Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Autor: ,
Aktualizujeme   13:50
Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav Krejčí tak bude mít nového trenéra. Předposlední tým fotbalové Premier League v sobotu padl 0:3 s Fulhamem.
Vítor Pereira, kouč Wolverhamptonu, po vítězství nad Evertonem.

Vítor Pereira, kouč Wolverhamptonu, po vítězství nad Evertonem. | foto: Reuters

Rodrigo Gomes z Wolverhamptonu zklamaný po nevyužité šanci v utkání s Burnley.
Marshall Munetsi z Wolverhamptonu slaví se spoluhráči, včetně Ladislava...
Fulhamský Calvin Bassey střílí okolo Ladislava Krejčího z Wolverhamtponu.
Fulhamský záložník Joshua King s míčem před Ladislavem Krejčím z Wolverhamptonu
25 fotografií

Byla to devátá porážka ze třinácti zápasů od začátku sezony. Proti trenérovi se v jednu chvíli obrátili i fanoušci. I proto bude Wolverhampton hledat jinou cestu.

Pereira přitom v klubu zanechal významnou stopu. Loni v prosinci mužstvo po nevydařeném startu převzal a dovedl k bezpečné záchraně. Ještě v září mu vedení věřilo, že dokáže špatný začátek otočit. Jenže klub se dál topil.

„Výsledky a výkony už spadly pod akceptovatelnou hranici,“ vysvětlilo vedení v prohlášení.

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Ze 30 možných ligových bodů získali Wolves jen dva, inkasovali nejvíce branek ze všech týmů Premier League a jsou i mezi týmy s nejmenším počtem vstřelených gólů.

Jeden z nich dal i Ladislav Krejčí, který se postupně zapracoval do základní sestavy a fanoušci si jeho výkony a přístup pochvalují.

Teď si bude muset zvykat na další změnu.

O konkrétních jménech zatím neinformují ani britská média, tým dočasně povedou trenéři James Collins a Richard Walker z mládežnických kategorií, než se vedení podaří sehnat nového kouče.

Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, tak předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

10. kolo

West Ham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
2.11. 15:00
  • 5.19
  • 4.28
  • 1.65
Manchester City vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:30
  • 1.49
  • 4.95
  • 6.33
Sunderland AFC vs. Everton //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.82
  • 3.09
  • 2.72

11. kolo

Tottenham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
8.11. 13:30
  • 2.67
  • 3.63
  • 2.41
West Ham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
8.11. 16:00
  • 2.04
  • 3.38
  • 3.56
Everton vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
8.11. 16:00
  • 2.17
  • 3.26
  • 3.35
Sunderland AFC vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
8.11. 18:30
  • 7.64
  • 4.71
  • 1.39
Chelsea vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
8.11. 21:00
  • 1.32
  • 5.38
  • 8.23
Nottingham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
9.11. 15:00
  • 2.14
  • 3.29
  • 3.37
Crystal Palace vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
9.11. 15:00
  • 2.22
  • 3.57
  • 2.98
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 10 8 1 1 18:3 25
2. BournemouthBournemouth 9 5 3 1 16:11 18
3. LiverpoolLiverpool 10 6 0 4 18:14 18
4. TottenhamTottenham 10 5 2 3 17:8 17
5. ChelseaChelsea 10 5 2 3 18:11 17
6. Sunderland AFCSunderland 9 5 2 2 11:7 17
7. Manchester UnitedManchester Utd. 10 5 2 3 17:16 17
8. Manchester CityManchester City 9 5 1 3 17:7 16
9. Crystal PalaceCrystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
10. BrightonBrighton 10 4 3 3 17:15 15
11. Aston VillaAston Villa 10 4 3 3 9:10 15
12. BrentfordBrentford 10 4 1 5 14:16 13
13. Newcastle UnitedNewcastle 9 3 3 3 9:8 12
14. FulhamFulham 10 3 2 5 12:14 11
15. EvertonEverton 9 3 2 4 9:12 11
16. Leeds UnitedLeeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley FCBurnley 10 3 1 6 12:19 10
18. NottinghamNottingham 10 1 3 6 7:19 6
19. West HamWest Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. WolverhamptonWolves 10 0 2 8 7:22 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Aktualizujeme

Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav...

2. listopadu 2025  13:50

ONLINE: Ml. Boleslav - Olomouc 0:2, před přestávkou zvýšil náskok Vašulín

Sledujeme online

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, dočkají se mladoboleslavští fotbalisté ve čtrnáctém kole? V něm hostí Sigmu Olomouc, pohárového zástupce, který drží neporazitelnost ve čtyřech soutěžních...

2. listopadu 2025  12:36

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32

Gól v deseti soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi...

2. listopadu 2025

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  21:12

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.