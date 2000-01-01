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Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co ostatní? Podívejte se na výběr těch nejzajímavějších přestupů v rámci nejlepších pěti evropských lig.
Autor: AP
ENZO FERNÁNDEZ, (Chelsea - Manchester City; 3,5 miliardy korun). Dočkal se až v poslední den přestupového období. O odchodu argentinského záložníka se však spekulovalo delší dobu, jen nebylo jisté kam. Nakonec ale zamířil do Manchesteru City, jenž za něj zaplatil 3,5 miliardy, čímž vyrovnal rekord anglické ligy, který od loňska držel Isak. Fernández se mimochodem nejdražším hráčem Premier League stal už podruhé - poprvé to bylo, když přicházel do Chelsea.
Autor: Reuters
MORGAN ROGERS (Aston Villa - Chelsea; 3,3 miliardy korun). Hned v prvním zápase se uvedl gólem, jenž oslavil svou typickou oslavou, při níž předstírá, že mu je zima. Tou se od něj mimochodem inspiroval Cole Palmer, s nímž teď v Chelsea sdílí kabinu.
Autor: Reuters
BRADLEY BARCOLA (PSG - Liverpool; 3,4 miliardy korun). V Paříži předváděl velmi dobré výkony, přes produktivní trio Dembélé-Doué-Kvaracchelija se však nikdy nedokázal natrvalo prosadit do základní sestavy. Proto se čerstvě čtyřiadvacetiletý Barcola rozhodl působiště změnit. Liverpool za něj utratil 123 milionů liber, tedy jen o dva miliony méně než je zmíněný přestupový rekord.
Autor: AP
ELLIOT ANDERSON (Nottingham Forrest - Manchester City; 3,3 miliardy korun). Na chvíli mu patřil rekord nejdražšího hráče v historii klubu, než přišel Fernández. Anderson na sebe upozornil skvělými výkony v dresu Nottinghamu a prožil i povedené mistrovství světa v dresu Anglie.
Autor: Reuters
YAN DIOMANDÉ (Lipsko - Real Madrid; 3 miliardy korun). Byla to dlouhá jednání, při nichž Lipsko šponovalo cenu. Real za talentovaného křídelníka z Pobřeží Slonoviny nakonec zaplatil 125 milionů eur (3 miliardy korun), dalších 15 milionů za něj může dát v bonusech. Diomandé se rázem stal nejdražším Afričanem historie.
Autor: Reuters
RODRI (Manchester City - Barcelona; 1,8 miliardy korun). Avizoval, že se chce vrátit do rodného Španělska, dlouho to ale vypadalo spíš na Real Madrid. Rodri se ale nakonec rozhodl pro Barcelonu, jelikož věří, že mu její styl sedne více. Katalánci tak získali jednoho z nejlepších záložníků na světě, jenž na vítězném šampionátu získal cenu pro nejlepšího hráče turnaje.
Autor: Reuters
SANDRO TONALI (Newcastle - Tottenham; 2,5 miliardy korun). Nechtějí dopustit, aby se opakovala minulá sezona, v níž se jen tak tak udrželi mezi elitou. Proto fotbalisté Tottenhamu mohutně posilovali, přičemž italský záložník Tonali byl za dvě a půl miliardy tím vůbec nejdražším nákupem. V prvních dvou kolech nicméně i s ním v sestavě Tottenham dvakrát prohrál.
Autor: Reuters
LUKÁŠ HORNÍČEK (Braga - Newcastle; 725 milionů korun). V Braze prožil skvělou sezonu a jeho odchod se nabízel. Nakonec si Lukáše Horníčka vyhlédl Newcastle a udělal z něj nejdražšího brankáře léta s cenovkou skoro tři čtvrtě miliardy korun. Hned ve druhém kole anglické ligy vyšel lépe ze souboje s jiným českým gólmanem Anotnínem Kinským, jenž chytá za Tottenham.
Autor: Reuters
ISMÁÍL SAIBÁRÍ (PSV - Bayern; 1,2 miliardy korun). Jeho přestup finalizovali už během mistrovství světa, kde marocký záložník předváděl skvělé výkony a v úvodních třech zápasech dal tři góly. V osmifinále s Kanadou se ale zranil a musel vynechat i čtvrtfinále s Francií, s níž Maroko nakonec vypadlo. Ačkoliv vynechal velkou část přípravy, hned v prvním ligovém utkání za Bayern si připsal dvě asistence.
Autor: Reuters
AJJÚB BÚADDÍ (Lille - Manchester City; 2,3 miliardy korun). Další Maročan, který na sebe upozornil na světovém šampionátu v Americe. Zatímco Saibárí je v nejlepších letech, Búaddího kariéra se teprve rozjíždí - vždyť mu teprve v říjnu bude 19 let.
Autor: AP
MARC CUCURELLA (Chelsea - Real Madrid; 1,3 miliardy korun). Madridský klub ho oficiálně oznámil ještě před prvním zápasem na mistrovství světa, kde nakonec Cucurella se Španělskem získal zlato. Jeden z nejlepších levých obránců současnosti s Real vybral v konkurence rivalů Barcelony a Atlétika.
Autor: Reuters
SÁVIO (Manchester City - Totteham; 2,1 miliardy korun). V Manchesteru zapsal za dvě sezony jen dva ligové góly, takže překvapilo, že za něj Tottenham vyplázl přes dvě miliardy korun. Je to ale důkaz, že brazilskému křídelníkovi věří. Kromě něj získali ze City také Egypťana Marmúše, ten ale dorazil na hostování s opcí.
Autor: Reuters
ANTHONY GORDON (Newcastle - Barcelona). Při svém soutěžním debutu si připsal dvě asistence za pouhých šest minut a Barcelona doufá, že toho Angličan Gordon předvede ještě mnohem víc. Jeho výhodou je univerzálnost - kromě křídla může hrát i na hrotu, což se trenéru Flickovi může hodit.
Autor: AP
BRUNO GUIMARAES (Newcastle - Arsenal). Po dvaadvaceti letech získali mistrovství titul a mají ambici ho obhájit. Pomoct k tomu Arsenalu má i brazilský záložník Guimaraes, do léta opora Newcastlu, který tak kromě Tonaliho přišel o další pilíř středu pole.
Autor: Reuters
MALICK DIOUF (West Ham - Brentford; 1 miliarda korun). Druhou ligu nakonec hrát nebude! S West Hamem sice sestoupil, ale svými výkony si vysloužil jiné angažmá v Premier League. Získal ho Brentford, jenž buduje mimořádně silný kádr. Z přestupu získala určitý podíl také Slavia.
Autor: Reuters
FERRAN TORRES (Barcelona - PSG; 1,2 miliardy korun). Do Paříže dorazil jako autor jediné branky ve finále mistrovství světa, kterou Španělsku vyhrál titul. Ani to Barcelonu nepřesvědčilo, aby si ho nechala. Hned v prvním ligovém zápase za PSG dal dva góly.
Autor: Reuters
YOURI TIELEMANS (Aston Villa - Manchester United; 1 miliarda korun). Také prožil povedený šampionát, kde Belgii pomohl až do čtvrtfinále, které ale kvůli zranění musel vynechat. V devětadvaceti ho čeká vůbec nejlukrativnější angažmá v kariéře.
Autor: Reuters
CARLOS BALEBA (Brighton - Manchester United; 1,8 miliardy korun). Další posila do zálohy United. O Balebu usiloval klub z Manchesteru dlouhodobě, vyšlo to ale až letos v létě. Kvůli zranění zatím není k dispozici, už však s dresem pózoval na Old Trafford.
Autor: Reuters
JOHAN MANZAMBI (Freiburg - Aston Villa; 1,4 miliardy korun). Aston Villa v létě mohutně prodávala, a tak logicky musela také nakupovat. Tím asi nejzajímavějším hráčem je Švýcar Manzambi, jehož Freiburg mimochodem porazila na jaře ve finále Evropské ligy. Na světovém šampionátu si připsal tři góly a dvě asistence, kvůli zranění ale v nové sezoně ještě nebyl k dispozici.
Autor: Reuters
MAXENCE LACROIX (Crystal Palace - Chelsea; 1,4 miliardy korun). Byl jedním z pilířů úspěšného týmu Crystal Palace, v šestadvaceti se ale chtěl posunout dál. Nový trenér Alonso na něj zatím sází a Lacroix ještě nevynechal ani minutu.
Autor: Reuters
CRISTIAN ROMERO (Tottenham - Atlético Madrid; 800 milionů korun). Je agresivním typem stopera, který by měl ideálně zapadnout do stylu trenéra Simeoneho. Ten ale zatím Romera ještě využít nemohl, Argentinec totiž doléčuje šrám z finále mistrovství světa, v němž musel předčasně střídat.
Autor: Reuters
CARLOS ESPÍ. (Levante - Real Madrid, 600 milionů korun). Zpětně přiznal, že přestup do Realu musel tajit i před svými nejbližšími. Takřka dvoumetrový hroťák ale velmi rychle ukázal, proč na něj v Madridu ukázali. V prvním zápase po příchodu z lavičky gólem rozhodl zápas na Espaňolu.
Autor: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
CHRISTOS TZOLIS (Bruggy - Arsenal; 1 miliarda korun). V Anglii už kdysi působil, v dresu Norwiche ale neprorazil, a tak to vzal přes Německo a Belgii, aby se v létě vrátil rovnou do kádru mistra. V dresu Arsenalu na sebe upozornil hned v utkání Superpoháru proti Manchesteru City, kde zapsal dvě asistence.
Autor: AP
ILIMAN NDIAYE (Everton - Manchester City; 1,7 miliardy korun). Původně se psalo, že má jít do Tottenhamu, nakonec ale Senegalec Ndiaye zamířil do City, kteří ho získali v poslední den přestupového období. V Evertonu patřil mezi opory, dokáže na to navázat?
Autor: Reuters
GABRIEL JESUS (Arsenal - Barcelona; 240 milionů korun). Po vážném zranění kolene to s jeho kariérou nevypadalo nejlépe, o to překvapivější možná bylo, když brazilského útočníka Jesuse získala v závěru přestupového období Barcelona, které nevyšel hon na Álvareze z Atlétika.
Autor: Reuters
GONZALO GARCÍA (Real Madrid - Fulham; 1 miliarda korun). V Realu věděl, že by v konkurenci hvězd příliš minut ani v této sezoně nenasbíral, a tak se vydal za koučem Arbeloou do Fulhamu. Ten mimochodem z Realu kromě Garcíi získal také křídelníka Palaciose a záložníka Ángela.
Autor: Reuters
JÉRÉMY JACQUET (Rennes - Liverpool; 1,5 miliardy korun). Kdyby zůstal, mohl se představit v lednu na Letné v rámci hlavní fáze Evropské ligy. Jedenadvacetiletý Francouz Jacquet ale vábení Liverpoolu neodolal.
Autor: AP
I KANG-IN (PSG - Atlético Madrid, 850 milionů korun). Ve španělské lize už působil v dresu Valencie a Mallorky. Po tříroční štaci v Paříži, kde plnil spíš roli náhradníka, se tam teď vrací.
Autor: Reuters
DONYELL MALEN (Aston Villa - AS Řím; 600 milionů korun). V Římě už působil v minulé sezoně, až letos v létě tam ale definitivně přestoupil. Po dvou ligových zápasech má zatím na kontě pět branek.
Autor: Reuters
GIANNIS KONSTANTELIAS (PAOK - Dortmund; 630 milionů korun). Kdybyste hledali smolaře léta, jeho jméno bude na seznamu vysoko. Třiadvacetiletý Konstantelias stihl za Dortmund odehrát dva soutěžní zápasy, než si přetrhl křížový vaz v koleni, což znamená, že přijde o většinu této sezony.
Autor: AP
NATHAN DE CAT (Anderlecht - Hoffenheim; 450 milionů korun). Teprve v červenci oslavil osmnácté narozeniny, přesto za něj Hoffenheim, za nějž hrají i čeští reprezentanti Hložek, Coufal a Hranáč, vyplázl takřka půl miliardy korun. Při svém soutěžním debutu v poháru si De Cat ihned připsal asistenci.
Autor: ČTK
GONCALO RAMOS (PSG - AC Milán; 1,8 miliardy korun). Na mistrovství světa vstřelil vítězný gól ve vyřazovacím utkání s Chorvatskem a možná tím trochu zvýšil svou cenu. Pařížané za něj podle všeho inkasovali zhruba více než jednu a půl miliardy korun.
Autor: Reuters
TREVO CHALOBAH (Chelsea - Como; 725 milionů korun). Po Livramentově zranění nakonec letěl na mistrovství světa, odehrál ale jen několik minut v zápase o třetí místo s Francií. Teď bude s Comem u jeho premiéry v Lize mistrů.
Autor: Profimedia.cz
DJED SPENCE (Tottenham - Inter Milán; 725 milionů korun). V dresu Anglie nastoupil ke všem zápasům na šampionátu, byť několikrát až z lavičky. Do Itálie se vrací po čtyřech letech, už dříve působil v Janově.
Autor: AP
TROY PARROTT (AZ Alkmaar - Real Betis; 400 milionů korun). V březnu dal v osmifinále Konferenční ligy celkem tři góly Spartě a na Letnou se mohl podívat znovu, jen v rámci Evropské ligy. Jenže irský útočník Parrott v létě nakonec zamířil do Španělska a s Betisem se těší na zápasy v Champions League.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
MOUSSA DIABY (al-Ittihad - Bayer Leverkusen; 725 milionů korun). Před třemi lety odešel do Anglie, pak strávil dva roky v Saúdské Arábii a teď se vrací tam, kde prorazil. Diaby si předtím v dresu Leverkusenu připsal 49 gólů a 47 asistencí. Bude úspěšný i napodruhé?
Autor: AP
MAGHNES AKLIOUCHE (Monaco - PSG; 1,2 miliardy korun). Přišel s tím, že bude plnit roli náhradníka, ale v úvodních čtyřech zápasech nové sezony hrál už třikrát v základu. Byl i na mistrovství světa, tam ale odehrál jen sedm minut při výhře nad Irákem.
Autor: Reuters
MIGUEL GUTIÉRREZ (Neapol - Bayer Leverkusen; 630 milionů korun). Na pravé straně jim běhá Vázquez, teď získali dalšího Španěla, shodou okolností také bývalého hráče Realu Madrid.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Eibner Pressefoto, ČTK
TURECKO. Jejich liga sice nepatří do nejlepších pěti, Turecko si ale svou zmínku určitě zaslouží. V létě totiž přilákalo hned několik velkých jmen. Salah a Fabinho šli do Trabzonsporu, Leao do Galatasaraye, Greenwood, Lukaku, Muriqi či Aké do Fenerbahce a Trossard do Besiktase.
Autor: Samet Yalcin, AP