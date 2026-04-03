Nový kouč Tottenhamu pod palbou. Zastal ses násilníka, kritizují ho fanoušci

  13:05
Už takhle před sebou nemá jednoduchý úkol. Sedm kol před koncem anglické ligy převzal trápící se Tottenham, který je bod od pásma sestupu. Nový kouč Roberto De Zerbi ale v prvních dnech po jmenování neřeší jen fotbalovou stránku. Bojuje totiž s nevolí některých příznivců, jimž se nelíbí, kterak podporoval mladého útočníka Masona Greenwooda, v minulosti obviněného z násilí vůči své přítelkyni.
Kouč Marseille Roberto De Zerbi během zápasu Ligy mistrů v Bruggách.

Kouč Marseille Roberto De Zerbi během zápasu Ligy mistrů v Bruggách. | foto: Reuters

Greenwood byl začátkem roku 2022 obviněný z pokusu o znásilnění, napadení a ublížení na zdraví a tři noci strávil ve vazbě.

Soud ho ale nakonec nepotrestal, jelikož klíčoví svědci posléze stáhli své výpovědi. Čtyřiadvacetiletý Greenwood nadále s přítelkyní Harriet Robsonovou žije, a mají spolu dokonce dvě dcery, jeho kariéru nicméně aféra výrazně ovlivnila.

Ani jednou už se neobjevil v národním týmu, propustil ho i Manchester United, a nakonec se přes Getafe dostal v létě 2024 do Marseille. A právě tam se potkal s Italem De Zerbim, jenž do Francie odešel z Brightonu.

„Nechci nikomu mluvit do osobního života, dokonce ani svým dětem. Vidím jenom to, že se Mason jeví jako dobrý kluk, který draze zaplatil za to, co se stalo. Našel zde prostředí, které mu vyhovuje, kde se mu dostalo lásky a podali mu pomocnou ruku. Když se na něj podívám, jako člověka je mi ho líto,“ reagoval loni na podzim De Zerbi na kritiku francouzských novinářů, že Greenwooda nasazuje.

Jeho slova už tehdy silně rezonovala a fanoušci Tottenhamu se k nim po úterním jmenování zase vrací.

„Vyvolává vážné a dalekosáhlé obavy a mnoho fanoušků se na nás obrátilo s výzvou, abychom sílu těchto pocitů komunikovali. Jeho slova byla zbytečná, neuvážená a pro značnou část příznivců urážlivá,“ reagovalo například v prohlášení sdružení fanoušků Tottenham Hotspur Supporters’ Trust.

A tak se pochopitelně o pár dní později k celé situaci vyjádřil i 46letý De Zerbi ve svém prvním rozhovoru pro klubový web.

„Nikdy jsem nechtěl shazovat problematiku násilí vůči ženám nebo komukoliv jinému. Vždycky jsem se zastával těch, kteří jsou zranitelní a křehcí. Ti, kteří mě znají, vědí, že nejsem typ člověka, který by dělal kompromisy jen proto, aby vyhrál více zápasů nebo získal další titul,“ hájil se.

Greenwood se totiž postupně vypracoval v klíčové hráče Marseille a v aktuální sezoně nasbíral 25 gólů a osm asistencí.

„Omlouvám se všem, které moje výroky urazily. Sám mám dceru a odjakživa jsem na tyto věci velmi citlivý. Doufám, že časem mě lidé lépe poznají a dojde jim, že jsem se v tu chvíli rozhodně nestavěl na ničí stranu,“ dodal De Zerbi.

Jedním z kroků, jak si může nespokojenou část fanoušků získat, je záchrana v první lize.

De Zerbi, o němž se v souvislosti s Tottenhamem mluvilo dlouhodobě, nahradil dočasného kouče Igora Tudora, jenž vydržel pouhých sedm soutěžních zápasů.

„Pro všechny v Tottenhamu jsou to náročné časy, ale věřím, že máme kvalitu, abychom to zvládli. Jsou tu kvalitní hráči, kteří jen potřebují znovu najít víru ve své schopnosti. Takže musíme pracovat i na jejich sebevědomí,“ zdůraznil.

A když to nevyjde?

„Podepsal jsem pětiletou smlouvu, protože to je velká výzva. Příští sezonu budu trenérem Tottenhamu, ať se stane cokoliv,“ odmítal zvěsti, že ho vedení v případě sestupu odvolá.

Jak jeho angažmá v Tottenhamu dopadne?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 31 14 7 10 50:42 49
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 31 13 7 11 46:42 46
8. EvertonEverton 31 13 7 11 37:35 46
9. FulhamFulham 31 13 5 13 43:44 44
10. BrightonBrighton 31 11 10 10 41:37 43
11. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
12. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
13. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
18. West HamWest Ham 31 7 8 16 36:57 29
19. Burnley FCBurnley 31 4 8 19 33:61 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

