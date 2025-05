Bývalý dlouholetý hráč klubu Raúl vedl mládežnickou akademii od léta 2019. Tým známý jako Castilla dovedl v aktuální sezoně na šestou příčku v jedné ze dvou skupin třetí ligy.

Pár dní poté, co se trenér Carlo Ancelotti a záložník Luka Modrič rozloučili se Santiago Bernabeu, tak opouští Real další legenda. Raúl strávil v mateřském klubu většinu úspěšné hráčské kariéry, nastoupil za něj do rekordních 741 soutěžních zápasů s bilancí 323 gólů a 135 asistencí. Vícekrát za slavný klub skórovali už jen Karim Benzema a Cristiano Ronaldo.

„Pro Real Madrid bylo ctí mít jako trenéra naší mládežnické akademie jednu z největších legend naší historie a světového fotbalu. Raúl navždy zůstane v srdcích všech madridistů a Real bude vždy jeho domovem,“ uvedl klub v prohlášení.

Raúl získal coby hráč s Realem řadu trofejí včetně šesti ligových titulů a tří v Lize mistrů. V roce 2010 zamířil do Německa do Schalke a po angažmá v Kataru kariéru ukončil v roce 2015 v New York Cosmos. Očekává se, že jeho nástupcem na lavičce rezervy bude další bývalý hráč klubu Álvaro Arbeloa, který dříve vedl mládežnické týmy Realu.