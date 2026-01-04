Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

Autor:
  7:36
Ani jeden to se svým týmem v letošní sezoně fotbalové Premier League nemá jednoduché. Vzájemný střet dvou českých reprezentantů ale dopadl zcela jasně pro Ladislava Krejčího, jehož Wolverhampton porazil West Ham, za který do druhé půle naskočil i Tomáš Souček, vysoko 3:0. A ve 20. kole se konečně dočkal prvního vítězství v aktuálním ročníku.
Záložník Tomáš Souček z West Hamu

Záložník Tomáš Souček z West Hamu | foto: Reuters

Zklamaní fotbalisté West Hamu
Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu.
Útočník Mateus Mané z Wolverhamptonu slaví svůj gól proti West Hamu.
Kyle Walker-Peters z West Hamu se snaží ubránit Huga Buena z Wolverhamptonu.
10 fotografií

„Mám za všechny hráče radost, jelikož tvrdě makali a teď za to konečně byli odměněni. A těší mě, že se to navíc povedlo doma před vlastními fanoušky,“ pochvaloval si kouč Rob Edwards.

Wolves však rozhodně nejsou z nejhoršího venku. Ani zdaleka.

Na nejbližšího soupeře, což je Burnley, ztrácí šest bodů. A na sedmnáctou příčku, jíž aktuálně okupuje Nottingham a která by jim zajistila udržení mezi anglickou elitou, až 12 bodů. Což je ztráta, která se samozřejmě ve zbývajících 18 kolech nahnat dá, ale snadné to nebude.

Mezi Burnley a Nottinghamem je shodou okolností právě West Ham.

Krejčí si oddychl, Wolverhampton poprvé zvítězil. Arsenal otáčel, slaví i Aston Villa

„Zlepšujeme se, což jste mohli vidět sami. Je to další krok správným směrem a už jsme těmi kroky došli až k první výhře. Byl to od nás skvělý výkon a povedený týden, z nějž máme čtyři body,“ dodal Edwards a odkázal také na úterní remízu s Manchesterem United (1:1).

Tu mimochodem vystřelil Krejčí a právě ve znamení jeho souboje se Součkem se, minimálně z pohledu českých fanoušků, sobotní zápas nesl. Zatímco šestadvacetiletý stoper hrál od začátku, třicetiletý záložník naskočil až po změně stran, kdy už West Ham prohrával 0:3.

Když se poprvé potkali, vyměnili si úsměv a letmo si plácli, načež bleskurychle přepnuli zpátky do zápasového režimu.

Určitě nebyla náhoda, že při standardních situací většinou bránili jeden druhého. V defenzivní úloze byl nicméně mnohem častěji Krejčí, jelikož Wolverhampton velkou část druhé půle strávil na vlastní polovině. Ale náskok uhájil, i díky Krejčímu, jenž nebezpečnému hlavičkáři Součkovi nejednou překazil snahu naběhnout si na centr.

A tak se na konci zápasu mohl radovat.

Mimochodem, pikantní je, že šlo také o souboj dosavadního kapitána národního týmu a muže, jenž ho dost možná zastoupí minimálně v prvním barážovém duelu.

Souček totiž proti Irsku pásku neoblékne poté, co po utkání s Gibraltarem (6:0) odmítl jít se zbylými spoluhráči poděkovat fanouškům. A právě Krejčího by si hodně fanoušků přálo jako jeho nástupce, minimálně toho dočasného.

Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu brání Joaoa Gomese z West Hamu.

André z Wolverhamptonu se snaží prosadit mezi Crysenciem Summervillem a Tomášem Součkem (vpravo) z West Hamu.

Velice úspěšně plnil roli kapitána ve Spartě a byť ve Wolverhamptonu tohle privilegium nemá, pořád je jedním z lídrů zadních řad.

„Jedno z mála pozitiv v nejhorší první polovině sezony Premier League, jakou si lze představit. Wolves našli klenot, když podepsali Krejčího, který bude pravděpodobně ještě lepší, pokud odejde do lepšího týmu,“ chválil ho nedávno renomovaný server The Athletic, jenž ho mezi všemi letními příchody do anglické ligy zařadil na 29. místo.

I kdyby Wolverhampton sestoupil, je klidně možné, že si Krejčí povedenou sezonou vykope angažmá v jiném týmu z první ligy.

Ale co bude se Součkem?

Sobotní zápas byl už šestým v řadě, jenž začal pouze na lavičce. Zatímco tentokrát dostal celý druhý poločas, většinou naskakuje maximálně na 10 minut, s čímž určitě není spokojený.

Zklamaní fotbalisté West Hamu

Přitom to nejsou ani dva měsíce od chvíle, kdy gólem proti Burnley (3:2) srovnal český střelecký rekord Patrika Bergera v nejvyšší anglické soutěži.

Jenže od té doby se nedaří jemu ani celému West Hamu, jenž právě od zápasu s Burnley čeká na výhru a už se spekuluje i o odvolání kouče Nuna Espírita Santa. Ten přitom mužstvo převzal teprve na konci září.

„Chci se omluvit fanouškům, celý tým se jim musí omluvit. Byl to ostudný výkon, ke kterému nemám co víc říct. Od hráčů potřebujeme mnohem víc. Nepamatuju si den, kdy bych se cítil takhle špatně,“ smutnil portugalský kouč.

Pokud Souček v lednu neodejde, stejně jako Krejčího ho bude čekat až do konce sezony boj o záchranu. A co pak?

20. kolo

20. kolo

Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
4.1. 13:30
  • 2.64
  • 3.52
  • 2.74
Fulham vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 4.08
  • 3.81
  • 1.92
Tottenham vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 1.89
  • 3.53
  • 4.63
Newcastle United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 1.68
  • 4.10
  • 5.25
Everton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 2.52
  • 3.26
  • 3.09
Manchester City vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
4.1. 18:30
  • 1.63
  • 4.54
  • 5.08

21. kolo

West Ham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6.1. 21:00
  • 3.18
  • 3.37
  • 2.30
Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 1.41
  • 5.14
  • 6.94
Fulham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 3.39
  • 3.64
  • 2.11
Crystal Palace vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
7.1. 20:30
  • 2.79
  • 3.40
  • 2.55
20. kolo

19. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Aston VillaAston Villa 20 13 3 4 33:24 42
3. Manchester CityManchester City 19 13 2 4 43:17 41
4. LiverpoolLiverpool 19 10 3 6 30:26 33
5. ChelseaChelsea 19 8 6 5 32:21 30
6. Manchester UnitedManchester Utd. 19 8 6 5 33:29 30
7. Sunderland AFCSunderland 19 7 8 4 20:18 29
8. BrightonBrighton 20 7 7 6 30:27 28
9. EvertonEverton 19 8 4 7 20:20 28
10. BrentfordBrentford 19 8 3 8 28:26 27
11. Crystal PalaceCrystal Palace 19 7 6 6 22:21 27
12. FulhamFulham 19 8 3 8 26:27 27
13. TottenhamTottenham 19 7 5 7 27:23 26
14. Newcastle UnitedNewcastle 19 7 5 7 26:24 26
15. BournemouthBournemouth 20 5 8 7 31:38 23
16. Leeds UnitedLeeds 19 5 6 8 25:32 21
17. NottinghamNottingham 20 5 3 12 19:33 18
18. West HamWest Ham 20 3 5 12 21:41 14
19. Burnley FCBurnley 20 3 3 14 20:39 12
20. WolverhamptonWolves 20 1 3 16 14:40 6

18. - 20.: Zostup

