Ona je krize? Ustřelená Anglie a čísla z jiné planety. Jako nová Superliga

Největší fotbalové přestupy v lednu 2023 1. Enzo Fernández z Benfiky Lisabon do Chelsea (106,8 milionu liber) 2. Mychajlo Mudryk z Šachtaru Doněck do Chelsea (62 milionů liber plus bonusy) 3. Anthony Gordon z Evertonu do Newcastlu (40 milionů liber) 4. Cody Gakpo z Eindhovenu do Liverpoolu (37,2 milionů liber) 5. Benoit Badiashile z Monaka do Chelsea (33 milionů liber) 6. Noni Madueke z Eindhovenu do Chelsea (30,7 milionů liber) 7. Vitinha z Bragy do Marseille (28,3 milionů liber) 8. Malo Gusto z Lyonu do Chelsea (26,3 milionů liber) 9. Georginio Rutter z Hoffenheimu do Leedsu (24,8 milionů liber) 10. Kamaldeen Sulemana z Rennes do Southamptonu (22 milionů liber)