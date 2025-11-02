Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Byla to devátá porážka ze třinácti zápasů od začátku sezony. Proti trenérovi se v jednu chvíli obrátili i fanoušci. I proto bude Wolverhampton hledat jinou cestu.
Pereira přitom v klubu zanechal významnou stopu. Loni v prosinci mužstvo po nevydařeném startu převzal a dovedl k bezpečné záchraně. Ještě v září mu vedení věřilo, že dokáže špatný začátek otočit. Jenže klub se dál topil.
„Výsledky a výkony už spadly pod akceptovatelnou hranici,“ vysvětlilo vedení v prohlášení.
Ze 30 možných ligových bodů získali Wolves jen dva, inkasovali nejvíce branek ze všech týmů Premier League a jsou i mezi týmy s nejmenším počtem vstřelených gólů.
Jeden z nich dal i Ladislav Krejčí, který se postupně zapracoval do základní sestavy a fanoušci si jeho výkony a přístup pochvalují.
Teď si bude muset zvykat na další změnu.
O konkrétních jménech zatím neinformují ani britská média, tým dočasně povedou trenéři James Collins a Richard Walker z mládežnických kategorií, než se vedení podaří sehnat nového kouče.
Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, tak předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.