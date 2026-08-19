Canal+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář

Canal+ Sport opět odvysílá všech 380 utkání nejvyšší anglické ligy. Takový servis nemají ani v Británii, kde se v minulé sezoně odvysílalo pouze 267 živých přenosů.
„U přímých přenosů zavádíme jako druhou zvukovou stopu anglický komentář. Vyslyšeli jsme dlouholeté volání fanoušků, letos nám Premier League konečně dala zelenou,“ prozradil Hošek jednu z novinek.
Komentář v původním znění by měl být dostupný už v pátek, kdy první ligové kolo otevře ve 21 hodin zápas Arsenalu proti Coventry.
Další změny přijdou i ve vysílání. Na nadcházející sezonu je naplánováno 60 studijních panelů, ať už s jedním, nebo dvěma zápasy. Alespoň virtuálně by se v nich mohli objevit i hráči na pozápasové rozhovory.
Stanice se tímto krokem chce inspirovat u francouzských kolegů, kteří jsou schopni díky zelenému plátnu fotbalisty přenést přímo do vysílání.
Na podzim je v plánu také zvýšit počet výjezdů na anglické stadiony a podávat informace televizním divákům přímo od postranní čáry.
„Doposud jsme je měli jednou měsíčně, v této sezoně jich bude víc. Poté, co k nám do studia zavítal Erling Haaland, jsme si říkali, kam to můžeme ještě posunout. Rádi bychom opakovaně udělali takzvané Superstar výjezdy, kdy bychom přivezli přímo na místo ty největší české fotbalové legendy,“ popsal šéf fotbalové sekce Karel Häring.
Zapojí se do nich bývalí reprezentanti Karel Poborský, Vladimír Šmicer nebo Petr Čech, ale jmen může být více. První takový výjezd by mohli diváci sledovat na přelomu října a listopadu.
Čech se stanicí spolupracuje i na pořadu Big Pete, sérii exkluzivních rozhovorů, kde se bývalý brankář vrací k momentům z působení v nejvyšší anglické soutěži.
Nejsledovanější titul Canal+ Sport se vysílá do dvanácti zemí světa a stanice nyní jedná o prodeji práv do Velké Británie a Brazílie. Jeho formát by se měl podle Häringa pro druhou sérii rozšířit.
„Už by to nebyly rozhovory s bývalými spoluhráči. Zaměřili bychom se na současné trenéry v Premier League. Jednáme s ligou a kluby o tom, že by za nimi Petr jezdil. Řekněme, že by jich mohlo být šest až osm. Natáčeli bychom přímo v tréninkových centrech. Věříme, že kdyby to vyšlo třeba s Mikelem Artetou nebo Frankem Lampardem, pořad by mohl mít globální přesah,“ vysvětlil.
Stanice plánuje odvysílat i pořad Strikers z francouzské produkce Canal+ Sport. V přípravě je také vysílání tenisového turnaje WTA Finals, kde se nejspíše objeví Linda Nosková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková.