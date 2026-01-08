Saúdská Arábie uvidí finále favoritů. Real zvládl derby a chystá se na Barcelonu

  22:19
Real Madrid přetlačil v semifinále španělského Superpoháru městského rivala Atlético 2:1 a v rozhodujícím duelu o tuto trofej se utká v neděli s Barcelonou, která ve středu vyřadila Bilbao. Turnaj čtyř týmů se hraje už tradičně v Saúdské Arábii a na nejvyšším stupni se v posledních čtyřech ročnících střídají jen fotbalisté obou finalistů.
Hráči Realu Madrid oslavují vedoucí gól v semifinále španělského superpoháru.

Hráči Realu Madrid oslavují vedoucí gól v semifinále španělského superpoháru. | foto: AP

Raul Asencio z Realu Madrid (vlevo) bojuje o míč se Sorlothem z Atlética.
Conor Gallagher,se snaží probít přes Judeho Bellinghama.
Sorloth z Atlética oslavuje gól, kterým v semifinále španělského superpoháru s...
Conor Gallagher z Atlética (vparvo) se snaží vypíchnout míč Judemu...
Atlético vyhrálo Superpohár jen v roce 2014, ale proti Realu se mu daří. V září zvítězilo v La Lize jasně 5:2 a z deseti posledních vzájemných zápasů prohrálo jen dvakrát.

Svěřenci argentinského kouče Diega Simeoneho si věřili i v Džiddě, zvláště když soupeři pro zranění kolena chyběl nejlepší střelec La Ligy Francouz Mbappé.

Federico Valverde slaví svojí trefu do sítě Atlética Madrid.

Uruguayec Valverde ho ale už ve druhé minutě dokonale zastoupil. Na jeho bombu z přímého kopu z 28 metrů slovinský brankář Oblak nedosáhl. Real několikrát podržel belgický gólman Courtois, zvláště při střele norského kanonýra Sörlotha.

Po změně stran Valverde připravil druhý gól pro Brazilce Rodryga. Pak sice Sörloth hlavičkou přece jen Courtoise pokořil, ale vyrovnat se Atléticu nepodařilo, přestože se ještě několikrát dostalo do šance.

Nejblíž byl sedm minut před koncem Francouz Griezmann, ale ani jeho akrobatický volej výsledek nezměnil.

Španělský superpohár
Semifinále 8. 1. 2026 20:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Real Madrid Real Madrid 1:2 (0:1)
Góly:
58. Sørloth
Góly:
2. Valverde
55. Rodrygo
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (80. Molina) – Simeone, Koke (C) (60. Cardoso), Gallagher (46. Le Normand), Baena (60. Griezmann) – Sørloth (74. Almada), Álvarez.
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio (69. Mendy), Rüdiger (69. F. García), Carreras – Rodrygo (87. Mastantuono), Camavinga (87. Ceballos), Tchouaméni, Bellingham – Vinícius Júnior (81. Güler), G. García.
Náhradníci:
Musso – Giménez, J. Díaz, Zanzi, Monserrate, Raspadori.
Náhradníci:
Lunin – Huijsen, Alaba, Jimenez, Pitarch, Carvajal.
Žluté karty:
81. Simeone (trenér)
Žluté karty:
81. Vinícius Júnior

Rozhodčí: Busquets – García, Díaz

