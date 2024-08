Výměna za miliardu: Félix míří do Chelsea, Gallagher do Atlétika

Félix se do Chelsea vrací po roce. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál hostoval na Stamford Bridge v jarní části předminulé sezony a ve 20 zápasech dal čtyři góly. Uplynulý ročník strávil na hostování v Barceloně, kde skóroval desetkrát ve 44 duelech.

„Je to pro mě šance najít domov. Po dvou hostováních chci zůstat déle na jednom místě a není lepší místo než Chelsea, kde vidím ideální možnost zazářit,“ uvedl v prohlášení Félix, jenž býval považován za mimořádný talent.

V létě 2019 přestoupil z Benfiky Lisabon do Atlétika za 126 milionů eur (3,2 miliardy korun) a stal se nejdražším hráčem v historii madridského klubu. Velká očekávání však zatím nenaplnil. V portugalské reprezentaci odehrál 41 zápasů a dal osm gólů.

Chelsea je stejně jako v minulých letech pod novými americkými vlastníky v přestupovém období mimořádně aktivní. Podle agentury AP už šestý tým minulé sezony Premier League toto léto podepsal deset hráčů za více než 250 milionů dolarů (5,6 miliardy korun).

Félixův odchod do Chelsea otevřel dveře pro přestup Gallaghera. Čtyřiadvacetiletý vicemistr Evropy mířil do Atlétika již minulý týden, ale poté, co se Chelsea nepodařilo z madridského týmu získat španělského útočníka Samua Omorodiona, z transferu sešlo. Gallagher se tak musel vrátit do Chelsea a trénoval mimo tým. Do Atlétika přestoupil až nyní po uzavření dohody o Félixovi.

Conor Gallagher (vlevo) z Chelsea a Beto z Evertonu bojují o míč.

Gallagher byl v Chelsea od svých osmi let, ale za A tým si zahrál až v sezoně 2022/23. Předtím hostoval v Charltonu, Swansea, West Bromwichi a Crystal Palace. Za Chelsea v uplynulých dvou ročnících nastoupil do 95 zápasů a dal deset gólů. Na Stamford Bridge měl smlouvu ještě na rok a nový kouč Enzo Maresca nedávno uvedl, že mu klub nabídl nový kontrakt.

Za anglickou reprezentaci Gallagher od roku 2021 odehrál 18 zápasů a letos jí pomohl obhájit stříbro na Euru.

Atlético v létě utratilo za posily kolem 200 milionů eur (pět miliard korun). Z Manchesteru City přišel Julián Álvarez, z Villarrealu další útočník Alexander Sörloth a z Realu Sociedad San Sebastian obránce Robin Le Normand.