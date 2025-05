„Je to velké rozhodnutí. Teď mě čekají ještě dva zápasy a abych byl zcela upřímný, všechno je stále otevřené,“ pravil tajemně do mikrofonu televize Sky Sports po nedělní výhře 4:0 nad Aberdeenem.

Sám k ní přispěl gólem a asistencí, čímž znovu potvrdil, jak skvělou sezonu prožívá. Navzdory tomu, že jeho přesun na Ostrovy mnozí zpochybňovali vzhledem k fyzické náročnosti tamní soutěže.

„Myslíte, že v Holandsku, Španělsku nebo Itálii souboje nejsou? Nemyslím si, že je to jiné. Rangers jsou založení na fotbale a na dominanci na balonu,“ přesvědčoval v březnovém rozhovoru.

A výkony na hřišti mu dávají za pravdu.

„Udělal jsem velký pokrok,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý křídelník, jenž byl v neděli hrdinou domácího týmu.

U první trefy se nabídl ve volném prostoru mezi obránci, doběhl průnikovou přihrávku, šajtlí z první ťukl do balonu a mezi nohama vyběhnutého gólmana ho poslal do sítě. Akci před druhou brankou rozjel přihrávkou do křídla a u té čtvrté si připsal trochu nechtěnou asistenci, když jeho pokus zpoza vápna tečoval za záda bezmocného brankáře spoluhráč Jefte.

Znovu potvrdil, že hraje v životní formě. Navzdory tomu, že Rangers vypadli ve čtvrtfinále, je stále jedním z nejproduktivnějších hráčů Evropské ligy. Napříč všemi soutěžemi zapsal už 18 přesných zásahů, k nimž přidal osm gólových nahrávek.

„A navíc jsem odehrál nejvíc zápasů za svou kariéru, za což jsem strašně rád. Je mi 27 a na podobnou sezonu jsem čekal. Měl jsem dvě vážná zranění kolene, takže o to sladší pocit to teď je,“ rozplýval se.

Poprvé si vazy poranil ve dvaceti, podruhé o čtyři roky později. Ze slavného Ajaxu přešel do Twente, kde kariéru znovu nastartoval, ale přestup do Wolfsburgu ho zase trochu zabrzdil. Na hostování v Rangers nicméně ožil víc, než se čekalo.

Pochvalují si ho i fanoušci. V ročníku, kdy za mistrovským Celtikem zaostávají dvě kola před koncem o 17 bodů, označují Černého výkony jako jedno z mála pozitiv.

Jenže jeho budoucnost je nadále nejistá.

„Na to se teď vůbec nesoustředím. Věřte mi, nebo ne, teď mě zajímají akorát zbývající dva zápasy. A pak se uvidí,“ krčil rameny.

Momentálně to spíš vypadá, že se v létě přesune zpět do Německa, kde by po svých výkonech mohl dostávat více prostoru. „Kdybych se měl vrátit po tak dobré sezoně, měl bych mít pozici dobrou. Ale nebojím se, že by se něco jiného případně nenašlo. Dělám vše pro to, abych si mohl vybírat,“ ujišťoval před posledním reprezentačním srazem.

Kdyby setrval ve Wolfsburgu, mohlo by být zajímavé sledovat, jak si případně sedne s Brianem Priskem, kterého renomovaný magazín Kicker označil jako možného nového kouče trápícího se celku.

Ale nebyla by přece jenom škoda opustit Rangers, kde mu to tak sedí? Ta otázka samozřejmě nemíří ani tolik na něj, jako spíš na vedení.

„Bude to složité. Wolfsburg za něj zaplatil sedm milionů liber (zhruba 210 milionů korun), což může být pro vedení problém. Ale když se podíváte na jeho výkony, klub s ním musí být spokojený,“ zamyslel se Kris Boyd, jenž v minulosti za skotský celek nasázel přes sto branek.

Václav Černý (vpravo) slaví se spoluhráči s Rangers gól do sítě Fenerbahce.

Pro Rangers je navíc momentálně prioritou najít nového hlavního kouče, jenž trvale zaplní díru po Philippe Clementovi, který skončil v únoru.

A seznam kandidátů je poměrně zajímavý.

Sky Sports na prvním místě uvádí zmíněného Ancelottiho mladšího, jenž byl pravou rukou svého otce v Bayernu Mnichov, Neapoli, Evertonu a naposledy i v Realu Madrid. V červnu si prý po boku Carla ještě odkroutí dva kvalifikační zápasy u brazilské reprezentace, ale pak by se 35letý trenérský nováček chtěl vydat svou vlastní cestou. Zájem o něj má údajně i italské Como.

Dalšími variantami jsou prý Russell Martin, někdejší hráč Rangers, Gary O’Neill, donedávna kouč anglického Wolverhamptonu, a dokonce se mluví i o návratu Stevena Gerrarda.

Bude mít pod sebou nový kouč i Černého?