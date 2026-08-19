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Canal+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář

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  21:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: František Mašek, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Nové formáty, rozšířené výjezdy nebo proměna koncepce přenosů. To jsou novinky, které si na podzim připravil Canal+ Sport, držitel vysílacích práv fotbalové Premier League v Česku a na Slovensku. „Chceme nabízet syrové, nezkreslené emoce,“ řekl ředitel stanice Jiří Hošek.

Canal+ Sport opět odvysílá všech 380 utkání nejvyšší anglické ligy. Takový servis nemají ani v Británii, kde se v minulé sezoně odvysílalo pouze 267 živých přenosů.

„U přímých přenosů zavádíme jako druhou zvukovou stopu anglický komentář. Vyslyšeli jsme dlouholeté volání fanoušků, letos nám Premier League konečně dala zelenou,“ prozradil Hošek jednu z novinek.

Jiří Hošek, ředitel stanice Canal+ Sport.

Komentář v původním znění by měl být dostupný už v pátek, kdy první ligové kolo otevře ve 21 hodin zápas Arsenalu proti Coventry.

Další změny přijdou i ve vysílání. Na nadcházející sezonu je naplánováno 60 studijních panelů, ať už s jedním, nebo dvěma zápasy. Alespoň virtuálně by se v nich mohli objevit i hráči na pozápasové rozhovory.

Hlavní vysílací studio stanice Canal+ Sport

Druhé vysílací studio stanice Canal+ Sport.

Stanice se tímto krokem chce inspirovat u francouzských kolegů, kteří jsou schopni díky zelenému plátnu fotbalisty přenést přímo do vysílání.

Na podzim je v plánu také zvýšit počet výjezdů na anglické stadiony a podávat informace televizním divákům přímo od postranní čáry.

„Doposud jsme je měli jednou měsíčně, v této sezoně jich bude víc. Poté, co k nám do studia zavítal Erling Haaland, jsme si říkali, kam to můžeme ještě posunout. Rádi bychom opakovaně udělali takzvané Superstar výjezdy, kdy bychom přivezli přímo na místo ty největší české fotbalové legendy,“ popsal šéf fotbalové sekce Karel Häring.

Zapojí se do nich bývalí reprezentanti Karel Poborský, Vladimír Šmicer nebo Petr Čech, ale jmen může být více. První takový výjezd by mohli diváci sledovat na přelomu října a listopadu.

Karel Häring, Head of Football stanice Canal+ Sport, představuje novinky ve vysílání.

Čech se stanicí spolupracuje i na pořadu Big Pete, sérii exkluzivních rozhovorů, kde se bývalý brankář vrací k momentům z působení v nejvyšší anglické soutěži.

Nejsledovanější titul Canal+ Sport se vysílá do dvanácti zemí světa a stanice nyní jedná o prodeji práv do Velké Británie a Brazílie. Jeho formát by se měl podle Häringa pro druhou sérii rozšířit.

„Už by to nebyly rozhovory s bývalými spoluhráči. Zaměřili bychom se na současné trenéry v Premier League. Jednáme s ligou a kluby o tom, že by za nimi Petr jezdil. Řekněme, že by jich mohlo být šest až osm. Natáčeli bychom přímo v tréninkových centrech. Věříme, že kdyby to vyšlo třeba s Mikelem Artetou nebo Frankem Lampardem, pořad by mohl mít globální přesah,“ vysvětlil.

Stanice plánuje odvysílat i pořad Strikers z francouzské produkce Canal+ Sport. V přípravě je také vysílání tenisového turnaje WTA Finals, kde se nejspíše objeví Linda Nosková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková.

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1. kolo

Arsenal vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
21.8. 21:00
  • 1.18
  • 7.30
  • 16.40
Hull City vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
22.8. 13:30
  • 8.84
  • 4.96
  • 1.37
Ipswich Town vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.74
  • 3.29
  • 2.65
Everton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.18
  • 3.45
  • 3.37
Nottingham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.27
  • 3.41
  • 3.21
Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
22.8. 18:30
  • 2.46
  • 3.66
  • 2.74
Manchester City vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
23.8. 15:00
  • 1.48
  • 4.99
  • 5.94
Brighton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.8. 15:00
  • 2.19
  • 3.73
  • 3.12
Newcastle United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
23.8. 17:30
  • 3.63
  • 3.98
  • 1.94
Fulham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
24.8. 21:00
  • 3.52
  • 3.84
  • 1.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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