Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Autor:
  13:40
Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a ta se změní, ke kontaktu muselo dojít,“ vysvětloval pak frustrovaně po utkání kouč fotbalistů Liverpoolu Arne Slot. Jeho svěřenci nakonec ve šlágru prohráli 2:3.
Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu. | foto: AP

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.
Sudí Darren England potvrzuje platnost druhého gólu Manchesteru United proti...
Kouč Liverpoolu Arne Slot během utkání na Manchesteru United.
Záložník Casemiro z Manchesteru United (vlevo) a Alexis Mac Allister z...
10 fotografií

Liverpool prožil hrůzostrašný vstup do utkání, když se už v 6. minutě trefil Cunha, načež po čtvrthodině zvyšoval Šeško.

A právě jeho gól vyvolal diskuse.

Nejprve ve skluzu nedokázal překonat gólmana Woodmana, ale akce pokračovala dál. Shaw nacentroval míč zpět do vápna, Fernandes ho hlavou vracel před bránu, Woodman ho vyrazil Šeškovi do stehna a od něj se balon odrazil do sítě. Ale nedošlo tam ještě ke kontaktu s rukou?

Situaci nejprve zkoumal VAR a posléze poslal sudího Englanda k monitoru. Ten si situaci prohlížel z různých úhlů a byť detailní záběry dotek rukou naznačují, rozhodčí je nevyhodnotili jako dostatečně průkazné a branka platila.

„Sudího výrok zkontroloval a potvrdil VAR, který uznal, že neexistují přesvědčivé důkazy, že by Šeško hrál rukou,“ potvrdil pak na sociální síti X účet Premier League Match Centre, jenž s krátkou prodlevou vysvětluje podobná sporná rozhodnutí.

„Podle mě to ale byla ruka. Nechci vidět neuznané góly, ale podle pravidel neměl platit,“ říkal pro BBC někdejší útočník Alan Shearer.

„Můžeme se bavit, jestli tohle má stačit pro odvolání, ale pravidla v tuhle chvíli hovoří jasně – gól při takovém doteku nemá platit,“ zopakoval Slot a pokračoval: „Ale myslím, že nikoho nepřekvapilo, že další rozhodnutí VAR šlo proti nám. Takhle je to celou sezonu.“

Kouč Liverpoolu Arne Slot během utkání na Manchesteru United.

Sudí Darren England potvrzuje platnost druhého gólu Manchesteru United proti Liverpoolu.

„Pamatuju si zápas s Paris St. Germain, kde po letmém kontaktu spadl Mac Allister a VAR nakonec penaltu odvolal. A týden na to ji PSG v podobné situaci dostalo. Ale musíme se podívat sami na sebe, ten druhý gól jsme nedostali jenom kvůli ruce,“ přidal o něco smířlivěji.

Jeho svěřenci sice po dvou chybách soupeře po změně stran bleskově srovnali, utkání nakonec rozhodl ve prospěch United mladík Mainoo.

Zatímco United si s předstihem zajistili účast v Lize mistrů, Liverpool na definitivní potvrzení musí čekat. Tři kola před koncem však má šestibodový náskok, takže mu milionářská soutěž nejspíš neuteče.

Ale to fanoušky po loňském titulu těžko uspokojí.

Tottenham se posunul mimo sestupovou pozici, United porazili Liverpool

Zvlášť když Liverpool v létě ve velkém nakupoval a neuspěl ani v ostatních soutěžích – z Ligového poháru vypadl už v říjnu s Crystal Palace, z FA Cupu ve čtvrtfinále po výprasku 0:4 od City a v Lize mistrů nestačil na PSG.

A tak fanoušci pochopitelně začínají zpochybňovat, zda je Slot do budoucna tou správnou volbou.

„Nejvíc zarážející je, že v jejich hře nevidíme žádnou identitu. Pod Jürgenem Kloppem to bylo zcela zřejmé, ale u Liverpoolu nevidíme žádné pasáže, ve kterých by pravidelně vynikal,“ zamyslel se někdejší útočník Daniel Sturridge.

Zajímavostí je, že Liverpool dostal už 17 branek po standardních situacích (bez penalt), což je jeho nové historické maximum v Premier League.

„Mám trochu strach, kam se Liverpool ubírá. Bude zajímavé sledovat, koho v létě koupí, ale strategie přivést ty nejlepší hráče se jim nevyplatila. Chybí jim fyzičnost,“ pronesl další bývalý hráč Jamie Carragher.

„Přesně vím, co musíme zlepšit a tvrdě na tom pracujeme. V průběhu sezony to není tak jednoduché, ale teď máme víc času na tréninku. A v příští sezoně budeme lepší,“ zdůraznil Slot.

Ale bude tou dobou ještě u týmu?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

35. kolo

Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4.5. 16:00
  • 1.68
  • 4.13
  • 5.21
Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.5. 21:00
  • 6.68
  • 4.82
  • 1.48

36. kolo

Liverpool vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.5. 13:30
  • 1.90
  • 4.10
  • 3.68
Sunderland AFC vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 3.82
  • 3.75
  • 1.87
Brighton vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 1.30
  • 5.56
  • 8.46
Fulham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 2.65
  • 3.77
  • 2.36
Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
9.5. 18:30
  • 1.34
  • 5.44
  • 7.55
Burnley FC vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
10.5. 15:00
  • 5.10
  • 4.22
  • 1.58
Nottingham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
10.5. 15:00
  • 2.40
  • 3.51
  • 2.74
Crystal Palace vs. Everton //www.idnes.cz/sport
10.5. 15:00
  • 2.72
  • 3.21
  • 2.58
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

35. kolo

34. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 35 18 10 7 63:48 64
4. LiverpoolLiverpool 35 17 7 11 59:47 58
5. Aston VillaAston Villa 35 17 7 11 48:44 58
6. BournemouthBournemouth 35 12 16 7 55:52 52
7. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
8. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
9. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
10. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Crystal PalaceCrystal Palace 34 11 10 13 36:42 43
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

4. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš v hlavičkovém souboji s Davidem Puškáčem

První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...

4. května 2026

Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...

4. května 2026  7:30

Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.

Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil...

3. května 2026  22:57,  aktualizováno  23:12

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

Sparťanský trenér Brian Priske

V klidu zhodnotil zápas, který jeho tým v neděli večer nad Jabloncem vyhrál 2:0. Při zmínce o blížícím se střetu na Slavii, která v případě vítězství zažehne oslavy titulu, se u trenéra sparťanských...

3. května 2026  22:36

Tottenham se posunul mimo sestupovou pozici, United porazili Liverpool

Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška.

Ve šlágru 35. kola anglické fotbalové ligy zvítězil Manchester United nad Liverpoolem 3:2 a zajistil si tak účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Uspěl i Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3:0....

3. května 2026  14:50,  aktualizováno  22:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.