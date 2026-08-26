Při nehodě, které se netýkalo žádného dalšího vozidla, nebyl nikdo zraněn.
Někdejší hráč Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea a Arsenalu, jenž je momentálně bez angažmá, rovněž čelí obvinění z neoprávněného užívání rajského plynu a neposkytnutí vzorku k otestování.
Sterling, jenž se City vyhrál čtyři tituly Premier League, se musí 15. září dostavit k soudu, kde se bude případ projednávat.
Policie ho podezřívala i z řízení pod vlivem omamných látek, toto obvinění však nebylo do obžaloby zahrnuto.
A to i přesto, že jeho vozidlo bylo několik minut před nehodou zachyceno autokamerou, jak nepředvidatelné přejíždí mezi jízdními pruhy a jen těsně míjí betonovou bariéru.
Na záznamu je také vidět, jak řidič drží nafukovací balonek, který se k inhalaci rajského plynu používá nejčastěji.
Zdroj blízký Sterlingovi však v květnu britské stanici BBC Sport sdělil, že neexistuje „žádný důkaz“ o přítomnosti drog v jeho těle v době nehody.
Ten také dodal, že 31letý útočník prožil „několik mimořádně těžkých let“, kdy po neúspěšných angažmá pociťoval stavy úzkosti a deprese.
Sterling je volným hráčem od té doby, co na konci minulé sezony opustil nizozemský Feyenoord.
Během 82 reprezentačních startů pomohl Anglii k postupu do semifinále mistrovství světa v roce 2018 a k druhému místu na evropském šampionátu o dva roky později.
U příležitosti narozenin britské královny byl Sterling před pěti lety jmenován členem Řádu britského impéria za zásluhy o rasovou rovnost ve sportu poté, co se stal tváří kampaní proti rasismu a diskriminaci a důrazně se vyjadřoval proti rasismu na hřišti i mimo něj.