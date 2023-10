Na domácí rozlučku fotbalistky Rapinoeové přišlo rekordních 34 tisíc diváků

Poslední domácí zápas hvězdné americké fotbalistky Megan Rapinoeové v základní části zámořské ligy NWSL přilákal do hlediště v Seattlu 34.140 diváků, což je nový rekord soutěže. Bezbrankový duel s Washingtonem nicméně ještě nebyl úplnou tečkou za kariérou osmatřicetileté záložnice týmu OL Reign. Dvojnásobnou mistryni světa ještě čeká závěrečné utkání v Chicagu, a protože je její celek na hraně postupu do play off, může přidat ještě další starty.