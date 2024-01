Ukradený zápas? Otloukánek zuří kvůli zásahům videa, Ancelotti chyby neviděl

Servítky si neberou prokatalánští novináři a po divokém víkendu hovoří o největší fotbalové loupeži za poslední roky.

Zlomení hosté, kteří od začátku sezony čekají na vítězství a právě na stadionu Santiaga Bernabeua dlouho sahali po senzaci, cítí křivdu a naříkají: „Takhle vypadá ukradený zápas. Tady jsme ani vyhrát nemohli.“

Když v deváté minutě nastavení obránce Carvajal dokonal obrat a samou radostí ze sebe serval bílý dres, fanoušci na tribunách začali ironicky prozpěvovat slova, jimiž se je příznivci soupeřů po celé zemi už roky snaží urazit.

„Asi, asi, asi gana el Madrid.“

V předkladu: Takhle vítězí Madrid. Myšleno s pomocí rozhodčích, kteří mu jdou na ruku...

„Chápu zlobu a frustraci z porážky, protože Almería se obdivuhodně rvala a předvedla dobrý výkon,“ pronesl tradičně bez emocí trenér Carlo Ancelotti. „Ovšem pokud se podíváte na všechny tři kritizované verdikty, já žádnou chybu nevidím.“

Což je jeden z mnoha výroků, který svým odzbrojujícím klidem dodává jinak vášnivé debatě grády. Právem?

Tady jsou klíčové momenty z inkriminovaného duelu jeden po druhém.

Úvodní minuta a hned gól: nedůraz v domácí defenzivě, která totálně zaspala, potrestal po několika sekundách hostující záložník Ramazani. Jako by Real začátek dost podcenil.

Těsně před přestávkou navíc inkasoval i podruhé: odražený balon se od domácího stopera Nacha vykulil ke Gonzálezovi, jenž ho z první napálil parádně pod břevno. I proto Real do druhého poločasu vyměnil tři hráče a takřka okamžitě začal dominovat. A brzy kopal i penaltu, kterou hosté rozporují.

Hlavní sudí Maeso ji v 54. minutě nejdřív nepískl a do hry tak poprvé výrazněji vstoupil VAR; kolegu upozornil na možnou ruku obránce Kaikyho. Ten měl paži v souboji s Joseluem opravdu v nepřirozené pozici, balon ho trefil a následně se odrazil do zámezí.

Hosté marně poukazovali na možný útočný faul a po takřka tříminutovém zkoumání z nařízené penalty inkasovali na 1:2. Přesto pořád zůstávali v zápase a za pár minut po ojedinělém brejku zase odskočili na rozdíl dvou branek. Nebo ne?

Ve sluchátku hlavního se znovu ozval videorozhodčí s kouzelným příjmením Hernández Hernández. A na rozdíl od předchozí penaltové situace tentokrát přišel s mnohem přísnějším výkladem pravidel, kterému kolega na hřišti u obrazovky podlehl.

Středopolař Lopy totiž při manévru na půlce hřiště zasáhl dlaní do obličeje bránícího Bellinghama, který se teatrálně skácel k zemi. Akce pokračovala a Almería na jejím konci skórovala. Hlavní měl všechno přímo před očima, faul neviděl, hru nepřerušil, přesto pak po zhlédnutí záznamu změnil názor.

Zoufalí hosté lomili rukama. Nadávali, protestovali a někteří se jen nevěřícně usmívali. „Rozhodčí nemohli udělat víc, aby domácí vrátili do hry. Nechápu to. Tohle se vymyká všemu, co jsem zažil,“ krčil rameny mladý obránce Pubill.

Co bylo dál?

Hlavní rozhodčí vzápětí neuznal kvůli ruce gól domácího Viníciuse, jenže VAR během chvilky vstoupil do hry potřetí a doporučil původní verdikt zvrátit. Že prý autor branky zasáhl míč ramenem, k čemuž se nakonec přiklonil i sudí Maeso. Domácí oslavili vyrovnání a vítěznou branku zlomenému soupeři dali z jedné z posledních akcí zápasu.

„Cítíme bezmoc, protože každé sporné rozhodnutí šlo ve prospěch Realu. Nejsme na dně tabulky kvůli rozhodčím, ale takové chvíle každého fotbalistu hrozně bolí,“ uvedl jeden z hostujících hráčů a v závěru vyloučený trenér Gaizka Garitano odevzdaně hlesl: „Nemám, co dalšího bych dodal.“

Pak přece jen doplnil: „Červenou kartu jsem dostal zaslouženě. Protestoval jsem hodně a protestoval jsem nahlas. Ale pokud teď řeknu cokoli dalšího, akorát bych byl zbytečně potrestaný. Každý viděl, co se na hřišti dělo.“

Takže pachuť na straně poražených navzdory chlácholivým slovům domácích zůstává.

Například zmiňovaný Carvajal, autor rozhodující trefy, námitky komentoval: „Až se na všechno podívají s chladnou hlavou, uznají, že bylo všechno v pořádku.“

Nestalo se a kritika úrovně španělských rozhodčích naopak dál sílí.

Dokonce i Xavi, kouč konkurenční Barcelony, která má kvůli pochybným platbám ve prospěch komise rozhodčích a pokračujícímu vyšetřování sama máslo na hlavě, na tiskovce souhlasil s tím, že si takovým vítězstvím Real kazí reputaci.

Rozhlasový reportér Alfredo Martínez pro změnu vyhlásil: „Za šestatřicet let, co se La Lize věnuju, podobný skandál nepamatuju.“

Mimochodem, úsměvný je i úryvek z debaty expertů v klubové televizi Realu Madrid, která přitom do rozhodčích tepe poměrně pravidelně. Tentokrát otočila.

„VAR je tady proto, aby do fotbalu vnesl větší spravedlnost,“ řekl podle The Athletic jeden z hostů. „Sice nejsme zvyklí na to, že by tomu tak opravdu bylo, ale vždycky jsme to přece vyžadovali.“

Výsledek viděli všichni.