Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

Ví, o čem mluví.
Zažil éru, kdy taková vítězství United zdobila. Třeba v roce 2009 za slavného kouče Alexe Fergusona byl u toho, když United přetlačili svého městského rivala City až v nastavení 4:3.
„Když se vám tohle povede před tribunou Stretford End na Old Trafford, všechno to znamená ještě o něco víc. Nikde to není lepší,“ citovala zářícího čtyřiačtyřicetiletého kouče a bývalého středního záložníka BBC.
Někteří komentátoři v Anglii mluví o návratu klubové DNA.
City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla
Poté, co čtrnáct měsíců trvající experiment s energickým portugalským inovátorem Rúbenem Amorimem skončil, klub hledá pokračovatele nové éry. Jako vždy s tím, že snad konečně zvolí správně.
Od roku 2013 a konci Alexe Fergusona se v porovnání s ním zcela správně zatím nejevila žádná varianta. Co když teď vyjde ta, která byla od začátku jen přechodná?
Carrick už krátce United vedl ve stejné roli v roce 2021, když skončil tehdejší trenér Ole Gunnar Solskjaer.
Na startu svého druhého angažmá slaví tři ligové výhry v řadě. A soupeři? Nejdřív rival City (2:0), pak lídr ligy Arsenal (3:2). Pravý test formy přišel s houževnatým Fulhamem.
SPASITEL UNITED BENJAMIN ŠEŠKO! 🤯⌛— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 1, 2026
Slovinec rozhodl o výhře Rudých ďáblů až v 94. minutě! 😈 #MUNFUL – 3:2 pic.twitter.com/ty5abwx8YH
A pravidelně křehcí United najednou zvládli i dramatický závěr, kdy přišli o vedení 2:0 v závěru a zápas strhli na svou stranu v šesté minutě nastavení.
„Tohle nadšení je součástí našeho klubu. Ne vždy jde všechno hladce, rádi bychom vyhrávali zápasy snadněji. Ale pište si, že když se to povede, je to nádhera,“ líčil Carrick.
Pro fanoušky je rozhodně po delší době někým, kdo chápe, jak to v klubu chodí. Amorim i jeho předchůdce Erik ten Hag často naráželi na vedení, rádi by si dělali věci po svém. To Carrick přišel a vzkázal: Vidíte? Jde to.
Ať je hra všelijaká, výsledky přinesl. Otázka je, co bude dál.
United teď čeká repríza květnového finále Evropské ligy s Tottenhamem, pak jedou na West Ham.
Carrick už teď dostal klub na příčky zajišťující v příští sezoně účast v Lize mistrů a zároveň má pětibodový náskok na sedmé místo, přičemž šesté zajišťuje minimálně Evropskou ligu – cíl, který si v klubu dali před sezonou.
I proto je na místě se ptát, jestli Carrick nevydrží mnohem déle.
Nicméně pořád je to trenér, který má ve velkém fotbale zatím minimální zkušenosti. Po zmíněné kraťoučké dvouzápasové štaci v roce 2021 trénoval tři roky druholigové Middlesbrough. Tým dostal do semifinále Ligového poháru, ročník 2023/24 zakončil osmým místem. V příští sezoně Carricka po desátém místě v tabulce klub v červnu 2025 vyhodil.
Kdyby právě on vyvedl United z krize a nastartoval novou éru, byl by to senzační příběh. Na to je ale stále brzy.