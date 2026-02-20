Problém pro Jaroše i Ajax. Český gólman se vážně zranil, skončila mu sezona

  21:30
Brankáři Vítězslavu Jarošovi předčasně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý brankář Ajaxu Amsterdam si na pátečním tréninku vážně poranil koleno a bude muset na operaci.
Vítězslav Jaroš v dresu Ajaxu Amsterdam

Vítězslav Jaroš v dresu Ajaxu Amsterdam | foto: Yannick Verhoeven, Parallax Pictures / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...
Vítězslav Jaroš chytá míč v zápase Ligy mistrů proti Benfice.
Český brankář Ajaxu Amsterdam Vítězslav Jaroš
Český gólman Vítězslav Jaroš a jeden z jeho zákroků v utkání s Brightonem.
Člen širšího kádru české reprezentace hostuje v Ajaxu od loňského léta z Liverpoolu. Ve slavném nizozemském klubu se ihned stal brankářskou jedničkou, zasáhl do 19 z dosavadních 23 kol domácí soutěže. Za celek z Amsterdamu si zachytal i ligovou fázi prestižní Ligy mistrů.

Po sezoně Jarošovi hostování vyprší a měl by se vrátit do Liverpoolu. Je tak možné, že si už za Ajax nezachytá. Slavnému klubu aktuálně patří v nizozemské lize čtvrté místo, na druhý Feyenoord Rotterdam nicméně ztrácí jen tři body.

Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

Jaroš v minulosti prošel mládežnickými reprezentacemi a už se probojoval i do kádru národního A-mužstva. Připsal si dosud dva starty v přípravných zápasech, naposledy loni v září při remíze 1:1 se Saúdskou Arábií.

