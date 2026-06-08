Prezident Pérez plní předvolební sliby. Do Realu přivádí Konatého z Liverpoolu

Vicemistr světa z roku 2022 Konaté přišel do Anglie před pěti lety. Bývalý hráč Sochaux a Lipska si s Liverpoolem v roce 2022 zahrál finále Ligy mistrů a v sezoně 2024/2025 získal v Premier League titul.
Nyní se však s Liverpoolem nedohodl na prodloužení smlouvy a do Realu zamíří jako volný hráč. Média o transferu informovala krátce poté, co byl do čela klubu znovuzvolen Florentino Pérez, který příchod Konatého sliboval v předvolební kampani.
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V ní Pérez také uvedl, že pokud uspěje, přivede i trenéra Josého Mourinha. Třiašedesátiletý portugalský kouč už v klubu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním titul. Média už dříve uvedla, že by měl podepsat dvouletou smlouvu.