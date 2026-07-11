V uplynulé sezoně patřil na ostrovech k brankářům s největší perspektivou. A to bez přehánění. V Championshipu, druhé anglické lize, zářil v dresu Bristolu. Statistici ze spolčenosti Opta spočítali, že Vítek zachránil 8,5 gólů navíc, což je nejvíc z celé soutěže. V ročníku zaznamenal 134 zákroků a 12 čistých kont. Jen tři brankáři na tom byli lépe.
Také proto si ho v Bristolu tolik oblíbili.
Nejlepší mladý hráč sezony, nejlepší hráč podle fanoušků a nejlepší hráč také v anketě pohledem spoluhráčů. To jsou ocenění, která rodák ze Vsetína za uplynulou sezonu získal. A tak není divu, že se po stopách gólmanského talentu začala pídit i velká britská média.
Například BBC vás označila za „zeď z Championshipu“. Jak si teď zvykáte na velkou pozornost?
Zní to hezky, dělal jsem rozhovory pro různé, velké mediální domy. Je to pro mě něco nového, vnímám, že fotbalista se musí zlepšovat i v oblasti PR zátěže a komunikace. Vážím si toho, byť to úplně nevyhledávám. Nicméně vím, že rozhovory jsou součástí sportu, takže se tomu nebráním.
Hodně kluků v Anglii je považováno za budoucí hvězdy a pak jdou na hostování do třetí, čtvrté ligy a vyhoří.