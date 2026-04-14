„Musíme si dávat pozor, jakým směrem se fotbal posouvá. Šokující rozhodnutí, naprosto šokující,“ přidal rozčílený Carrick, jehož svěřenci v pondělní dohrávce nevyužili možnosti osamostatnit se na třetí příčce.
A co přesně se mezi Martínezem a Calvertem-Lewinem stalo?
Lisandro Martínez otestoval pevnost copu Dominica Calverta-Lewina a zamířil rovnou do sprch. 🟥#MUNLEE – 0:2
Zhruba deset minut po změně stran spolu sváděli ve středu pole důrazný souboj o vysoký míč, Martínez vyskočil a když padal, lehce zatáhl soupeře za krátký culík.
Sudí Paul Tierney si po komunikaci s asistentem šel celou situaci prohlédnout k monitoru a když pak přišel zpátky na trávník, zahlásil: „Hráč číslo šest se dopustil zatažení za vlasy, což je hrubé nesportovní chování. Konečné rozhodnutí je červená karta.“
„Přitom Calvert-Lewin ho předtím trefil do obličeje. Navíc, pak to ani nebylo zatažení, nebylo v tom nic agresivního, prostě se jich letmo dotkl, když se snažil udržet rovnováhu. Nejhorší je, že to ještě vyhodnotí jako zjevnou chybu,“ nechápal Carrick.
„Nevím, já pravidla nevymýšlím. Cítil jsem zatažení za vlasy, řekl to sudímu a rozhodnutí je pak na něm. Pro Martíneze to bylo smolné, ať už to udělal schválně nebo ne. Ale necítím vůči němu žádnou zášť,“ krčil rameny útočník Leedsu.
Z opakovaných záběrů je patrné, že dotyk byl opravdu spíš letmý, navíc Martínez se celou dobu díval na balon.
„Sáhl na něj tak na půl vteřiny. Všichni známe pravidla, ale Howard Webb (šéf anglických sudích) často hovoří přesně o takových situacích – někdy to není pouze o tom dodržet pravidla, ale zachovat se v duchu fotbalu,“ zastal se argentinského stopera i Jamie Carragher, někdejší zadák Liverpoolu.
Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu Dominica Calverta-Lewina.
Vyhodnocování podobných situací je obecně v Anglii komplikované.
Letos v lednu byl například podobně kontroverzně vyloučen stoper Evertonu Michael Keane, před rokem však Davidu Brooksovi z Bournemouthu prošlo mnohem očividnější zatažení zadáka Chelsea Marca Cucurelly. Tam sudí dokonce zůstal u žluté karty i po kontrole u videa.
V Anglii pak najdeme ještě jeden čerstvý příklad. V únoru Tete z Fulhamu zatáhl ve vlastním vápně za vlasy Semenya, potrestán však nebyl. Utkání shodou okolností rozhodcoval Tierney...
„K rozhodčímu se vyjadřovat nebudu. Pokud to udělám, dostanu se do velkých potíží,“ pronesl záložník Bruno Fernandes a pobavil fanoušky, jelikož podobný a dnes už legendární výrok použil také José Mourinho. „Ale přijde mi, že pravidla jsou pro každého jiná.“
Now tell me, why was Martinez sent off for pulling Calvert Lewis's hair but Kenny tete wasn't when he pulled Semenyo's hair???
„Je to podruhé v řadě, kdy šlo nějaké rozhodnutí proti nám, ale tohle bylo snad ještě horší,“ odkazoval Carrick na utkání s Bournemouthem (2:2) před reprezentační přestávkou, kde se dožadoval druhé penalty pro své mužstvo. Tu ale sudí neodpískali a krátce na to soupeř srovnal.
Teď United ztratili znovu. Šest kol před koncem soutěže tak zůstávají na třetí příčce, před Aston Villou jsou však pouze o skóre.
Mnohem víc je však může mrzet, že neodskočili šesté Chelsea, která také pomýšlí na místenku v Lize mistrů pro příští ročník – těch bude mít Anglie minimálně pět. Před Chelsea jsou United o sedm bodů a v příštím kole je čeká klíčový vzájemný zápas.
V něm se ale budou muset obejít bez stopera Martíneze.