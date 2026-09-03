OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení
Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...
Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku
Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...
Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra
Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...
Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň
Mezinárodní fotbalová federace FIFA obvinila evropskou unii UEFA z očerňovací kampaně kvůli sporu o plánovaný prodej podílu na právech k mistrovství světa.
Nejdražší prodej v historii Arsenalu. Martinelli odchází do Saúdské Arábie
Brazilský útočník Gabriel Martinelli po sedmi letech opustil Arsenal a přestoupil do al-Hilálu. Podle médií celek ze Saúdské Arábie za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatil 60 milionů liber (1,7...
Pyro a další prohřešky. Disciplinární komise se zabývá chováním fandů v derby
Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slavií kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...
Ženským fotbalem proudí peníze. Kluby utratily za přestupy rekordní sumu
Ženský fotbal má za sebou rekordní přestupové období. Kluby za hráčky v létě utratily 24,6 milionu eur, což je dvojnásobek oproti loňsku.
Potvrzeno. Bývalý sparťan Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci
Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové.
Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Douděra se loučí se Slavií: Víc než jen zaměstnání. Tvrdík mi nastavil zrcadlo
Rozloučil se podobně emotivně, jak to umí během svého působení na trávníku. Slávistický bek David Douděra se před odchodem do amerického Cincinnati ohlédl za čtyřmi lety v pražském klubu. „Milí...
Bez Staňka, zato s Chorým i posilami. Slavia zveřejnila soupisku pro Ligu mistrů
V průběhu středečního odpoledne se objevily spekulace o jeho odchodu, fotbalová Slavia ale nabídky Plzně na útočníka Tomáše Chorého odmítla a ten tak figuruje na 25členné soupisce pro Ligu mistrů....
OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta
Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...
První poločas jsem byl úplně v lese, říká Pojezný. Kritiku Skuhravého si vzal k srdci
Ještě před rokem a půl si Karel Pojezný užíval úplně jiný fotbalový svět. S Ostravou skončil třetí v lize, hrál evropské poháry a patřil k oporám ambiciózního týmu. Jenže pak se všechno otočilo....
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Anglie, rajón boháčů. Ipswich utratil v létě jako Real Madrid. Čím to je?
Za celou minulou sezonu utratili na anglické poměry pakatel. Necelý milion liber, v korunách ani ne třicet milionů. Jenže jakmile přes zrádnou baráž vylétli do Premier League, všechno se změnilo....
Fotbalistky Liberce postoupily před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje
Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Hráčky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a...