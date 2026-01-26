Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce s Manchesterem United má sice lídr tabulky stále čtyřbodový náskok před Manchesterem City i Aston Villou, jenže otázky se kupí.
Najdou v sobě dostatek mentálních sil?

Nerozsypou se jako v minulosti?

Vzpamatují se?

Carrick zatím kouzlí. Zůstane?

Při premiéře v roli dočasného kouče si před týdnem vyšlápl v derby na Manchester City (2:0), druhý tým tabulky, teď skolil i Arsenal (3:2), současného lídra. Může být Michael Carrick ten, kdo uzdraví Manchester United?

Na soudy je brzy, ale začátek má senzační. A s týmem už poskočil na průběžnou čtvrtou příčku zaručující postup do Ligy mistrů. „Užívám si to,“ říká muž, kterého vedení jmenovalo trenérem do konce sezony. „Je mi jasné, že na otázku, co bude dál, se mě budete ptát každý týden, ale znovu opakuju: užívám si tuhle příležitost a udělám, co bude v mých silách.“

„Pořád je vnímám jako největší favority,“ tvrdil v pořadu Match of the Day expert Wayne Rooney, kterému United v neděli udělali radost. „Ovšem co se stalo v posledních třech ligových zápasech, bude trenéra Mikel Artetu strašit.“

0:0 s Liverpoolem, 0:0 na Nottinghamu a teď 2:3 s Manchesterem United. Jen dva body z devíti možných.

Přitom mezitím Arsenal zvládl po dobrých výkonech FA Cup na Portsmouthu (4.1), úvodní semifinále Ligového poháru na Chelsea (3:2) i utkání na Interu Milán (3:1), ve kterém potvrdil stoprocentní bilanci v Lize mistrů.

Ale když přijde liga, lehkost mizí. A i hlavní ofenzivní tahouni jako by po hřišti běhali se svázanýma nohama.

„Říká se tomu tlak,“ ušklíbl se Roy Keane ve studiu televize Sky Sports. „Vzhledem k tomu, v jaké jsou pozici, nemůžu uvěřit, že vypadají jako totálně nesebevědomé mužstvo. Měli by se urychleně vrátit k základům a titulovou výzvu přijmout, než aby se jí báli.“

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

Vždyť i v neděli to dlouho vypadalo, že se Arsenalu nemůže nic stát. První půlhodinu herně ovládl, vedl díky vlastenci Martíneze, jenže po zkratu záložníka Zubimendiho, jedné z opor týmu, daroval soupeři zničehonic vyrovnání.

„Ten gól úplně změnil energii v zápase. My jsme polevili s míčem, kupili jsme další chyby, soupeři samozřejmě pomohly i dva kouzelné momenty. Nezbývá než pogratulovat,“ krčil rameny Arteta.

Na 2:1 pro United dával úžasnou ránou zpoza šestnáctky křídelník Dorgu. Když v závěru po rohu srovnal na 2:2 střídající Merino a zdálo se, že Arsenal v závěru ještě zkusí překlopit utkání na svou stranu, z dálky udeřil Cunha.

Vychvalovaná obrana Arsenalu inkasovala tři góly poprvé od prosince 2023, čili po více než dvou letech.

Svět podle Artety. Arsenal má psa, i góly se slaví jinak. Kam až sahá koučův rukopis?

„Stane se, že nemáte den, potom se ale musíte opřít o základy, což se nám nedařilo,“ cítil Arteta, který se celý druhý poločas snažil gesty vtáhnout do děje i zakřiknuté publikum. Negativní atmosféra se přelévala z trávníku na tribuny a zase zpátky.

Zbývající vzájemné zápasy mezi týmy z anglické top šestky

Arsenal: Chelsea (doma), Manchester City (venku)

Manchester City: Liverpool (venku), Chelsea (venku), Arsenal (doma), Aston Villa (doma)

Aston Villa: Chelsea (doma), Manchester United (venku), Liverpool (doma), Manchester City (venku)

Manchester United: Aston Villa (doma), Chelsea (venku), Liverpool (doma)

Chelsea: Arsenal (venku), Aston Villa (venku), Manchester City (doma), Manchester City (doma), Liverpool (venku)

Liverpool: Manchester City (doma), Manchester United (venku), Chelsea (doma), Aston Villa (venku)

„Také porážky jsou součástí úspěchů a musíme je přijmout, i když to není snadné,“ komentoval Arteta.

Arsenal doma v sezoně prohrál poprvé. Ne jen v Premier League, ale ve všech soutěžích. „Znovu se potřebují nakopnout, resetovat a spoustu věcí přehodnotit,“ přidal svůj pohled další z expertů Gary Neville.

Na papíře je Arsenal nadále titulovým kandidátem číslo jedna.

Statistické modely mu dávají téměř 85procentní šanci, že první místo před Manchesterem City a Aston Villou, které rovněž nejsou perfektní, uhájí. Jedním z argumentů má být i příznivý los, protože Arsenal čekají do konce sezony už jen dvě konfrontace se soupeři ze současné elitní šestky – doma s Chelsea a venku na Manchesteru City, což může být v dubnu klidně rozhodující duel celého ročníku. Aktuálně zbývá odehrát ještě patnáct kol.

Arsenal na mistrovský titul čeká od roku 2004, v posledních třech letech byl přitom třikrát druhý. I proto v létě mohutně investoval do posil, vyztužil kádr a na podzim kosil jednoho soupeře za druhým. Ale to už teď neplatí.

Přišel výkonnostní propad a nyní také výsledkový. Co bude dál?

