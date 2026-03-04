Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli

Během pěti dnů porazil doma Aston Villu (2:0) a Liverpool (2:1), tedy čtvrtý a pátý celek tabulky.
Když po výhře v derby s Aston Villou hráči velkolepě slavili v kabině, mnozí se ptali: „Z čeho mají takovou radost? Vždyť stejně míří za sestupem.“
Jenže po úterním zápase s Liverpoolem, do nějž mimochodem po vypršení trestu zasáhl i český obránce Ladislav Krejčí, už někteří začínají při pohledu na tabulku měnit názor.
Klíčový může být v závěru sezony každý bod i každý gól. I proto se po vítězné Andreho brance trenér Rob Edwards zběsile rozeběhl podél postranní čáry a emotivně slavil s fanoušky.
„Wow,“ přidal klub na sociální sítě krátký, ale všeříkající příspěvek.
„Je to Liverpool, takže když je porazíte, musíte si to užívat ať jste v jakékoliv situaci. Máme úzký kádr, ale hráči za sebe bojují a tvrdě dřou. A ukazuje se, že nejsme tak špatní, jak si lidé mysleli,“ usmíval se Edwards po utkání.
Přitom to vypadalo na další z mnoha smolných zápasů, který Wolverhampton v této sezoně prožije. V 78. minutě ho poslal do vedení z ojedinělé šance Gomes, ale o pět minut později srovnal Salah. V tu chvíli se zdálo, že favoritova převaha nakonec vyústí v obrat.
Jenže pak ve čtvrté minutě gólman Alisson poslal slabý nákop, který hlavou sklepnul Tchatchoua, Andre ho sebral a napřáhl zpoza vápna. Nepříliš dobře umístěná střela se odrazila od Gomezovy nohy a zapadla do sítě.
🤯 Další senzace pro Wolves! Vlci s Ladislavem Krejčím v sestavě udolali úřadujícího mistra a slaví třetí výhru v sezoně! 🐺 #WOLLIV - 2:1 pic.twitter.com/4BPPxWh9uL— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 3, 2026
„Kdybychom tenhle zápas hráli desetkrát, myslím, že bychom ho neprohráli pokaždé. Ale také není jisté, že bychom pokaždé vyhráli. Musíme být zkrátka lepší. A Wolverhampton si zaslouží pochvalu, od začátku do konce bojují a v závěru mají trochu štěstí, které si zaslouží vzhledem k tomu, kolik zápasu obětovali,“ ocenil s trpkým úsměvem kouč soupeře Arne Slot.
Boj o záchranu v Anglii
los do konce sezony
Wolverhampton: Brentford (venku), West Ham (doma), Leeds (venku), Tottenham (doma), Sunderland (doma), Brighton (venku), Fulham (doma), Burnley (venku)
Burnley: Bournemouth (doma), Fulham (venku), Brighton (doma), Nottingham (venku), Manchester City (doma), Leeds (venku), Aston Villa (doma), Arsenal (venku), Wolverhampton (doma)
West Ham: Fulham (venku), Manchester City (doma), Aston Villa (venku), Wolverhampton (doma), Crystal Palace (venku), Everton (doma), Brentford (venku), Arsenal (doma), Newcastle (venku), Leeds (doma)
Nottingham: Manchester City (venku), Fulham (doma), Tottenham (venku), Aston Villa (doma), Burnley (doma), Sunderland (venku), Chelsea (venku), Newcastle (doma), Manchester United (venku), Bournemouth (doma)
Tottenham: Crystal Palace (doma), Liverpool (venku), Nottingham (doma), Sunderland (venku), Brighton (doma), Wolverhampton (venku), Aston Villa (venku), Leeds (doma), Chelsea (venku), Everton (doma)
*Zvýrazněné jsou vzájemné zápasy
„Chtěli jsme být víc v zápase, cítili jsme, že můžeme být lepší. Že když na ně víc zatlačíme, budou vzadu chybovat a my budeme mít víc prostoru,“ popisoval pak jeho protějšek Edwards.
Mužstvo převzal v půlce listopadu se zdánlivě nemožným úkolem – dostat ho z pásma sestupu.
Vlci, jak se týmu z města severozápadně od Birminghamu přezdívá, mají aktuálně 16 bodů, což není moc. Ale odstup od konkurence už není tak propastný jako před několika týdny.
Na devatenácté Burnley ztrácí tři body, na osmnáctý West Ham devět bodů a na sedmnáctý Nottingham, jenž okupuje první nesestupovou pozici, ještě o dva víc. Sluší se však dodat, že Burnley má odehráno o zápas méně, zbylé dva týmy dokonce o dva.
Ale nejsou ani zdaleka v tak dobré formě jako Wolverhampton. Vždyť ten má za posledních 5 ligových utkání sedmou nejlepší bilanci v rámci celé Premier League, srovnatelnou s Chelsea či právě Liverpoolem.
Když se navíc podíváte na los, zjistíte, že nemá úplně špatné vyhlídky.
Nenarazí totiž na lepší tým než na sedmý Brentford a ve zbývajících osmi kolech bude hrát třeba s Tottenhamem, jenž se také trápí a rozhodně nemůže být v klidu. A také ho čekají dva klíčové zápasy – na Burnley a doma s West Hamem.
Pokud bude nadále sbírat body a sejdou se mu ostatní výsledky, může ještě zabojovat o záchranu, což by byla naprostá senzace, byť aktuálně je k tomu ještě daleko.
Mimochodem, Wolves jsou stále ve hře i v FA Cupu, kde je v pátek čeká pikantní osmifinálový souboj s Liverpoolem. „Asi jsme je trochu naštvali, takže uvidíme,“ rozesmál se Edwards.
A na otázku, zda by preferoval triumf v poháru, nebo záchranu v lize, suše odvětil: „Musí to být jen jedno z toho?“