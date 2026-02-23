V Selhurst Parku, stadionu Crystal Palce, běžela v neděli odpoledne 61. minuta, když Krejčí v rohu hřiště ukopl balon útočníku Larsenovi. Vzápětí se otočil a chystal se ho nakopnout dopředu.
Jenže v tu chvíli se ozvala píšťalka na znamení, že míč už překročil postranní čáru a domácí budou vhazovat.
Těžko říct, zda Krejčí hvizd neslyšel, krátce po něm každopádně kopl do míče. Sudí Kirk neváhal a udělil mu druhou žlutou.
Ladislav Krejčí musel předčasně do sprch! 🟥 Český stoper Vlků viděl druhou žlutou kartu poté, co po hvizdu rozhodčího odkopl míč pryč. 😬#CRYWOL pic.twitter.com/Wrk1YpCFqI— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 22, 2026
„Byla to chyba. Může se stát, ale neměla by. V takový okamžik musíte zůstat v klidu a nedat rozhodčímu záminku. Byli jsme v zápase, cítil jsem, že soupeře tlačíme. I fanoušci působili, že jsou nervózní, ale tohle je zase povzbudilo,“ pokračoval Edwards v rozhovoru pro klubový web.
První žlutou přitom český reprezentant dostal jen o tři minuty dříve, když nedovoleně zastavil Sarra, kterého udeřil loktem.
„Moment šílenství. Trval tři minuty a 16 vteřin, abychom byli přesní. A dobrý výkon Ladislav Krejčího bude rychle zapomenut,“ okomentoval pro Sky Sports situaci novinář Patrick Rowe.
„Bylo to v krátkém sledu, takže moc dobře věděl, že ji má. Dosud za nás hrál skvěle, ale tohle nás stálo hodně. Nemůžu ho bránit. Zopakuju, že zatím hrál opravdu dobře, i v nedělním utkání, ale tenhle okamžik všechno změnil,“ přidal Edwards, jenž se bez Krejčího bude muset obejít v příštím kole doma proti Aston Ville.
Pro Wolverhampton, jenž po porážce 0:1 zůstává na posledním místě, to byl v neděli obecně smolný zápas.
V závěru první půle neproměnil Arokodare penaltu, pak následovalo Krejčího vyloučení a nakonec vstřelil Guessand vítězný gól až v 90. minutě.
„Rozhodly dva momenty. Zahozený pokutový kop, což se může stát, a pak červená karta, která byla prostě nevysvětlitelná,“ kroutil Edwards hlavou. „Byli jsme skvělí v 11, obstojní v 10, pak malý výpadek a ze zápasu nemáme nic.“
Zatímco trenér kritizoval spíš Krejčího, fanoušci na internetu se po utkání pro změnu pustili do Nigerijce Arokodareho.
Wolverhampton pak dokonce vydal prohlášení, kde se vymezil vůči rasistickým komentářům a přiložil i zprávy, které mu chodí a v nichž mu lidé mu nadávají do opic.
„Pro rasismus není místo ve fotbale, na sociální sítích ani kdekoliv jinde. Tohle odporné a protiprávní jednání odsuzujeme. Tolu má naši plnou podporu, žádný hráč by neměl čelit takové nenávisti za to, že dělá svou práci,“ stojí ve vyjádření klubu.
Ale zpátky ke Krejčímu.
Pro něj to byla první červená karta po takřka dvou letech.
Tu poslední dostal 10. března 2024 ještě v dresu Spartu při vysoké porážce 0:4 v Plzni. V té sezoně byla už jeho třetí, od té doby si však dával pozor. Mimochodem, shodou okolností si své další vyloučení načasoval na den, kdy Sparta hrála právě v Plzni (0:0).
Po odchodu do zahraničí v minulé sezoně Krejčí pouze dvakrát pykal za čtyři žluté karty v dresu Girony. Ve Wolverhamptonu, kam přišel v létě a vypracoval se mezi opory, do neděle dokonce dostal v anglické lize pouhé dvě žluté karty.
Další dvě ale přidal v neděli během tří minut.