Saúdská Arábie uvidí finále favoritů. Real zvládl derby a chystá se na Barcelonu

Atlético vyhrálo Superpohár jen v roce 2014, ale proti Realu se mu daří. V září zvítězilo v La Lize jasně 5:2 a z deseti posledních vzájemných zápasů prohrálo jen dvakrát.
Svěřenci argentinského kouče Diega Simeoneho si věřili i v Džiddě, zvláště když soupeři pro zranění kolena chyběl nejlepší střelec La Ligy Francouz Mbappé.
Uruguayec Valverde ho ale už ve druhé minutě dokonale zastoupil. Na jeho bombu z přímého kopu z 28 metrů slovinský brankář Oblak nedosáhl. Real několikrát podržel belgický gólman Courtois, zvláště při střele norského kanonýra Sörlotha.
Po změně stran Valverde připravil druhý gól pro Brazilce Rodryga. Pak sice Sörloth hlavičkou přece jen Courtoise pokořil, ale vyrovnat se Atléticu nepodařilo, přestože se ještě několikrát dostalo do šance.
Nejblíž byl sedm minut před koncem Francouz Griezmann, ale ani jeho akrobatický volej výsledek nezměnil.
58. Sørloth
2. Valverde
55. Rodrygo
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (80. Molina) – Simeone, Koke (C) (60. Cardoso), Gallagher (46. Le Normand), Baena (60. Griezmann) – Sørloth (74. Almada), Álvarez.
Courtois – Valverde (C), Asencio (69. Mendy), Rüdiger (69. F. García), Carreras – Rodrygo (87. Mastantuono), Camavinga (87. Ceballos), Tchouaméni, Bellingham – Vinícius Júnior (81. Güler), G. García.
Musso – Giménez, J. Díaz, Zanzi, Monserrate, Raspadori.
Lunin – Huijsen, Alaba, Jimenez, Pitarch, Carvajal.
81. Simeone (trenér)
81. Vinícius Júnior
Rozhodčí: Busquets – García, Díaz