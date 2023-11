Vzkaz fanouškům, hecování spoluhráčů. Mám radost, že dávám góly, řekl Souček

Běžela první minuta nastavení, když se na pravé straně uvolnil Kudus, jenž namířil balon k zadní tyči, kde efektně zakončoval pravačkou Souček.

Ihned utíkal směrem k početné skupině hostujících fanoušků v rohu stadionu Turf Moor, kde West Ham porazil Burnley 2:1. Předvedl svou typickou tajemnou oslavu, při které se roztočil jako helikoptéra, zapumpoval rukama ve výskoku, zkřížil je jako kladiva na klubovém znaku a pak si jen užíval ovace.

„Podpora fanoušků je pro nás strašně důležitá, díky vám jsme to nevzdali a zápas v posledních minutách zlomili,“ pokračoval plynulou angličtinou reprezentační kapitán, který se trefil už ve čtvrtém zápase po sobě.

S reprezentací skóroval v Polsku i proti Moldavsku, před listopadovým srazem opět pomohl k vítězství West Hamu zásahem v závěru do sítě Nottinghamu (3:2).

„Vrátím se ze srazu a hned dám vítězný gól, to je parádní,“ culil se před kamerami klubového webu.

I díky němu je londýnský celek v lize už devátý a i díky jeho gólům je teď česká reprezentace na evropském šampionátu.

„Mám radost, že dávám důležité góly za klub i reprezentaci. Navíc jsme postoupili na Euro, což nebylo snadné, byli jsme pod velkým tlakem. Musím pořád tvrdě pracovat a zkusit na to navázat i v dalších zápasech,“ řekl Souček.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu oslavuje svoji trefu.

Pomáhá mu i fakt, že v létě odešel do Arsenalu jeho parťák ze zálohy Declan Rice, jenž měl v té době na starosti ofenzivnější výpady. V posledních zápasech se bývalý slávista tlačí do vápna a snaží se hledat příležitosti ke skórování.

Ve dvanácti ligových zápasech se prosadil už čtyřikrát, celkem se v této sezoně v klubu radoval šestkrát. Nejgólovější sezonu v Premier League však zažil před třemi lety, kdy měl na kontě zásahů deset.

V Anglii odstartoval pátou sezonu a i z jeho rozhovorů je cítit, že vyrostl nejen v angličtině, ale i v cizinecké kabině. „O poločase nebyl trenér spokojený. Když se pak soupeř prosadil a měl roh, říkal jsem klukům: Tak sakra pojďme, musíme být lepší a nepřestávat věřit.“

Záložník Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley.

Ještě v pětaosmdesáté minutě West Ham prohrával, během pěti minut utkání zvrátil na svou stranu. „Podařilo se nám to díky týmovému duchu. Věřili jsme až do konce,“ vyprávěl Souček, jemuž z čela stále čněly pozůstatky stehů po ošklivém střetu s polským obráncem Bednarekem, jenž mu nechtěně nakopl hlavu.

„Ještě bych se rád vrátil k fanouškům,“ navázal. „Jsem moc rád, že jsme pro ně vyhráli, protože jsme se nám do poločasu dost nedařilo a oni s námi zůstali, a pak jsme před nimi dali oba góly, což bylo skvělé. Vrátili jsme jim to za to, co nás celý zápas podporovali.“

I z komentářů pod klubovými účty pak jasně vyčtete, že Souček se znovu stal oblíbencem těch, jejichž barvy hájí. „Pojďme, kladiváři!“ zakončil spontánní zdravici přímo na stadionu.