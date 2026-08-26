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Anglický fotbalista Sterling půjde k soudu. Měl u sebe rajský plyn a havaroval

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  16:16
Raheem Sterling

Raheem Sterling | foto: Reuters

Anglický fotbalista Raheem Sterling (vlevo) v akci během utkání Ligy mistrů...
Anglický fotbalista Raheem Sterling v akci během utkání Ligy mistrů proti PSV...
Střelec prvního gólu Chelsea Cole Palmer (vpravo) s Raheemem Sterlingem, který...
Raheem Sterling z Chelsea zpracovává míč v zápase s Shefieldem United.
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Bývalý anglický reprezentant Raheem Sterling čelí obvinění z nebezpečné jízdy a neoprávněného držení oxidu dusného, známého jako rajský plyn. Podle středečního vyjádření policie se incident odehrál na konci května, kdy fotbalový útočník havaroval na dálnici M3.

Při nehodě, které se netýkalo žádného dalšího vozidla, nebyl nikdo zraněn.

Někdejší hráč Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea a Arsenalu, jenž je momentálně bez angažmá, rovněž čelí obvinění z neoprávněného užívání rajského plynu a neposkytnutí vzorku k otestování.

Sterling, jenž se City vyhrál čtyři tituly Premier League, se musí 15. září dostavit k soudu, kde se bude případ projednávat.

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Policie ho podezřívala i z řízení pod vlivem omamných látek, toto obvinění však nebylo do obžaloby zahrnuto.

A to i přesto, že jeho vozidlo bylo několik minut před nehodou zachyceno autokamerou, jak nepředvidatelné přejíždí mezi jízdními pruhy a jen těsně míjí betonovou bariéru.

Na záznamu je také vidět, jak řidič drží nafukovací balonek, který se k inhalaci rajského plynu používá nejčastěji.

Zdroj blízký Sterlingovi však v květnu britské stanici BBC Sport sdělil, že neexistuje „žádný důkaz“ o přítomnosti drog v jeho těle v době nehody.

Ten také dodal, že 31letý útočník prožil „několik mimořádně těžkých let“, kdy po neúspěšných angažmá pociťoval stavy úzkosti a deprese.

Sterling je volným hráčem od té doby, co na konci minulé sezony opustil nizozemský Feyenoord.

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Během 82 reprezentačních startů pomohl Anglii k postupu do semifinále mistrovství světa v roce 2018 a k druhému místu na evropském šampionátu o dva roky později.

U příležitosti narozenin britské královny byl Sterling před pěti lety jmenován členem Řádu britského impéria za zásluhy o rasovou rovnost ve sportu poté, co se stal tváří kampaní proti rasismu a diskriminaci a důrazně se vyjadřoval proti rasismu na hřišti i mimo něj.

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