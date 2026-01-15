Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Real ve středu večer překvapivě prohrál 2:3, když sice na začátku nastavení zvládl srovnat, ale o chvíli později inkasoval potřetí.
„Fanoušci jsou určitě zničení. Vím, že máme svoje problémy a musíme se zlepšit. Hráčům můžu jenom poděkovat za jejich snahu a pokusit se je povzbudit. V kabině byli všichni zdrcení. Tahle porážka jde za mnou, o sestavě jsem rozhodl já,“ hodnotil Arbeloa.
Mužstvo převzal v pondělí poté, co vedení narychlo a poněkud překvapivě odvolalo Xabiho Alonsa.
Arbeloa, jenž od léta vedl rezervu a předtím několik let juniorské výběry, se rozhodl v pohárovém utkání nasadit několik hráčů z akademie. Pořád však byla sestava Realu dost silná na to, aby si s outsiderem bez problémů poradila.
„Byl jsem přesvědčený, že jsem sestavu vybral správně. Pořád o to jsem přesvědčený. Byl to skvělý tým, máme výborný kádr plný kvalitních hráčů, pro něž to také není jednoduché. Kdybych mohl, udělám to znovu,“ zdůraznil Arbeloa.
Zvolená sestava by stačila za předpokladu, že by hráči na hřišti odevzdali maximum. Jenže to se nestalo, stejně jako za Alonsa, jenž na nasazení hráčů několikrát žehral.
Právě proto vznikl konflikt, kdy se některým hvězdám nelíbily jeho náročné metody.
„Já jsem ale viděl hráče, kteří chtěli vyhrát. Jejich přístup nemůžu kritizovat,“ nesouhlasil Arbeloa.
Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider
„Spadli jsme na úplné dno, a to ve velkém stylu. A zodpovědnost za to neseme zejména my hráči,“ oponoval mu však kapitán Dani Carvajal. „Nevím, co víc k tomu říct. My všichni, včetně mě, nedosahujeme očekávání tohohle klubu. Fanouškům se omlouvám.“
Real tak několik dnů po porážce ve finále Superpoháru neuspěl v další soutěži.
Poprvé od sezony 2020/21, kdy ho vedl Zinedine Zidane, navíc z poháru vypadl se soupeřem z nižší ligy. Nepřekvapí, že pro Albacete to byla historicky první výhra nad madridským velkoklubem.
Real s novým koučem vyhořel v poháru, na velikána si vyšlápl druholigový celek
„Je to pro nás splněný sen, jsme šťastní, že jsme fanouškům udělali radost. Je to krásný den,“ rozplýval se trenér Alberto González. „Real na tom není nejlépe, ale oni si vždycky nějak poradí. Když to vypadalo, že jsou na dně, vyhráli Ligu mistrů.“
Ale to se v tuhle chvíli příliš pravděpodobně nejeví.
Real je v krizi a je klidně možné, že změna trenéra ji ještě prohloubí. Navíc to působí, jako by vedení nemělo jasný plán, zejména z hlediska přestupů a stavby kádru. I proto by to v současné situaci měl těžké i zkušenější trenér, což se koneckonců potvrdilo v uplynulé sezoně, kdy si rady nevěděl ani slavný Carlo Ancelotti.
A co teprve Arbeloa, pro něhož to je první velké angažmá.
„Nebojím se, že selžu. Chápu, že vyřazení z poháru někdo může nazvat selháním, ale já to vnímám především jako nutný krok k úspěchu, jelikož nás to stmelí a budeme ještě lepší. Není to pro mě první porážka,“ tvrdil.
Příští zápas odehraje Real už v sobotu doma s Levante, shodou okolností v den Arbeloových třiačtyřicátých narozenin.
Nic jiného než výhra nepřichází v úvahu, problémy týmu to však ani zdaleka nevyřeší. A kdo ví, zda se je podaří vyřešit v nadcházejících měsících.