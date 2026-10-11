Naderiho ve Skotsku opěvují: Hraje jako Thomas Müller! Takového střelce chceme

„Je to takový typ útočníka, kterému jakýkoli balon nasypete do vápna, skončí gólem,“ smekl kouč Derek McInnes.
Naderi se dvakrát radoval ještě před přestávkou. Nejprve v patnácté minutě skóroval hlavou, těsně před pauzou pak po centru z levé strany zvýšil ramenem.
„Jednoduše nezastavitelný,“ popsal pak oficiální účet klubu jeden z gólů.
🔥 Naderi is simply unstoppable! 📺 Watch all the goals and highlights from today's victory over Kilmarnock on @RangersTV 👉 https://t.co/10vfy1cK0P https://t.co/b9svSvQ3w8— Rangers Football Club (@RangersFC) October 10, 2026
Za poslední dva zápasy už vstřelil tři góly a ostrovní média si ho začínají všímat. I kvůli tomu, že coby německý rodák přijal pozvánku od české reprezentace a představil se v zápasech ve Španělsku (1:3) a v Anglii (0:3).
„Občas předvádí věci, u kterých si řeknete: Jak to sakra udělal?“ rozplýval se bývalý útočník Rangers Peter Lovenkrands.
„Připomíná mi Thomase Müllera. Nehraje úplně pohledně, ale vytváří neortodoxní řešení,“ doplnil.
Naderi prožívá povedené týdny.
Debut v české reprezentaci označil za pohádkový, v Česku navštívil babičku a jako divák v Edenu sledoval úvodní utkání s Anglií, než s týmem odcestoval na venkovní dvojzápas.
Realizační tým v čele s manažerem Pavlem Nedvědem zaujal už dříve, ke kontaktům došlo během předkol evropských pohárů v Jablonci. A teď už vedle Naderiho jména svítí česká vlaječka.
„Je potřeba, abychom mu vytvářeli šance. Je to dobrý a poctivý kluk, který si pozvánku do národního týmu zasloužil. Všichni z něj máme velkou radost. Potřebujeme někoho, kdo bude pravidelně dávat góly,“ kývl McIness.
Zatím to vypadá, že je Naderi na dobré cestě.