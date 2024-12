Helou! I já jsem United. Brankář Vítek. Čech, jenž nesní, ale maká

„Vrátím se tam, kde to znám. A zároveň to beru jako velké ocenění svojí práce. Prostě benefit do života,“ říká. Ještě se v televizi podívá, jak Manchester zvládne dnešní pohárový zápas v Plzni a tradá do Anglie.

Vaši spoluhráči v Linci už si od pondělí užívají dovolenou. Copak vám nevadí, že vy jedete makat?

Ani náhodou. S áčkem se pravidelně připravuju už dva roky, což ale nic nemění na tom, že se na každý trénink těším. Nový trenér brankářů v United mě prostě chce vidět v akci. Stejně bych doma nezahálel. Běhání, dřina v posilovně. Rád si tu přestávku zkrátím.