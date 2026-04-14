Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

  11:50
Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista obdržel za to, že na půlce hřiště zatáhl za vlasy útočníka Dominika Calverta-Lewina. „Jedno z nejhorších rozhodnutí, jaké jsem kdy viděl,“ kroutil hlavou kouč Michael Carrick.
Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu Dominica Calverta-Lewina. | foto: Reuters

„Musíme si dávat pozor, jakým směrem se fotbal posouvá. Šokující rozhodnutí, naprosto šokující,“ přidal rozčílený Carrick, jehož svěřenci v pondělní dohrávce nevyužili možnosti osamostatnit se na třetí příčce.

A co přesně se mezi Martínezem a Calvertem-Lewinem stalo?

Zhruba deset minut po změně stran spolu sváděli ve středu pole důrazný souboj o vysoký míč, Martínez vyskočil a když padal, lehce zatáhl soupeře za krátký culík.

Sudí Paul Tierney si po komunikaci s asistentem šel celou situaci prohlédnout k monitoru a když pak přišel zpátky na trávník, zahlásil: „Hráč číslo šest se dopustil zatažení za vlasy, což je hrubé nesportovní chování. Konečné rozhodnutí je červená karta.“

„Přitom Calvert-Lewin ho předtím trefil do obličeje. Navíc, pak to ani nebylo zatažení, nebylo v tom nic agresivního, prostě se jich letmo dotkl, když se snažil udržet rovnováhu. Nejhorší je, že to ještě vyhodnotí jako zjevnou chybu,“ nechápal Carrick.

„Nevím, já pravidla nevymýšlím. Cítil jsem zatažení za vlasy, řekl to sudímu a rozhodnutí je pak na něm. Pro Martíneze to bylo smolné, ať už to udělal schválně nebo ne. Ale necítím vůči němu žádnou zášť,“ krčil rameny útočník Leedsu.

Z opakovaných záběrů je patrné, že dotyk byl opravdu spíš letmý, navíc Martínez se celou dobu díval na balon.

„Sáhl na něj tak na půl vteřiny. Všichni známe pravidla, ale Howard Webb (šéf anglických sudích) často hovoří přesně o takových situacích – někdy to není pouze o tom dodržet pravidla, ale zachovat se v duchu fotbalu,“ zastal se argentinského stopera i Jamie Carragher, někdejší zadák Liverpoolu.

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu Dominica Calverta-Lewina.

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez po vyloučení v utkání s Leedsem.

Vyhodnocování podobných situací je obecně v Anglii komplikované.

Letos v lednu byl například podobně kontroverzně vyloučen stoper Evertonu Michael Keane, před rokem však Davidu Brooksovi z Bournemouthu prošlo mnohem očividnější zatažení zadáka Chelsea Marca Cucurelly. Tam sudí dokonce zůstal u žluté karty i po kontrole u videa.

V Anglii pak najdeme ještě jeden čerstvý příklad. V únoru Tete z Fulhamu zatáhl ve vlastním vápně za vlasy Semenya, potrestán však nebyl. Utkání shodou okolností rozhodcoval Tierney...

„K rozhodčímu se vyjadřovat nebudu. Pokud to udělám, dostanu se do velkých potíží,“ pronesl záložník Bruno Fernandes a pobavil fanoušky, jelikož podobný a dnes už legendární výrok použil také José Mourinho. „Ale přijde mi, že pravidla jsou pro každého jiná.“

„Je to podruhé v řadě, kdy šlo nějaké rozhodnutí proti nám, ale tohle bylo snad ještě horší,“ odkazoval Carrick na utkání s Bournemouthem (2:2) před reprezentační přestávkou, kde se dožadoval druhé penalty pro své mužstvo. Tu ale sudí neodpískali a krátce na to soupeř srovnal.

Teď United ztratili znovu. Šest kol před koncem soutěže tak zůstávají na třetí příčce, před Aston Villou jsou však pouze o skóre.

Mnohem víc je však může mrzet, že neodskočili šesté Chelsea, která také pomýšlí na místenku v Lize mistrů pro příští ročník – těch bude mít Anglie minimálně pět. Před Chelsea jsou United o sedm bodů a v příštím kole je čeká klíčový vzájemný zápas.

V něm se ale budou muset obejít bez stopera Martíneze.

Tipsport - partner programu

33. kolo

Brentford vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
18.4. 13:30
  • 2.09
  • 3.74
  • 3.36
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.95
  • 4.08
  • 3.50
Leeds United vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.60
  • 4.06
  • 5.81
Tottenham vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
18.4. 18:30
  • 2.67
  • 3.71
  • 2.49
Chelsea vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.4. 21:00
  • 2.23
  • 3.79
  • 3.01
Everton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 3.25
  • 3.60
  • 2.08
Aston Villa vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.61
  • 3.96
  • 5.20
Nottingham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.51
  • 4.28
  • 5.86
Manchester City vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.4. 17:30
  • 1.86
  • 3.66
  • 3.95
Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20.4. 21:00
  • 2.20
  • 3.35
  • 3.20
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 32 15 10 7 57:45 55
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 32 13 9 10 53:41 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
11. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
12. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 32 12 6 14 45:47 42
15. Leeds UnitedLeeds 32 8 12 12 39:49 36
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 32 7 9 16 40:51 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem...

14. dubna 2026  12:20

Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu...

Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista...

14. dubna 2026  11:50

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Jabloneckého záložníka Filipa Zorvana se snaží zastavit Ondřej Kričfaluši z...

Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu......

14. dubna 2026  10:30

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

14. dubna 2026  9:18

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Leedsu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

13. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:22

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis...

Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je...

13. dubna 2026  17:36

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  16:11

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

13. dubna 2026  13:20

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

