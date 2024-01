Real Madrid Španělský pohár neobhájí. Atlético rivalovi oplatilo porážku

Atlético v dalším gólově bohatém madridském derby poslal do vedení ve 39. minutě Lino po Rüdigerově chybě. Ještě před pauzou vyrovnal vlastním gólem brankář Oblak, který zaváhal po přímém kopu Modriče. Další chybu potrestal v 57. minutě domácí Morata. Střídající Joselu zařídil v 82. minutě Realu prodloužení.

V něm ale byly na rozdíl od Superpoháru úspěšnější hráči Atlética. Nejprve skóroval Griezmann a v závěru přidal pojistku střídající Riquelme. Hosté prohráli po 21 soutěžních utkáních a poprvé od září, kdy na madridského konkurenta nestačili ve španělské lize (1:3).

„Hráli jsme dobře a tvrdě bojovali až do konce. Není snadné dvakrát vyrovnat. Bylo hodně šancí, dvě břevna, neuznaný gól. Atlético stejně jako my dalo do zápasu všechno, nikdo si nezasloužil prohrát,“ uvedl italský kouč Ancelotti pro klubový web.

Do čtvrtfinále naopak postoupila Barcelona, která vyhrála na půdě třetiligového týmu Unionistas Salamanca 3:1. Favorité ve 31. minutě inkasovali po Gómezově trefě, ale v závěru první půle vyrovnal Torres a po změně stran Katalánci otočili výsledek. O góly se postarali obránci Koundé a Baldé. „Barca“ si částečně spravila chuť po debaklu 1:4 s Realem Madrid v nedělním finále Superpoháru.