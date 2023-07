I Kang-in. PSG hlásí čtvrtou posilu, přichází za více než půl miliardy

„Přijít do Paris Saint-Germain je něco neuvěřitelného. Je to jeden z největších klubů na světě s těmi nejlepšími hráči. Nemohu se dočkat, až tohle nové dobrodružství začne,“ uvedl v prohlášení I Kang-in, který od deseti let fotbalově vyrůstal v akademii Valencie. Za její první tým začal hrát už v 17 letech. Předloni odešel do Realu Mallorca a nyní opustil španělskou ligu s bilancí 136 zápasů a 13 gólů.

Do PSG už před novou sezonou přišli uruguayský záložník Manuel Ugarte, slovenský obránce Milan Škriniar a španělský útočník Marco Asensio. Tým má také nového trenéra, kterým se stal Španěl Luis Enrique.