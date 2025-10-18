Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Autor: ,
  16:15
Kontroverzní výjimka, která vzbudila vášně. Španělská asociace před časem uspěla s žádostí, aby se zápas mezi Barcelonou a Villarrealem odehrál v americkém Miami. To se logicky příčí fanouškům i samotným fotbalistům. Proto deváté kolo tamní ligy začalo ohlášeným protestem, který v pátek zahájili hráči Ovieda a Espaňolu Barcelona, kteří po úvodním hvizdu zůstali 15 sekund bez pohybu. Televize mezitím přepnula na venkovní záběr stadionu.

Momentka z utkání španělské ligy mezi Espanyolem a Oviedem. | foto: Paco Paredes / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

A celkem dlouho trvalo, než se opět vrátila k dění na trávníku.

Je to kauza, která otřásla evropským fotbalem.

Co když teď národní federace v honbě za ziskem budou „vyvážet“ zápasy nejen mimo zemi, ale dokonce mimo kontinent?

Hlava evropského fotbalu UEFA sice vyjádřila znepokojení, ale proti udělení výjimky, která souvisí s upravenými pravidly světové federace FIFA, nic moc podniknout nemohla.

Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

Proto několik hodin před devátým kolem ohlásila španělská hráčská unie vlnu protestů s tím, že proběhnou krátce po úvodním hvizdu u všech zápasů od pátku do pondělí.

Unie v prohlášení uvedla, že „fotbalisté budou symbolicky protestovat, aby odsoudili nedostatek transparentnosti, dialogu a soudržnosti v souvislosti s utkáním La Ligy ve Spojených státech“.

Vedení soutěže minulý týden oficiálně potvrdilo, že zápas Barcelony s Villarrealem se bude hrát v Miami 20. prosince. Unie uvedla, že s protestem souhlasili kapitáni všech dvaceti týmů La Ligy, nicméně dodala, že hráče Barcelony a Villarrealu k akci nevyzývala.

Trenér Barcelony Hansi Flick v pátek 7200 kilometrů dlouhou cestu k ligovému zápasu kritizoval. „Mí hráči nejsou šťastní, já nejsem šťastný, ale La Liga rozhodla, že ten zápas musíme odehrát,“ řekl německý kouč.

Plány na ligové utkání v zahraničí kritizovaly fanouškovské skupiny i kluby, které ho vnímají jako útok na fotbalové tradice a regulérnost soutěže. Vedení La Ligy argumentuje propagací soutěže a možností prosadit se na americkém trhu.

O stejnou výjimku požádala i italská liga v souvislosti se zápasem Serie A mezi Comem a AC Milán. Ten se bude konat v australském Perthu v únoru.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

9. kolo

Villarreal vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
18.10. 18:30
  • 1.95
  • 3.82
  • 3.95
Atlético Madrid vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
18.10. 21:00
  • 1.37
  • 5.12
  • 9.44
Elche CF vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
19.10. 14:00
  • 3.84
  • 3.31
  • 2.15
Celta Vigo vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
19.10. 16:15
  • 2.17
  • 3.42
  • 3.64
Levante UD vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19.10. 18:30
  • 2.84
  • 3.38
  • 2.51
Getafe vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
19.10. 21:00
  • 7.57
  • 4.53
  • 1.44
Deportivo Alavés vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.28
  • 3.05
  • 3.58

10. kolo

Real Sociedad vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
24.10. 21:00
  • 2.00
  • 3.29
  • 3.82
Girona vs. Real Oviedo //www.idnes.cz/sport
25.10. 14:00
  • 1.88
  • 3.37
  • 4.26
Espaňol Barcelona vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
25.10. 16:15
  • 2.04
  • 3.27
  • 3.72
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 8 7 0 1 19:9 21
2. FC BarcelonaBarcelona 8 6 1 1 22:9 19
3. VillarrealVillarreal 8 5 1 2 14:8 16
4. Real BetisBetis 8 4 3 1 13:8 15
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 9 4 3 2 13:11 15
6. Atlético MadridAtlético 8 3 4 1 15:10 13
7. Sevilla FCSevilla 9 4 1 4 16:14 13
8. Elche CFElche 8 3 4 1 11:9 13
9. Athletic BilbaoBilbao 8 4 1 3 9:9 13
10. Deportivo AlavésAlavés 8 3 2 3 9:8 11
11. GetafeGetafe 8 3 2 3 9:11 11
12. OsasunaOsasuna 8 3 1 4 7:8 10
13. Levante UDLevante 8 2 2 4 13:14 8
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 8 2 2 4 8:10 8
15. MallorcaMallorca 9 2 2 5 10:14 8
15. ValenciaValencia 8 2 2 4 10:14 8
17. Celta VigoCelta Vigo 8 0 6 2 7:10 6
18. GironaGirona 8 1 3 4 5:17 6
19. Real OviedoOviedo 9 2 0 7 4:16 6
20. Real SociedadReal Sociedad 8 1 2 5 7:12 5

1. - 4. : Awans do LM, 5. : Awans do LE, 6. : Awans do el. LKE, 18. - 20.: Spadek

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

ONLINE: Teplice - Liberec 1:0, Hlavatý penaltu nedal, Bílek ano. A Teplice vedou

Sledujeme online

Naposledy se dočkali první ligové výhry po osmi nezdarech. Prodlouží si tepličtí fotbalisté dobrou náladu i po reprezentační přestávce? Ve 12. kole české nejvyšší soutěže hostí Liberec, sedmý tým s...

18. října 2025  14:33,  aktualizováno  16:20

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Kontroverzní výjimka, která vzbudila vášně. Španělská asociace před časem uspěla s žádostí, aby se zápas mezi Barcelonou a Villarrealem odehrál v americkém Miami. To se logicky příčí fanouškům i...

18. října 2025  16:15

ONLINE: Nottingham padl s Chelsea a hned odvolal trenéra. Wolves s Krejčím tápou

Sledujeme online

Fotbalisté Chelsea vyhráli v Nottinghamu 3:0 a potvrdili, že se jim na zdejším trávníku daří. Zvítězili tam potřetí v řadě a naposledy odjížděli s prázdnou v roce 1997. Vedení Notinghamu hned po...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  16:12

ONLINE: Karviná - Olomouc 1:1, VAR odvolal Sigmě penaltu, vzápětí srovnal Krčík

Sledujeme online

Za sezonu a kousek odvedl velký kus práce, ale uznal, že je čas posunout se dál. Karvinští fotbalisté poprvé hrají bez předchozího trenéra Martina Hyského, který odešel do Plzně. Ve 12. kole Chance...

18. října 2025  14:38,  aktualizováno  15:52

ONLINE: Pardubice - Ml. Boleslav 2:1, Sychra vrací domácím vedení

Sledujeme online

Odchod plzeňského trenéra Miroslava Koubka rozpoutal rošády. Až jeho někdejší asistent Jan Trousil zakotvil v Pardubicích. Teď je poprvé vede coby hlavní kouč ve 12. kole Chance Ligy proti Mladé...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  15:29

ONLINE: Bohemians - Plzeň 0:1, trefil se Durosinmi, domácí v závěru v deseti

Sledujeme online

Ve středu vedl první trénink a už ho čeká premiérový zápas. Plzeňští fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy poprvé vyběhnou pod trenérem Martinem Hyským. Jejich soupeřem jsou domácí pražští Bohemians....

18. října 2025  14:29

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...

18. října 2025  12:15

Fotbal už není černá díra a dá se v něm vydělat. Expert vysvětluje příliv miliardářů

Premium

Jako by snad každý, kdo chce v Česku něco znamenat, potřeboval svůj fotbalový klub. Taky jste si toho všimli? Hned deset prvoligových značek za poslední dva roky skoupili bohatí a vlivní a někteří...

18. října 2025

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...

17. října 2025  13:10,  aktualizováno  14:54

Čeští fotbalisté se po propadáku s Faery sesunuli v žebříčku FIFA

Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo. V čele pořadí národních týmů zůstalo Španělsko před...

17. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:46

Fotbalistky Sparty se v Evropském poháru střetnou s Young Boys Bern

Fotbalistky pražské Sparty se v úvodním kole hlavní fáze Evropského poháru utkají s Young Boys Bern. Dvojzápas zahájí 11., nebo 12. listopadu doma, odveta se odehraje o týden později ve Švýcarsku....

17. října 2025  14:10

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.