Martin skončil ve funkci v neděli po sérii neuspokojivých výsledků.
Rangers jsou v lize osmí (z dvanácti týmů) a vyhráli jediný zápas. Neprobojovali se ani do Ligy mistrů, jelikož po vyřazení Plzně schytali v play off ostudné debakly 1:3 a 0:6 od Brugg. Odvolání hlavního kouče bylo nevyhnutelné.
„Ačkoliv každé přechodné období vyžaduje čas, výsledky nesplnily očekávání klubu,“ rozloučilo se s ním vedení ve strohém prohlášení.
|
Stydím se, řekl kouč Rangers po výprasku. Mrzí mě, že to fanoušci museli vidět
A už intenzivně shání nástupce.
Ve čtvrtek by měl na schůzku dorazit právě pětačtyřicetiletý Gerrard, jenž je od ledna bez práce poté, co skončil v saúdskoarabské al-Ittifáku.
„Dohoda je blíž, než kdy dřív,“ tvrdí renomovaný novinář Fabrizio Romano. „Rangers udělali zásadní krok při hledání nového kouče, i když ve fotbale není nikdy nic jistého a ještě není hotovo,“ doplňuje reportér televize Sky Sports Gordon Duncan.
Pro Gerrarda by to byl návrat do známého prostředí.
Poté, co vedl mládežnické výběry Liverpoolu, byli Rangers jeho první velkou štací. Na lavičce seděl od léta 2018 a v roce 2021 s nimi získal ligový titul po deseti letech, čímž přerušil nadvládu Celtiku.
„Beru to tak, že jako trenér mám nedokončenou práci. A cítím, že Rangers pro mě byli perfektním klubem,“ prozradil nedávno v podcastu někdejšího stopera Ria Ferdinanda.
Gerrard byl také u toho, když Rangers upadli v nelibost českých fanoušků.
Na jaře 2021 hrála Slavia ve Skotsku odvetu osmifinále Evropské ligy. Útočník Roofe tehdy ošklivě kopl do obličeje brankáře Koláře a způsobil mu frakturu čelní kosti, finský záložník Glen Kamara poté nařkl z rasismu stopera Kúdelu. Ten následně vyfasoval desetizápasový trest.
|
Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal
Jen o několik měsíců poté dorazili Rangers na Spartu a stěžovali si na rasismus dětských diváků v hledišti. Samotný Gerrard nejprve tvrdil, že nic neslyšel, pak ale otočil: „Teď už jsem si toho plně vědom. Díval jsem se na zápas se zapnutým zvukem a překvapilo mě, že jsem si toho během utkání nevšiml.“
To bylo v říjnu 2021. V listopadu se Gerrard přesunul na lavičku Aston Villy, kde se mu ale příliš nedařilo a po necelém roce ve funkci skončil. Od léta 2023 pak vedl zmíněný al-Ittifák.
|
Kouč Rangers otočil. Nejdřív neslyšel nic, pak najednou ano. A tlačí na potrestání
„Teď si užívám volno a trávím čas s rodinou, na což jsem dlouho neměl prostor. Nikam se neženu, ale nějaká část mě stále touží po výzvě a pokud se nějaká nabídne, skočím po ní,“ naznačil.
„V minulosti ukázal, že situaci v klubu zvládne otočit k lepšímu, teď by navíc měl k dispozici kvalitnější kádr a více finančních prostředků. Kabina za ním tehdy stála a pokud ho vedení přesvědčí k návratu, byla by to skvělá volba,“ zamyslel se někdejší záložník skotského celku Ryan Jack.
Vrátí se Gerrard na lavičku Rangers?