonec Alonsova premiérová sezona dopadne?

