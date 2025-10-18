Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

A celkem dlouho trvalo, než se opět vrátila k dění na trávníku.
Je to kauza, která otřásla evropským fotbalem.
Co když teď národní federace v honbě za ziskem budou „vyvážet“ zápasy nejen mimo zemi, ale dokonce mimo kontinent?
Hlava evropského fotbalu UEFA sice vyjádřila znepokojení, ale proti udělení výjimky, která souvisí s upravenými pravidly světové federace FIFA, nic moc podniknout nemohla.
Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin
Proto několik hodin před devátým kolem ohlásila španělská hráčská unie vlnu protestů s tím, že proběhnou krátce po úvodním hvizdu u všech zápasů od pátku do pondělí.
Unie v prohlášení uvedla, že „fotbalisté budou symbolicky protestovat, aby odsoudili nedostatek transparentnosti, dialogu a soudržnosti v souvislosti s utkáním La Ligy ve Spojených státech“.
Vedení soutěže minulý týden oficiálně potvrdilo, že zápas Barcelony s Villarrealem se bude hrát v Miami 20. prosince. Unie uvedla, že s protestem souhlasili kapitáni všech dvaceti týmů La Ligy, nicméně dodala, že hráče Barcelony a Villarrealu k akci nevyzývala.
Real Oviedo and Espanyol refused to play for the first 30 seconds to protest Villarreal vs. Barcelona being held in Miami. La Liga’s broadcast cut to an aerial shot of the stadium during that time. pic.twitter.com/YehdrZ1oPA— Football Talk (@FootballTalkHQ) October 18, 2025
Trenér Barcelony Hansi Flick v pátek 7200 kilometrů dlouhou cestu k ligovému zápasu kritizoval. „Mí hráči nejsou šťastní, já nejsem šťastný, ale La Liga rozhodla, že ten zápas musíme odehrát,“ řekl německý kouč.
Plány na ligové utkání v zahraničí kritizovaly fanouškovské skupiny i kluby, které ho vnímají jako útok na fotbalové tradice a regulérnost soutěže. Vedení La Ligy argumentuje propagací soutěže a možností prosadit se na americkém trhu.
O stejnou výjimku požádala i italská liga v souvislosti se zápasem Serie A mezi Comem a AC Milán. Ten se bude konat v australském Perthu v únoru.