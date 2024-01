Bodl bratrance, hrál i proti Česku. Nově Promese obvinili z pašování tuny kokainu

V červnu 2021 nastoupil v osmifinále mistrovství Evropy proti české reprezentaci, teď nizozemský fotbalista Quincy Promes čelí už druhému trestnímu stíhání. K napomáhání při pašování drog mu hrozí devět let ve vězení. Přitom loni v létě dostal osmnáct měsíců za to, že na rodinné oslavě bodl bratrance do nohy. Trest však nenastoupil.