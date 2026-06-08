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Prezident Pérez plní předvolební sliby. Do Realu přivádí Konatého z Liverpoolu

Autor: ,
  16:54
Francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. Sedmadvacetiletý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na čtyřleté smlouvě.

Ibrahima Konaté (vlevo) z Liverpoolu a Bryan Mbeumo z Brentfordu bojují o míč. | foto: AP

Vicemistr světa z roku 2022 Konaté přišel do Anglie před pěti lety. Bývalý hráč Sochaux a Lipska si s Liverpoolem v roce 2022 zahrál finále Ligy mistrů a v sezoně 2024/2025 získal v Premier League titul.

Nyní se však s Liverpoolem nedohodl na prodloužení smlouvy a do Realu zamíří jako volný hráč. Média o transferu informovala krátce poté, co byl do čela klubu znovuzvolen Florentino Pérez, který příchod Konatého sliboval v předvolební kampani.

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V ní Pérez také uvedl, že pokud uspěje, přivede i trenéra Josého Mourinha. Třiašedesátiletý portugalský kouč už v klubu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním titul. Média už dříve uvedla, že by měl podepsat dvouletou smlouvu.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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  • 1.19
  • 6.80
  • 13.80
Francie vs. Sev. IrskoFotbal - - 8. 6. 2026:Francie vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
8. 6. 21:10
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Peru vs. ŠpanělskoFotbal - - 9. 6. 2026:Peru vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
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9. 6. 17:00
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Maďarsko vs. KazachstánFotbal - - 9. 6. 2026:Maďarsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
9. 6. 19:00
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Saúdská Arábie vs. SenegalFotbal - - 10. 6. 2026:Saúdská Arábie vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
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