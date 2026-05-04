Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Liverpool prožil hrůzostrašný vstup do utkání, když se už v 6. minutě trefil Cunha, načež po čtvrthodině zvyšoval Šeško.
A právě jeho gól vyvolal diskuse.
Nejprve ve skluzu nedokázal překonat gólmana Woodmana, ale akce pokračovala dál. Shaw nacentroval míč zpět do vápna, Fernandes ho hlavou vracel před bránu, Woodman ho vyrazil Šeškovi do stehna a od něj se balon odrazil do sítě. Ale nedošlo tam ještě ke kontaktu s rukou?
Branka Benjamina Šeška platí! ✅— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) May 3, 2026
Zkoumala se případná ruka, ale oficiální prohlášení PGMOL zní jasně: „VAR přezkoumal situaci a potvrdil rozhodnutí na hřišti – nebyl nalezen žádný jednoznačný důkaz, že by Šeško před vstřelením gólu zahrál rukou.“ ✋❌#MUNLIV – 2:0 pic.twitter.com/W5GPbg9Scw
Situaci nejprve zkoumal VAR a posléze poslal sudího Englanda k monitoru. Ten si situaci prohlížel z různých úhlů a byť detailní záběry dotek rukou naznačují, rozhodčí je nevyhodnotili jako dostatečně průkazné a branka platila.
„Sudího výrok zkontroloval a potvrdil VAR, který uznal, že neexistují přesvědčivé důkazy, že by Šeško hrál rukou,“ potvrdil pak na sociální síti X účet Premier League Match Centre, jenž s krátkou prodlevou vysvětluje podobná sporná rozhodnutí.
„Podle mě to ale byla ruka. Nechci vidět neuznané góly, ale podle pravidel neměl platit,“ říkal pro BBC někdejší útočník Alan Shearer.
„Můžeme se bavit, jestli tohle má stačit pro odvolání, ale pravidla v tuhle chvíli hovoří jasně – gól při takovém doteku nemá platit,“ zopakoval Slot a pokračoval: „Ale myslím, že nikoho nepřekvapilo, že další rozhodnutí VAR šlo proti nám. Takhle je to celou sezonu.“
„Pamatuju si zápas s Paris St. Germain, kde po letmém kontaktu spadl Mac Allister a VAR nakonec penaltu odvolal. A týden na to ji PSG v podobné situaci dostalo. Ale musíme se podívat sami na sebe, ten druhý gól jsme nedostali jenom kvůli ruce,“ přidal o něco smířlivěji.
Jeho svěřenci sice po dvou chybách soupeře po změně stran bleskově srovnali, utkání nakonec rozhodl ve prospěch United mladík Mainoo.
Zatímco United si s předstihem zajistili účast v Lize mistrů, Liverpool na definitivní potvrzení musí čekat. Tři kola před koncem však má šestibodový náskok, takže mu milionářská soutěž nejspíš neuteče.
Ale to fanoušky po loňském titulu těžko uspokojí.
Zvlášť když Liverpool v létě ve velkém nakupoval a neuspěl ani v ostatních soutěžích – z Ligového poháru vypadl už v říjnu s Crystal Palace, z FA Cupu ve čtvrtfinále po výprasku 0:4 od City a v Lize mistrů nestačil na PSG.
A tak fanoušci pochopitelně začínají zpochybňovat, zda je Slot do budoucna tou správnou volbou.
„Nejvíc zarážející je, že v jejich hře nevidíme žádnou identitu. Pod Jürgenem Kloppem to bylo zcela zřejmé, ale u Liverpoolu nevidíme žádné pasáže, ve kterých by pravidelně vynikal,“ zamyslel se někdejší útočník Daniel Sturridge.
Zajímavostí je, že Liverpool dostal už 17 branek po standardních situacích (bez penalt), což je jeho nové historické maximum v Premier League.
„Mám trochu strach, kam se Liverpool ubírá. Bude zajímavé sledovat, koho v létě koupí, ale strategie přivést ty nejlepší hráče se jim nevyplatila. Chybí jim fyzičnost,“ pronesl další bývalý hráč Jamie Carragher.
„Přesně vím, co musíme zlepšit a tvrdě na tom pracujeme. V průběhu sezony to není tak jednoduché, ale teď máme víc času na tréninku. A v příští sezoně budeme lepší,“ zdůraznil Slot.
Ale bude tou dobou ještě u týmu?