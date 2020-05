Fotbal se vrací i v Rakousku, liga se může rozběhnout začátkem června

Restart soutěže v úterý dopoledne posvětili na schůzce se zástupci ligy a svazu členové vlády - ministr sportu Werner Kogler a ministr zdravotnictví Rudolf Anschober.

Informace jsou zatím poměrně kusé, kluby budou nicméně od pátku moci zahájit normální týmové tréninky. Dosud se fotbalisté v Rakousku připravovali ve skupinkách. Ve středu se prvoligová mužstva mají dohodnout na termínové listině.

Ještě před rozběhnutím nejvyšší soutěže by se mělo uskutečnit finále poháru, 30. května se o trofej utká Salcburk s druholigovou Austrií Lustenau.

Pak zbývající ligový program: deset kol nadstavby a play off postup do Evropské ligy. Zdá se, že rakouské celky čekají „anglické“ týdny se dvěma zápasy týdně, podle očekávání za zavřenými dveřmi.

Minulý týden to přitom vypadalo na konec sezony, podle vládních nařízení by při pozitivním testu na koronavirus jednoho hráče musel celý tým do dvoutýdenní karantény.

To však vláda zmírnila, do domácí izolace by zamířil jen nakažený fotbalista. Jeho spoluhráči mohou v případě negativního testu dál trénovat a hrát zápasy.