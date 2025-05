Tenhle gól je pro syna, už má i dres, smál se Souček. A Bergerův rekord se třese

Souček se ve čtvrtek stal potřetí otcem, když se mu narodil syn Daniel. „A jako fanoušek West Hamu je stále neporažený,“ vtipkoval v rozhovoru pro klubový web. „V minulosti jsem dal gól i pro své dvě dcery, takže jsem ho nemohl vynechat. A už jsme mu koupili i dres West Hamu.“

Na Old Trafford se Souček málem prosadil na své poměry poněkud nezvykle – patičkou.

Po Kudusově centru se o to pokusil, prudký balon ale letěl o něco výš, než by potřeboval, nakonec ho zasáhl do lýtka a od něj zamířil do sítě.

SOUČEK OPĚT PÁLÍ OSTRÝMI! 🎯🔥



„Vždycky se snažím být ve správnou chvíli na správném místě, což se mi naštěstí zase povedlo. Bylo skvělé si to pak vychutnat s fanoušky,“ usmíval se.

A ani oslava nebyla z jeho pohledu úplně tradiční. Nejprve se sice jednou zatočil jako helikoptéra, ale následně vytvořil kolébku a symbolicky svého potomka pochoval.

„Jsem rád, že se to takhle sešlo. Jsem na celou rodinu, a zvlášť na manželku Natálii, hrdý. Už se nemůžu dočkat, až přijdu domů a oslavíme to,“ doplnil reprezentační kapitán.

Byla to pro něj už devátá trefa v aktuálním ročníku. Pokud přidá ve zbývajících dvou kolech ještě jednu, dorovná své dosavadní maximum ze sezony 2020/21. Když přidá dvě, srovná Bergera. A když tři, bude nejlepším českým střelcem v historii Premier League.

Přitom na začátku dubna vypadl ze sestavy a spekulovalo se o jeho odchodu. Po návratu do základu však vstřelil dvě branky ve třech utkáních a zase jednou ukázal, jak je pro West Ham důležitý.

„Ale jsem hrdý na celý tým,“ pravil skromně. „Víme, že naše výkony nebyly ideální, ale chtěli jsme fanouškům ukázat, jak moc nám na klubu záleží, a za každou cenu uhrát dobrý výsledek.“

Výhra, kterou po změně stran pečetil Bowen, ale pro West Ham moc neřeší. Tahle sezona se mu zkrátka nepovedla. Může ho tak alespoň těšit, že se vyšplhal na patnáctou příčku o bod právě před Manchester United.

„Mám za hráče i fanoušky radost. Byla to těžká sezona, ale oni nás neustále podporovali. Tahle výhra ukazuje, že i přes špatné výkony a výsledky jsme nepřestali držet při sobě,“ pravil kouč Graham Potter.

Jeho pozice je dost nahnutá. Přebral tápající mužstvo, ale ani pod jeho vedením se situace příliš nezlepšila. Je přitom úsměvné, že jak Potter, tak jeho předchůdce Julen Lopetegui zkusili v určitém okamžiku Součka odstavit.

Ani jeden z nich ale nepochodil, český dlouhán se do sestavy nakonec vrátil a nadále střílí důležité góly.

Spokojený kouč West Hamu Graham Potter po výhře nad Manchesterem United.

Opakovaně však tvrdí, že musí hrát pravidelně. „Na lavičce trpím,“ prohlásil pro iDNES Premium, když na konci února slavil třicetiny. A pokud West Ham v létě opět změní trenéra, jeho pozice může být zase nahnutá. Jeho případný odchod by ale londýnský celek mohl pořádně mrzet.

Mluví se například o zájmu Evertonu, který trénuje David Moyes, jenž dříve Součka vedl právě ve West Hamu.

V pátek klub oznámil, že neprodlouží smlouvu se čtveřicí hráčů, mezi nimiž je i český reprezentant Vladimír Coufal.

Jaká je Součkova budoucnost?