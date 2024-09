Souček o gól blíž rekordu: Že mě ve West Hamu nemají rádi? Hloupost!

V Premier League dal už devětadvacet branek, což je na defenzivního záložníka výtečná bilance. Na Patrika Bergera, jenž kopal ze Liverpool, Portsmouth či Aston Villu, mu aktuálně schází devět přesných zásahů.

V letošní sezoně se Souček trefil už podruhé. Na konci srpna dal vítězný gól Crystal Palace a zaujal především tím, jak pohotově zachránil mladého podavače míčů, na nějž spadl reklamní baner.

Čeští střelci v Premier League trojice nejlepších 1. Patrik Berger

38 gólů v 229 zápasech 2. Tomáš Souček

29 gólů ve 165 zápasech 3. Milan Baroš

28 gólů v 122 zápasech

Na hřišti Brentfordu z toho tři body nakonec nebyly, ale i ten jeden je cenný, jelikož West Ham prohrával už od první minuty a prvním poločase se trápil.

„Snažili jsem se dát ještě jeden, zvrátit zápas na naši stranu, ale nepovedlo se nám to. Jsem rád alespoň za remízu a samozřejmě za svůj gól,“ povídal pak Souček pro klubový web.

Vstřelil ho svým typický způsobem.

Po pohledné kombinaci pokračoval v náběhu do vápna, po sražené střele se nejlépe zorientoval a navzdory zatažení od protihráče stačil natáhnout nohu a poslat balon do sítě. Pak už se mohl zvesela roztočit jako helikoptéra. „Byla to skvělá akce, zapojili jsme se do ní čtyři a mám radost, že jsem ji dokázal zakončit,“ popsal svou trefu.

„Jeho přístup potřebujeme ve velkých zápasech od všech hráčů. V Premier League musíte hrát s jedenácti hráči, kteří za klub bojují. Mám za něj strašnou radost, protože podobní dokážou strhnout i zbytek týmu,“ nešetřil chválou kouč Julen Lopetegui.

Španěl převzal londýnský klub v létě a se složením zálohy dost experimentoval. Nebylo vůbec jisté, zda Souček o místo v sestavě nepřijde na úkor techničtějších hráčů. Nejednou začal z lavičky, při remíze na Fulhamu (1:1) zase střídal už o poločase.

„Těší mě, že mi trenér věří, a strašnou radost mi udělali také fanoušci, kteří skandovali moje jméno. Tenhle klub pro mě znamená opravdu hodně, mám k němu silný vztah. Jsem tu už skoro pět let a naprosto to tady miluju,“ rozplýval se Souček, který nejspíš bude mít pevné místo v sestavě i nadále.

Co by za to dal jeho reprezentační spoluhráč Vladimír Coufal, jenž to má v konkurenci Aarona Wan-Bissaky o poznání náročnější a v lize se neobjevil v základu už třikrát v řadě.

Ze svého gólového přínosu a herního vytížení může mít Souček radost, ale jinak West Ham rozhodně neprožívá veselý vstup do sezony. V lize zatím vyhrál pouze jednou, je čtrnáctý, a v týdnu navíc schytal debakl 1:5 od Liverpoolu v ligovém poháru.

„V létě se událo hodně změn. Samozřejmě bychom rádi byli v tabulce výš, ale ještě před sebou máme velkou část sezony a jsem si jistý, že se zlepšíme. Hned příští týden nás čeká další důležitý zápas a půjdeme si pro výhru,“ uzavřel Souček vyhlídkou na domácí střetnutí s Ipswichem.

Přidá v něm další gól?