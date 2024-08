Další hostování pro Vítka. Mladý brankář se z United přesouvá do Lince

Fotbalový brankář Radek Vítek bude z Manchesteru United hostovat v této sezoně v rakouském prvoligovém klubu Blau-Weiss Linec. O přesunu dvacetiletého gólmana do aktuálně pátého týmu tabulky informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje. Brankář české reprezentace do 20 let uvedl, že jeho cílem zůstává stát se jednou jedničkou některého z evropských velkoklubů.