Splněný sen, zářil Jaroš a slyšel chválu. Dobře, že jsme ho nepustili, řekl kouč

Do hry ho dostala souhra okolností. Jednička se zničehonic zranila, dvojka onemocněla a v mžiku stojí český brankář Vítězslav Jaroš v liverpoolském dresu připraven naskočit z lavičky do hry. „Je to skvělý pocit, takový, o kterém sníte jako malí,“ vykládal pro klubovou televizi po vítězství 1:0 nad Crystal Palace. Třiadvacetiletý talent při svém debutu v soutěži odchytal závěrečných jedenáct minut, během nichž měl dost práce.