Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup

Olomoucký odchovanec Vítek odešel do Manchesteru v roce 2020 jako šestnáctiletý. Za A tým „Rudých ďáblů“ aktuálně dvaadvacetiletý gólman ještě nikdy v soutěžním zápase nechytal, od roku 2024 byl na hostováních ve čtvrté lize v Accringtonu, v Linci a v minulém ročníku v druholigovém Bristolu. V tamním klubu se mu dařilo a fanoušci i jeho spoluhráči ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony.
Middlesbrough v předchozím ročníku sahal po postupu do Premier League, ve finále druholigového play off prohrál 0:1 s Hullem.
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