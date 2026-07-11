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Dravost a touha, cesta do Premier League. Vítek o budoucnosti i brankářích z Česka

Václav Havlíček
  20:00

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Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací. | foto: Profimedia.cz

Ve čtvrtek se poctivě hlásil na startu letní přípravy slavného Manchesteru United, kterému patří už šest let. S trochou nadsázky se ale v následujících dnech více než Radek Vítek zapotí jeho agenti ze skupiny Sport Invest. „Mám přání být v příští sezoně zase v pozici jedničky. Cítím, že v mém věku je potřeba hrát. Ale zároveň nechci nic vylučovat,“ poví 22letý fotbalový brankář v rozhovoru pro iDNES Premium.

V uplynulé sezoně patřil na ostrovech k brankářům s největší perspektivou. A to bez přehánění. V Championshipu, druhé anglické lize, zářil v dresu Bristolu. Statistici ze spolčenosti Opta spočítali, že Vítek zachránil 8,5 gólů navíc, což je nejvíc z celé soutěže. V ročníku zaznamenal 134 zákroků a 12 čistých kont. Jen tři brankáři na tom byli lépe.

Také proto si ho v Bristolu tolik oblíbili.

Nejlepší mladý hráč sezony, nejlepší hráč podle fanoušků a nejlepší hráč také v anketě pohledem spoluhráčů. To jsou ocenění, která rodák ze Vsetína za uplynulou sezonu získal. A tak není divu, že se po stopách gólmanského talentu začala pídit i velká britská média.

Například BBC vás označila za „zeď z Championshipu“. Jak si teď zvykáte na velkou pozornost?
Zní to hezky, dělal jsem rozhovory pro různé, velké mediální domy. Je to pro mě něco nového, vnímám, že fotbalista se musí zlepšovat i v oblasti PR zátěže a komunikace. Vážím si toho, byť to úplně nevyhledávám. Nicméně vím, že rozhovory jsou součástí sportu, takže se tomu nebráním.

Hodně kluků v Anglii je považováno za budoucí hvězdy a pak jdou na hostování do třetí, čtvrté ligy a vyhoří.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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